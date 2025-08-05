https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/hollandadan-ukraynaya-ilk-abd-yapimi-silah-tedariki-bu-ay-icerisinde-yapilacak-1098368414.html
Hollanda’dan Ukrayna’ya ilk ABD yapımı silah tedariki bu ay içerisinde yapılacak
Hollanda’dan Ukrayna’ya ilk ABD yapımı silah tedariki bu ay içerisinde yapılacak
Sputnik Türkiye
Hollanda Hükümeti, Ukrayna’ya yönelik yeni destek girişimi kapsamında bu ay içerisinde ilk iki parti ABD yapımı silahın Kiev'e teslim edileceğini duyurdu. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T12:29+0300
2025-08-05T12:29+0300
2025-08-05T12:34+0300
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silah tedariki
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Hollanda Hükümeti’nin açıklamasında, “Ukrayna'ya Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) girişimi kapsamında destek sağlama mekanizması kapsamındaki ilk iki yardım paketinin bu ay teslim edilmesi planlanıyor ve her 2 ila 3 haftada bir yeni bir silah partisi ulaşacak” ifadesine yer verildi.Hollanda Savunma Bakanlığı Başkanı Ruben Brekelmans, 4 Ağustos Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kiev'e Patriot füzeleri dahil 500 milyon euro değerinde ABD yapımı silah tedarik etme kararı alan ilk NATO müttefiki olduğunu duyurdu.Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal'in daha önce belirttiği gibi, ABD ve NATO, PURL girişimi aracılığıyla Ukrayna'yı desteklemek için yeni bir mekanizma başlattı. Bu mekanizmanın amacı, ABD'den büyük miktarlarda temin edilebilen sistem ve silahların Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlamak.ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Avrupa Birliği’nin, masrafları Avrupa tarafından karşılanmak üzere Kiev'e ABD yapımı silahları gönderme konusunda anlaştığını açıklamıştı. Tedarik sadece füzeleri değil, Patriot hava savunma sistemlerini de içerecek.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren tüm sevkiyatların Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/moldovada-gagavuzya-lideri-gutsul-davasinda-bugun-mahkeme-karari-verilecek-1098364067.html
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hollanda, ukrayna, abd, patriot, silah sevkiyatı, silah tedariki
hollanda, ukrayna, abd, patriot, silah sevkiyatı, silah tedariki
Hollanda’dan Ukrayna’ya ilk ABD yapımı silah tedariki bu ay içerisinde yapılacak
12:29 05.08.2025 (güncellendi: 12:34 05.08.2025)
Hollanda Hükümeti, Ukrayna’ya yönelik yeni destek girişimi kapsamında bu ay içerisinde ilk iki parti ABD yapımı silahın Kiev'e teslim edileceğini duyurdu.
Hollanda Hükümeti’nin açıklamasında, “Ukrayna'ya Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) girişimi kapsamında destek sağlama mekanizması kapsamındaki ilk iki yardım paketinin bu ay teslim edilmesi planlanıyor ve her 2 ila 3 haftada bir yeni bir silah partisi ulaşacak” ifadesine yer verildi.
Hollanda Savunma Bakanlığı Başkanı Ruben Brekelmans, 4 Ağustos Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kiev'e Patriot füzeleri dahil 500 milyon euro değerinde ABD yapımı silah tedarik etme kararı alan ilk NATO müttefiki olduğunu duyurdu.
Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmıgal'in daha önce belirttiği gibi, ABD ve NATO, PURL girişimi aracılığıyla Ukrayna'yı desteklemek için yeni bir mekanizma başlattı. Bu mekanizmanın amacı, ABD'den büyük miktarlarda temin edilebilen sistem ve silahların Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim edilmesini sağlamak.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Avrupa Birliği’nin, masrafları Avrupa tarafından karşılanmak üzere Kiev'e ABD yapımı silahları gönderme konusunda anlaştığını açıklamıştı. Tedarik sadece füzeleri değil, Patriot hava savunma sistemlerini de içerecek.
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve ‘ateşle oyun’ olduğunu dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren tüm sevkiyatların Rusya için meşru hedef olacağını belirtmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını kaydetmişti.