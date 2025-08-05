https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/misirda-bulunan-3-bin-800-yillik-yazitlarda-hz-musaya-ait-bir-imza-olabilir-mi-1098380412.html
Mısır’da bulunan 3 bin 800 yıllık yazıtlarda Hz. Musa’ya ait bir i̇mza olabilir mi?
Mısır’da bulunan 3 bin 800 yıllık yazıtlarda Hz. Musa’ya ait bir i̇mza olabilir mi?
Sputnik Türkiye
Bağımsız araştırmacı Michael S. Bar-Ron, Mısır’daki 3.800 yıllık Proto-Sinaitik yazıtlarda Hz. Musa’ya ait olabilecek bir alfabetik imza keşfettiğini öne... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T17:38+0300
2025-08-05T17:38+0300
2025-08-05T17:40+0300
firavun
mısır
kenan
sami
kuran
yaşam
tarih
tarih
arkeolojik kazı
arkeolojik kazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098380868_0:85:900:591_1920x0_80_0_0_8359c828dcd7b0d03b064b21ef3b751c.png
Yazıtlar, Mısır hiyerogliflerinden evrilmiş ve en eski alfabetik yazı sistemi kabul edilen Proto-Sinaitik alfabeyle yazıldı. Bar-Ron, “ZT MMŠ” (Bu MŞ’dendir) ve “NʾUM MŠ” (MŞ’nin sözü) ifadelerinin, yazıtlardaki yazar imzaları olabileceğini ileri sürüyor.Araştırmacıya göre, bu glifler ana metnin hizasından saparak yazılmış ve bu durum onların kişisel yazarlık işaretleri olduğunu gösteriyor.Musa'nın saray kökeniyle örtüşen bir üslup iddiasıBar-Ron, yazıtların şiirsel yapı, birbiriyle tutarlı ses uyumu ve hiyeroglif bilgisi içermesinin, bunların tek bir Sami yazar tarafından yazıldığını gösterdiğini savunuyor. Tevrat’ta Musa’nın Firavun’un sarayında büyüdüğü bilgisiyle bu üst düzey dilsel beceri örtüşüyor.Mısırlılar ve İsrailliler arasında dini çatışmaların izleriYakın çevredeki diğer yazıtlarda, İbrani Tanrısı El’e atıflar, Mısır tanrıçası Hathor’a karşı sembolik saldırılar ve Kenan tanrıçası Ba’alat’a yapılan yazıların silinmesi, dini çatışmaların arkeolojik kanıtları olarak gösteriliyor.Bu bulgular, İsrailoğullarının Mısır’dan Çıkışı sırasında bölgedeki dini tansiyona dair somut izler sunabilir.Yusuf ve Sami vezir bağlantısı ihtimaliBar-Ron, aynı bölgede bulunan ve “Sami Vezir Ankhu”ya ait olduğu düşünülen bir mühür ile İncil'deki Yusuf figürü arasında olası bir bağ kuruyor. Firavun sarayında görevli bir Sami figürün varlığı, bu yazıtlardaki anlatıları destekleyebilir.Akademik çevrelerde bölünme varBar-Ron’un çalışması henüz hakemli bir akademik yayında yer almadı, bu da bilim çevrelerinde ihtiyatlı karşılanmasına neden oldu. Mısırbilimci Prof. Dr. Thomas Schneider, iddiaları “kanıtsız ve yanıltıcı” olarak nitelendirirken, Bar-Ron’un danışmanı Dr. Pieter van der Veen, “çok titiz bir yaklaşım” izlendiğini savunuyor.Bar-Ron: İncil’deki anlatı değil, bilimsel veri peşindeyimBar-Ron, “Hz. Musa ismini bulmak gibi bir niyetim yoktu, ben sadece olgusal, bilimsel kanıtların peşindeyim” diyerek iddiasını savunuyor. Araştırmalarına devam edeceğini belirten Bar-Ron, şüphecileri bile ikna edecek düzeyde kanıt üretmeyi hedeflediğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/avustralya-kitasinda-yeni-bir-bocek-turu-bulundu-yaklasik-40-santimetre-boyunda-ve-ucabiliyor-1098379871.html
mısır
kenan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098380868_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_977ff166f8519076362e677b0bfe2d2a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
firavun, mısır, kenan, sami, kuran, tarih, tarih, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, arkeolojik keşif
firavun, mısır, kenan, sami, kuran, tarih, tarih, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, arkeolojik keşif
Mısır’da bulunan 3 bin 800 yıllık yazıtlarda Hz. Musa’ya ait bir i̇mza olabilir mi?
