Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/moldovada-gagavuzya-lideri-gutsul-davasinda-bugun-mahkeme-karari-verilecek-1098364067.html
Moldova’da Gagavuzya lideri Gutsul davasında bugün mahkeme kararı verilecek
Moldova’da Gagavuzya lideri Gutsul davasında bugün mahkeme kararı verilecek
Sputnik Türkiye
Kişinev İlçe Mahkemesi’nin, Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Yevgenia Gutsul'a yönelik, muhalefet partisi Şor’un finansmanıyla ilgili açılan ceza davalarından... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T11:30+0300
2025-08-05T11:34+0300
dünya
moldova
gagavuzya
yevgeniya gutsul
şor partisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081498200_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e84af75f0ee9e2f654b8865d4203400.jpg
Hakem Anna Kuçeresku, bugün Gutsul davasında mahkeme kararının açıklanacağını duyurdu.Gagavuzya lideri Gutsul, suçunu reddederek suçlamanın ardında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun durduğunu kaydetti.Gutsul, Gagavuzya seçimlerini kazanmadan önce Şor partisinin bir üyesiydi. Parti, 2023’te hükümetin girişimiyle Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilerek feshedildi. Parti üyelerinin büyük kısmı, Zafer bloğuna katıldı. Moldova Başsavcılığı, Gutsul’un 2019-2022 döneminde, Şor partisinin finansmanı için Rusya’ya para taşıdığını iddia ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/rusyada-savunma-isletmesinin-ceosuna-suikast-onlendi-1098363150.html
moldova
gagavuzya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/07/1081498200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_961f93ed66bf81beb1ec32f3405135e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, şor partisi
moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, şor partisi

Moldova’da Gagavuzya lideri Gutsul davasında bugün mahkeme kararı verilecek

11:30 05.08.2025 (güncellendi: 11:34 05.08.2025)
© Sputnik / Дмитрий ОсматескоYevgeniya Gutsul
Yevgeniya Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Abone ol
Kişinev İlçe Mahkemesi’nin, Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Yevgenia Gutsul'a yönelik, muhalefet partisi Şor’un finansmanıyla ilgili açılan ceza davalarından biriyle ilgili kararını açıklayacağı belirtildi.
Hakem Anna Kuçeresku, bugün Gutsul davasında mahkeme kararının açıklanacağını duyurdu.
Gagavuzya lideri Gutsul, suçunu reddederek suçlamanın ardında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun durduğunu kaydetti.
Gutsul, Gagavuzya seçimlerini kazanmadan önce Şor partisinin bir üyesiydi. Parti, 2023’te hükümetin girişimiyle Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilerek feshedildi. Parti üyelerinin büyük kısmı, Zafer bloğuna katıldı. Moldova Başsavcılığı, Gutsul’un 2019-2022 döneminde, Şor partisinin finansmanı için Rusya’ya para taşıdığını iddia ediyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya’da savunma işletmesinin CEO’suna suikast önlendi
11:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала