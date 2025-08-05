https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/moldovada-gagavuzya-lideri-gutsul-davasinda-bugun-mahkeme-karari-verilecek-1098364067.html
Moldova’da Gagavuzya lideri Gutsul davasında bugün mahkeme kararı verilecek
Moldova’da Gagavuzya lideri Gutsul davasında bugün mahkeme kararı verilecek
Sputnik Türkiye
Kişinev İlçe Mahkemesi’nin, Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Yevgenia Gutsul'a yönelik, muhalefet partisi Şor’un finansmanıyla ilgili açılan ceza davalarından... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
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2025-08-05T11:30+0300
2025-08-05T11:34+0300
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gagavuzya
yevgeniya gutsul
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Hakem Anna Kuçeresku, bugün Gutsul davasında mahkeme kararının açıklanacağını duyurdu.Gagavuzya lideri Gutsul, suçunu reddederek suçlamanın ardında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun durduğunu kaydetti.Gutsul, Gagavuzya seçimlerini kazanmadan önce Şor partisinin bir üyesiydi. Parti, 2023’te hükümetin girişimiyle Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilerek feshedildi. Parti üyelerinin büyük kısmı, Zafer bloğuna katıldı. Moldova Başsavcılığı, Gutsul’un 2019-2022 döneminde, Şor partisinin finansmanı için Rusya’ya para taşıdığını iddia ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/rusyada-savunma-isletmesinin-ceosuna-suikast-onlendi-1098363150.html
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moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, şor partisi
moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, şor partisi
Moldova’da Gagavuzya lideri Gutsul davasında bugün mahkeme kararı verilecek
11:30 05.08.2025 (güncellendi: 11:34 05.08.2025)
Kişinev İlçe Mahkemesi’nin, Gagauz Özerk Bölgesi Başkanı Yevgenia Gutsul'a yönelik, muhalefet partisi Şor’un finansmanıyla ilgili açılan ceza davalarından biriyle ilgili kararını açıklayacağı belirtildi.
Hakem Anna Kuçeresku, bugün Gutsul davasında mahkeme kararının açıklanacağını duyurdu.
Gagavuzya lideri Gutsul, suçunu reddederek suçlamanın ardında Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun durduğunu kaydetti.
Gutsul, Gagavuzya seçimlerini kazanmadan önce Şor partisinin bir üyesiydi. Parti, 2023’te hükümetin girişimiyle Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilerek feshedildi. Parti üyelerinin büyük kısmı, Zafer bloğuna katıldı. Moldova Başsavcılığı, Gutsul’un 2019-2022 döneminde, Şor partisinin finansmanı için Rusya’ya para taşıdığını iddia ediyor.