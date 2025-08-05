https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/rdif-baskani-dmitriyevden-rusyanin-abd-secimlerine-mudahalesine-iliskin-sorusturmaya-destek-1098359872.html
RDIF Başkanı Dmitriyev’den Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmaya destek
RDIF Başkanı Dmitriyev’den Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmaya destek
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, suçlamaların sonunda Rus devletine yönelik suçlamaların arkasında duran yalancıları yakaladığını... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T09:26+0300
2025-08-05T09:26+0300
2025-08-05T09:30+0300
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Telegram’da yaptığı paylaşımda, Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları incelemek üzere bir grup uzmanın dahil olduğu bir soruşturmaya destek verdi.Dmitriyev, “Bu önemli. Suçlamalar sonunda Rusya’yla ilgili yalan haberlerin arkasında duran ve hem Rusya'ya hem de Trump'a saldırmaya çalışan yalancıları yakaladı” diye yazdı.ABD istihbarat teşkilatları 2016 yılında Rusya'yı ABD seçim sürecine müdahale etmekle suçlamıştı. Soruşturma, ABD Özel Savcısı Robert Mueller tarafından yürütülmiştü. ABD Adalet Bakanlığı, 18 Nisan 2019'da nihai raporunu yayınlamıştı. Özel Savcı, seçimi kazanan Trump ile Rusya arasında herhangi bir işbirliği tespit etmediğini itiraf etmişti. Trump, Rus yetkililerle her türlü yasadışı temasta bulunduğuna dair suçlamaları defalarca reddetmişti. Rusya da ABD seçimlerini etkileme girişimleriyle ilgili iddiaları asılsız olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/rusyadan-petrol-ithalatina-devam-eden-hindistan-abd-ve-abnin-suclamalari-asilsiz-1098359050.html
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rusya, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, fake news
rusya, abd, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, fake news
RDIF Başkanı Dmitriyev’den Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruşturmaya destek
09:26 05.08.2025 (güncellendi: 09:30 05.08.2025)
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, suçlamaların sonunda Rus devletine yönelik suçlamaların arkasında duran yalancıları yakaladığını belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanının Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Telegram’da yaptığı paylaşımda, Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları incelemek üzere bir grup uzmanın dahil olduğu bir soruşturmaya destek verdi.
Dmitriyev, “Bu önemli. Suçlamalar sonunda Rusya’yla ilgili yalan haberlerin arkasında duran ve hem Rusya'ya hem de Trump'a saldırmaya çalışan yalancıları yakaladı” diye yazdı.
ABD istihbarat teşkilatları 2016 yılında Rusya'yı ABD seçim sürecine müdahale etmekle suçlamıştı. Soruşturma, ABD Özel Savcısı Robert Mueller tarafından yürütülmiştü. ABD Adalet Bakanlığı, 18 Nisan 2019'da nihai raporunu yayınlamıştı. Özel Savcı, seçimi kazanan Trump ile Rusya arasında herhangi bir işbirliği tespit etmediğini itiraf etmişti. Trump, Rus yetkililerle her türlü yasadışı temasta bulunduğuna dair suçlamaları defalarca reddetmişti. Rusya da ABD seçimlerini etkileme girişimleriyle ilgili iddiaları asılsız olarak nitelendirmişti.