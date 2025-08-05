https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/rusyada-savunma-isletmesinin-ceosuna-suikast-onlendi-1098363150.html
Rusya’da savunma işletmesinin CEO’suna suikast önlendi
Rusya’da savunma işletmesinin CEO’suna suikast önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Belgorod kentinde, bir savunma sanayisi işletmesinin CEO’suna yönelik saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T11:03+0300
2025-08-05T11:03+0300
2025-08-05T11:07+0300
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saldırı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Belgorod kentinde bir savunma sanayisi işletmesinin CEO’suna suikast planlayan kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.Rusya vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın Telegram aracılığıyla bir Ukrayna yanlısı terör örgütünün temsilcisiyle irtibata geçtiği tespit edildi. Söz konusu kişiye, Bryansk Bölgesi’ne giderek orada, havadan indirilen bir kargodan silah ve patlayıcı cihaz alması talimatı verildi.Bu silah ve patlayıcı, bir savunma işletmesinin CEO’suna yönelik suikastta kullanılacaktı.Açıklamada, “Suç planının uygulanması sürecinde fail gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.Gözaltına alınan kişi, bölge yöneticilerinden birine suikast girişiminde bulunmasının da kendisinden beklendiğini itiraf etti. Saldırgan ayrıca Ukrayna’ya, Rus asker ve teçhizatın konumuna ilişkin bilgi verdiğini söyledi.Olayla ilgili ‘devlete ihanet’ suçlamasıyla dava açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/rdif-baskani-dmitriyevden-rusyanin-abd-secimlerine-mudahalesine-iliskin-sorusturmaya-destek-1098359872.html
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rusya, ukrayna, belgorod, rusya federal güvenlik servisi (fsb), suikast, saldırı
rusya, ukrayna, belgorod, rusya federal güvenlik servisi (fsb), suikast, saldırı
Rusya’da savunma işletmesinin CEO’suna suikast önlendi
11:03 05.08.2025 (güncellendi: 11:07 05.08.2025)
Rusya’nın Belgorod kentinde, bir savunma sanayisi işletmesinin CEO’suna yönelik saldırı girişiminin önlendiği belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, Belgorod kentinde bir savunma sanayisi işletmesinin CEO’suna suikast planlayan kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.
Rusya vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın Telegram aracılığıyla bir Ukrayna yanlısı terör örgütünün temsilcisiyle irtibata geçtiği tespit edildi. Söz konusu kişiye, Bryansk Bölgesi’ne giderek orada, havadan indirilen bir kargodan silah ve patlayıcı cihaz alması talimatı verildi.
Bu silah ve patlayıcı, bir savunma işletmesinin CEO’suna yönelik suikastta kullanılacaktı.
Açıklamada, “Suç planının uygulanması sürecinde fail gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.
Gözaltına alınan kişi, bölge yöneticilerinden birine suikast girişiminde bulunmasının da kendisinden beklendiğini itiraf etti. Saldırgan ayrıca Ukrayna’ya, Rus asker ve teçhizatın konumuna ilişkin bilgi verdiğini söyledi.
Olayla ilgili ‘devlete ihanet’ suçlamasıyla dava açıldı.