https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/misirda-bulunan-3-bin-800-yillik-yazitlarda-hz-musaya-ait-bir-imza-olabilir-mi-1098380412.html

Mısır’da bulunan 3 bin 800 yıllık yazıtlarda Hz. Musa’ya ait bir i̇mza olabilir mi?

Mısır’da bulunan 3 bin 800 yıllık yazıtlarda Hz. Musa’ya ait bir i̇mza olabilir mi?

Sputnik Türkiye

Bağımsız araştırmacı Michael S. Bar-Ron, Mısır’daki 3.800 yıllık Proto-Sinaitik yazıtlarda Hz. Musa’ya ait olabilecek bir alfabetik imza keşfettiğini öne... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T17:38+0300

2025-08-05T17:38+0300

2025-08-05T17:40+0300

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Yazıtlar, Mısır hiyerogliflerinden evrilmiş ve en eski alfabetik yazı sistemi kabul edilen Proto-Sinaitik alfabeyle yazıldı. Bar-Ron, “ZT MMŠ” (Bu MŞ’dendir) ve “NʾUM MŠ” (MŞ’nin sözü) ifadelerinin, yazıtlardaki yazar imzaları olabileceğini ileri sürüyor.Araştırmacıya göre, bu glifler ana metnin hizasından saparak yazılmış ve bu durum onların kişisel yazarlık işaretleri olduğunu gösteriyor.Musa'nın saray kökeniyle örtüşen bir üslup iddiasıBar-Ron, yazıtların şiirsel yapı, birbiriyle tutarlı ses uyumu ve hiyeroglif bilgisi içermesinin, bunların tek bir Sami yazar tarafından yazıldığını gösterdiğini savunuyor. Tevrat’ta Musa’nın Firavun’un sarayında büyüdüğü bilgisiyle bu üst düzey dilsel beceri örtüşüyor.Mısırlılar ve İsrailliler arasında dini çatışmaların izleriYakın çevredeki diğer yazıtlarda, İbrani Tanrısı El’e atıflar, Mısır tanrıçası Hathor’a karşı sembolik saldırılar ve Kenan tanrıçası Ba’alat’a yapılan yazıların silinmesi, dini çatışmaların arkeolojik kanıtları olarak gösteriliyor.Bu bulgular, İsrailoğullarının Mısır’dan Çıkışı sırasında bölgedeki dini tansiyona dair somut izler sunabilir.Yusuf ve Sami vezir bağlantısı ihtimaliBar-Ron, aynı bölgede bulunan ve “Sami Vezir Ankhu”ya ait olduğu düşünülen bir mühür ile İncil'deki Yusuf figürü arasında olası bir bağ kuruyor. Firavun sarayında görevli bir Sami figürün varlığı, bu yazıtlardaki anlatıları destekleyebilir.Akademik çevrelerde bölünme varBar-Ron’un çalışması henüz hakemli bir akademik yayında yer almadı, bu da bilim çevrelerinde ihtiyatlı karşılanmasına neden oldu. Mısırbilimci Prof. Dr. Thomas Schneider, iddiaları “kanıtsız ve yanıltıcı” olarak nitelendirirken, Bar-Ron’un danışmanı Dr. Pieter van der Veen, “çok titiz bir yaklaşım” izlendiğini savunuyor.Bar-Ron: İncil’deki anlatı değil, bilimsel veri peşindeyimBar-Ron, “Hz. Musa ismini bulmak gibi bir niyetim yoktu, ben sadece olgusal, bilimsel kanıtların peşindeyim” diyerek iddiasını savunuyor. Araştırmalarına devam edeceğini belirten Bar-Ron, şüphecileri bile ikna edecek düzeyde kanıt üretmeyi hedeflediğini ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/avustralya-kitasinda-yeni-bir-bocek-turu-bulundu-yaklasik-40-santimetre-boyunda-ve-ucabiliyor-1098379871.html

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