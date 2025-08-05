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Seda Sayan’ın zor kararı: 'Kardeşimi bakımevine yatırdık. Neler yaşadım ben ya'
Seda Sayan’ın zor kararı: 'Kardeşimi bakımevine yatırdık. Neler yaşadım ben ya'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kardeşiyle ilgili zor bir karar aldığını ve onu bir bakımevine yerleştirdiğini duyurdu. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T10:26+0300
2025-08-05T10:26+0300
yaşam
seda sayan
şarkıcı
sanatçı
alzheimer
alzheimer hastalığı
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Seda Sayan, konuk olduğu bir programda kardeşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı ve onu bakım evine yerleştirmek zorunda kaldıklarını duyurdu.Seda Sayan: En azından nerede olduğunu biliyoruzÜnlü programcı, oyuncu ve şarkıcı olan Seda Sayan, TYT Türk kanalında bir programda konuştu. Sayan, kardeşinin Alzheimer hastası olması nedeniyle bakımevine yerleştirilme kararı aldıklarını ifade etti:
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seda sayan, seda sayan kardeşi, seday sayan kardeşi bakım evi
seda sayan, seda sayan kardeşi, seday sayan kardeşi bakım evi

Seda Sayan’ın zor kararı: 'Kardeşimi bakımevine yatırdık. Neler yaşadım ben ya'

10:26 05.08.2025
© Fotoğraf : YouTube/Haber GlobalSeda Sayan
Seda Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Fotoğraf : YouTube/Haber Global
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kardeşiyle ilgili zor bir karar aldığını ve onu bir bakımevine yerleştirdiğini duyurdu.
Seda Sayan, konuk olduğu bir programda kardeşinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı ve onu bakım evine yerleştirmek zorunda kaldıklarını duyurdu.

Seda Sayan: En azından nerede olduğunu biliyoruz

Ünlü programcı, oyuncu ve şarkıcı olan Seda Sayan, TYT Türk kanalında bir programda konuştu. Sayan, kardeşinin Alzheimer hastası olması nedeniyle bakımevine yerleştirilme kararı aldıklarını ifade etti:
“Kardeşlerimden birini mecburen bakım yurduna yatırmak zorunda kaldık. Çünkü hem Alzheimer sokakta artık tehlikeli olmaya başladı. Hem o tehlike hem ona karşı birçok tehlike var. Çocukları yoruluyor, üzülüyor… Eski eşi çok efor sarf ediyor onunla uğraşmak için. En azından nerede olduğunu biliyoruz, bakılıyor. Bakım evinin kapısında bir ambulans, onların tetkikleri yapılıyor. Doğru bir yerde. Sokakta olmasından daha iyi. Başımıza neler geldi. Kayboluyor, karakoldan topluyorsun. Torbacı geliyor, eline uyuşturucu veriyorlar. Neler yaşadım ben ya…”
Seda Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
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