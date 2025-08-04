https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/bakanliktan-hava-yolu-sirketlerine-tavsiye--tasinabilir-sarj-cihazlarina-ucaklarda-yasak-gelebilir-1098347896.html
Bakanlıktan hava yolu şirketlerine 'tavsiye': powerbanklere uçaklarda yasak gelebilir
Bakanlıktan hava yolu şirketlerine 'tavsiye': powerbanklere uçaklarda yasak gelebilir
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava yolu şirketlerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulundu 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T13:06+0300
2025-08-04T13:06+0300
2025-08-04T13:19+0300
türki̇ye
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
hava yolu
uçak
powerbank
yasak
yangın
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulundu. Taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturabileceğine dikkat çeken Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" dedi. Uçuş emniyeti vurgusu yaptıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı. İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Kazakistan hava sahasında seyir halindeyken bir yolcunun, "powerbank"ini koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın buradan çıkarılamadığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu nedenle uçağın İstanbul'a dönmesinin, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladıYangın riski oluşturuyorlarUraloğlu, bu tür cihazların taşıdığı risklere işaret ederek, şunları kaydetti:
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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, hava yolu, uçak, powerbank, yasak, yangın
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, hava yolu, uçak, powerbank, yasak, yangın
Bakanlıktan hava yolu şirketlerine 'tavsiye': powerbanklere uçaklarda yasak gelebilir
13:06 04.08.2025 (güncellendi: 13:19 04.08.2025)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava yolu şirketlerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulundu. Taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturabileceğine dikkat çeken Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" dedi.
Uçuş emniyeti vurgusu yaptı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı.
İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Kazakistan hava sahasında seyir halindeyken bir yolcunun, "powerbank"ini koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın buradan çıkarılamadığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu nedenle uçağın İstanbul'a dönmesinin, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı
Yangın riski oluşturuyorlar
Uraloğlu, bu tür cihazların taşıdığı risklere işaret ederek, şunları kaydetti:
"Taşınabilir şarj cihazları, sıkışma, darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturuyor. Elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde taşınması, uçuş emniyeti açısından kritik öneme sahip. Bu sebeple, taşınabilir elektronik cihazlarla ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyulması büyük önem taşıyor. Daha önce Güney Kore'de bir uçakta powerbank patlaması sonucu yangın meydana gelmişti. Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması için SHGM aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk."