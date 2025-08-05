https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/fenerbahce-kerem-akturkoglunu-istedi-emre-belozoglu-milli-oyuncuya-cagri-yapti--1098356121.html

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istedi: Emre Belözoğlu, milli oyuncuya çağrı yaptı

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istedi: Emre Belözoğlu, milli oyuncuya çağrı yaptı

Sputnik Türkiye

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T00:14+0300

2025-08-05T00:14+0300

2025-08-05T00:14+0300

spor

kerem aktürkoğlu

emre belözoğlu

fenerbahçe

antalyaspor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

benfica futbol takımı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/01/1044633241_0:217:2300:1511_1920x0_80_0_0_d1bb12d8fa0d7a3a18232ff66df7da8f.jpg

Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi hakkında tv100'de açıklamalarda bulundu.Belözoğlu, Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmanın kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Bu transfer çok büyük bir meydan okuma. Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük sınavlardan biridir. Ben Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen biriydim. Sevilmemeyi ilk defa Fenerbahçe’ye geldiğimde yaşadım" ifadelerini kullandı.Kerem Aktürkoğlu’na seslenen Belözoğlu, "Büyük bir karar aldığının bilincinde olsun. Sahada ve saha dışında her an meydan okumaya hazır olmalı. Fenerbahçe taraftarı, formasını sonuna kadar terleten futbolcusuna sahip çıkar. Mücadele etsin, gerisi kendiliğinden gelir" dedi.Tecrübeli teknik adam, değişen futbol ortamına da dikkat çekerek, "Bizim dönemimiz farklıydı. Şimdi ise uzun süren şampiyonluk hasreti, Fenerbahçe’deki profilleri değiştirdi. Reyting ve takipçi peşinde koşan yorumcular, oyunculara yüklenmeyi marifet sanıyor. Kerem bunlara kulak asmamalı. Ne kadar çabuk aidiyet gösterirse, o kadar çabuk kabul görür. Galatasaray’ı geride bırakacak, Fenerbahçe’ye sarılacak" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kerem-akturkoglu-transferi-tamam-anlasma-detaylari-belli-oldu-1098341776.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kerem aktürkoğlu, emre belözoğlu, fenerbahçe, antalyaspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, benfica futbol takımı