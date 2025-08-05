https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/fenerbahce-kerem-akturkoglunu-istedi-emre-belozoglu-milli-oyuncuya-cagri-yapti--1098356121.html
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istedi: Emre Belözoğlu, milli oyuncuya çağrı yaptı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istedi: Emre Belözoğlu, milli oyuncuya çağrı yaptı
Sputnik Türkiye
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T00:14+0300
2025-08-05T00:14+0300
2025-08-05T00:14+0300
spor
kerem aktürkoğlu
emre belözoğlu
fenerbahçe
antalyaspor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
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Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi hakkında tv100'de açıklamalarda bulundu.Belözoğlu, Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmanın kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Bu transfer çok büyük bir meydan okuma. Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük sınavlardan biridir. Ben Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen biriydim. Sevilmemeyi ilk defa Fenerbahçe’ye geldiğimde yaşadım" ifadelerini kullandı.Kerem Aktürkoğlu’na seslenen Belözoğlu, "Büyük bir karar aldığının bilincinde olsun. Sahada ve saha dışında her an meydan okumaya hazır olmalı. Fenerbahçe taraftarı, formasını sonuna kadar terleten futbolcusuna sahip çıkar. Mücadele etsin, gerisi kendiliğinden gelir" dedi.Tecrübeli teknik adam, değişen futbol ortamına da dikkat çekerek, "Bizim dönemimiz farklıydı. Şimdi ise uzun süren şampiyonluk hasreti, Fenerbahçe’deki profilleri değiştirdi. Reyting ve takipçi peşinde koşan yorumcular, oyunculara yüklenmeyi marifet sanıyor. Kerem bunlara kulak asmamalı. Ne kadar çabuk aidiyet gösterirse, o kadar çabuk kabul görür. Galatasaray’ı geride bırakacak, Fenerbahçe’ye sarılacak" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kerem-akturkoglu-transferi-tamam-anlasma-detaylari-belli-oldu-1098341776.html
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kerem aktürkoğlu, emre belözoğlu, fenerbahçe, antalyaspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, benfica futbol takımı
kerem aktürkoğlu, emre belözoğlu, fenerbahçe, antalyaspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı, benfica futbol takımı
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nu istedi: Emre Belözoğlu, milli oyuncuya çağrı yaptı
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertlilerin bu hamlesi kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve şu an Antalyaspor Teknik Direktörü olan Emre Belözoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar geldi.
Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi hakkında tv100'de açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu, Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmanın kolay bir süreç olmadığını vurgulayarak, "Bu transfer çok büyük bir meydan okuma. Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük sınavlardan biridir. Ben Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen biriydim. Sevilmemeyi ilk defa Fenerbahçe’ye geldiğimde yaşadım" ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu’na seslenen Belözoğlu, "Büyük bir karar aldığının bilincinde olsun. Sahada ve saha dışında her an meydan okumaya hazır olmalı. Fenerbahçe taraftarı, formasını sonuna kadar terleten futbolcusuna sahip çıkar. Mücadele etsin, gerisi kendiliğinden gelir" dedi.
Tecrübeli teknik adam, değişen futbol ortamına da dikkat çekerek, "Bizim dönemimiz farklıydı. Şimdi ise uzun süren şampiyonluk hasreti, Fenerbahçe’deki profilleri değiştirdi. Reyting ve takipçi peşinde koşan yorumcular, oyunculara yüklenmeyi marifet sanıyor. Kerem bunlara kulak asmamalı. Ne kadar çabuk aidiyet gösterirse, o kadar çabuk kabul görür. Galatasaray’ı geride bırakacak, Fenerbahçe’ye sarılacak" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.