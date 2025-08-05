https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/rusyada-savunma-isletmesinin-ceosuna-suikast-onlendi-1098363150.html

Rusya’da savunma işletmesinin CEO’suna suikast önlendi

Rusya’da savunma işletmesinin CEO’suna suikast önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Belgorod kentinde, bir savunma sanayisi işletmesinin CEO’suna yönelik saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T11:03+0300

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

suikast

saldırı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Belgorod kentinde bir savunma sanayisi işletmesinin CEO’suna suikast planlayan kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.Rusya vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın Telegram aracılığıyla bir Ukrayna yanlısı terör örgütünün temsilcisiyle irtibata geçtiği tespit edildi. Söz konusu kişiye, Bryansk Bölgesi’ne giderek orada, havadan indirilen bir kargodan silah ve patlayıcı cihaz alması talimatı verildi.Bu silah ve patlayıcı, bir savunma işletmesinin CEO’suna yönelik suikastta kullanılacaktı.Açıklamada, “Suç planının uygulanması sürecinde fail gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.Gözaltına alınan kişi, bölge yöneticilerinden birine suikast girişiminde bulunmasının da kendisinden beklendiğini itiraf etti. Saldırgan ayrıca Ukrayna’ya, Rus asker ve teçhizatın konumuna ilişkin bilgi verdiğini söyledi.Olayla ilgili ‘devlete ihanet’ suçlamasıyla dava açıldı.

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rusya, ukrayna, belgorod, rusya federal güvenlik servisi (fsb), suikast, saldırı