https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/bakanliktan-hava-yolu-sirketlerine-tavsiye--tasinabilir-sarj-cihazlarina-ucaklarda-yasak-gelebilir-1098347896.html

Bakanlıktan hava yolu şirketlerine 'tavsiye': powerbanklere uçaklarda yasak gelebilir

Bakanlıktan hava yolu şirketlerine 'tavsiye': powerbanklere uçaklarda yasak gelebilir

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava yolu şirketlerine taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulundu 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T13:06+0300

2025-08-04T13:06+0300

2025-08-04T13:19+0300

türki̇ye

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

hava yolu

uçak

powerbank

yasak

yangın

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulundu. Taşınabilir şarj cihazlarının sıkışma darbe veya ezilme gibi durumlarda yangın riski oluşturabileceğine dikkat çeken Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" dedi. Uçuş emniyeti vurgusu yaptıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını açıkladı. İstanbul-Seul seferini gerçekleştiren yolcu uçağının Kazakistan hava sahasında seyir halindeyken bir yolcunun, "powerbank"ini koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın buradan çıkarılamadığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu nedenle uçağın İstanbul'a dönmesinin, uçuş emniyetinin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladıYangın riski oluşturuyorlarUraloğlu, bu tür cihazların taşıdığı risklere işaret ederek, şunları kaydetti:

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ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, hava yolu, uçak, powerbank, yasak, yangın