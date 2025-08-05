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İzmir'de su krizi büyüdü: Kent genelinde 11 ilçede sular kesilecek
İzmir'de su krizi büyüdü: Kent genelinde 11 ilçede sular kesilecek
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), küresel iklim krizi ve yetersiz yağışların etkisiyle su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 11 ilçede su kesintileri uygulanacağı açıklandı.İZSU’dan yapılan açıklamada, barajlardaki rezervlerin kritik seviyelere düştüğü, yer altı su kaynaklarında ise su seviyesindeki azalma nedeniyle üretim ve kapasitede ciddi kayıplar yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, “Yeni kuyu açılması, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma çalışmaları ve su tasarrufu çağrılarına rağmen, mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir” denildi.Kesintilerin, 23.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanacağı ve her bölgenin belirli tarihlerde su kesintisinden etkileneceği belirtildi. Su kesintilerinin teknik nedenlerle bazı mahallelerin tamamını değil, sadece bir kısmını kapsayabileceği, diğer bölgeler için de ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacağı bildirildi.İzmir’de su kesintisi tarihleri ne zaman?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/4-agustos-2025-izmir-su-kesintisi-listesi-izsu-hangi-mahallelerde-sulari-kesecek-1098347200.html
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i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, izmir rafinerisi, su, su kesintisi, atık su, su baskını
i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, izmir rafinerisi, su, su kesintisi, atık su, su baskını

İzmir'de su krizi büyüdü: Kent genelinde 11 ilçede sular kesilecek

18:30 05.08.2025
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AA
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), küresel iklim krizi ve yetersiz yağışların etkisiyle su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle, kent genelinde su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede 6 Ağustos 2025 tarihinden itibaren planlı ve dönüşümlü gece su kesintilerine başlanacağını duyurdu.
İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 11 ilçede su kesintileri uygulanacağı açıklandı.
İZSU’dan yapılan açıklamada, barajlardaki rezervlerin kritik seviyelere düştüğü, yer altı su kaynaklarında ise su seviyesindeki azalma nedeniyle üretim ve kapasitede ciddi kayıplar yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, “Yeni kuyu açılması, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma çalışmaları ve su tasarrufu çağrılarına rağmen, mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir” denildi.
Kesintilerin, 23.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanacağı ve her bölgenin belirli tarihlerde su kesintisinden etkileneceği belirtildi. Su kesintilerinin teknik nedenlerle bazı mahallelerin tamamını değil, sadece bir kısmını kapsayabileceği, diğer bölgeler için de ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacağı bildirildi.

İzmir’de su kesintisi tarihleri ne zaman?

Bölge 1 – Bayraklı, Konak, Gaziemir:
6 Ağustos Çarşamba 23.00 – 7 Ağustos Perşembe 05.00
11 Ağustos Pazartesi 23.00 – 12 Ağustos Salı 05.00
16 Ağustos Cumartesi 23.00 – 17 Ağustos Pazar 05.00
Bölge 2 – Karşıyaka, Çiğli:
7 Ağustos Perşembe 23.00 – 8 Ağustos Cuma 05.00
12 Ağustos Salı 23.00 – 13 Ağustos Çarşamba 05.00
17 Ağustos Pazar 23.00 – 18 Ağustos Pazartesi 05.00
Bölge 3 – Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka:
8 Ağustos Cuma 23.00 – 9 Ağustos Cumartesi 05.00
13 Ağustos Çarşamba 23.00 – 14 Ağustos Perşembe 05.00
18 Ağustos Pazartesi 23.00 – 19 Ağustos Salı 05.00
Bölge 4 – Bornova, Bayraklı:
9 Ağustos Cumartesi 23.00 – 10 Ağustos Pazar 05.00
14 Ağustos Perşembe 23.00 – 15 Ağustos Cuma 05.00
19 Ağustos Salı 23.00 – 20 Ağustos Çarşamba 05.00
Bölge 5 – Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar:
10 Ağustos Pazar 23.00 – 11 Ağustos Pazartesi 05.00
15 Ağustos Cuma 23.00 – 16 Ağustos Cumartesi 05.00
20 Ağustos Çarşamba 23.00 – 21 Ağustos Perşembe 05.00
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
TÜRKİYE
4 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi listesi: İZSU hangi mahallelerde suları kesecek?
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