17:38 05.08.2025 (güncellendi: 17:40 05.08.2025)
Bağımsız araştırmacı Michael S. Bar-Ron, Mısır’daki 3.800 yıllık Proto-Sinaitik yazıtlarda Hz. Musa’ya ait olabilecek bir alfabetik imza keşfettiğini öne sürdü. Akademik çevreleri ikiye bölen bu iddia, Musa'nın İncil ve Kuran dışındaki ilk tarihsel izine dair ciddi tartışmalara yol açtı.
Yazıtlar, Mısır hiyerogliflerinden evrilmiş ve en eski alfabetik yazı sistemi kabul edilen Proto-Sinaitik alfabeyle yazıldı. Bar-Ron, “ZT MMŠ” (Bu MŞ’dendir) ve “NʾUM MŠ” (MŞ’nin sözü) ifadelerinin, yazıtlardaki yazar imzaları olabileceğini ileri sürüyor.
Araştırmacıya göre, bu glifler ana metnin hizasından saparak yazılmış ve bu durum onların kişisel yazarlık işaretleri olduğunu gösteriyor.
Musa'nın saray kökeniyle örtüşen bir üslup iddiası
Bar-Ron, yazıtların şiirsel yapı
, birbiriyle tutarlı ses uyumu
ve hiyeroglif bilgisi
içermesinin, bunların tek bir Sami
yazar tarafından yazıldığını gösterdiğini savunuyor. Tevrat’ta Musa’nın Firavun’un
sarayında büyüdüğü bilgisiyle bu üst düzey dilsel beceri
örtüşüyor.
Mısırlılar ve İsrailliler arasında dini çatışmaların izleri
Yakın çevredeki diğer yazıtlarda, İbrani Tanrısı El’e atıflar
, Mısır
tanrıçası Hathor’a karşı sembolik saldırılar
ve Kenan tanrıçası Ba’alat’a yapılan yazıların silinmesi
, dini çatışmaların arkeolojik kanıtları
olarak gösteriliyor.
Bu bulgular, İsrailoğullarının Mısır’dan Çıkışı sırasında bölgedeki dini tansiyona dair somut izler sunabilir.
Yusuf ve Sami vezir bağlantısı ihtimali
Bar-Ron, aynı bölgede bulunan ve “Sami Vezir Ankhu”ya ait olduğu düşünülen bir mühür ile İncil'deki Yusuf figürü arasında olası bir bağ kuruyor. Firavun sarayında görevli bir Sami figürün varlığı, bu yazıtlardaki anlatıları destekleyebilir.
Akademik çevrelerde bölünme var
Bar-Ron’un çalışması henüz hakemli bir akademik yayında yer almadı, bu da bilim çevrelerinde ihtiyatlı karşılanmasına neden oldu. Mısırbilimci Prof. Dr. Thomas Schneider, iddiaları “kanıtsız ve yanıltıcı” olarak nitelendirirken, Bar-Ron’un danışmanı Dr. Pieter van der Veen, “çok titiz bir yaklaşım” izlendiğini savunuyor.
Bar-Ron: İncil’deki anlatı değil, bilimsel veri peşindeyim
Bar-Ron, “Hz. Musa ismini bulmak gibi bir niyetim yoktu, ben sadece olgusal, bilimsel kanıtların peşindeyim” diyerek iddiasını savunuyor. Araştırmalarına devam edeceğini belirten Bar-Ron, şüphecileri bile ikna edecek düzeyde kanıt üretmeyi hedeflediğini ifade ediyor.