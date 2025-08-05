https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/izmirde-su-krizi-buyudu-kent-genelinde-11-ilcede-sular-kesilecek-1098381351.html

İzmir'de su krizi büyüdü: Kent genelinde 11 ilçede sular kesilecek

İzmir'de su krizi büyüdü: Kent genelinde 11 ilçede sular kesilecek

Sputnik Türkiye

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), küresel iklim krizi ve yetersiz yağışların etkisiyle su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T18:30+0300

2025-08-05T18:30+0300

2025-08-05T18:30+0300

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İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyeye düşmesi nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 11 ilçede su kesintileri uygulanacağı açıklandı.İZSU’dan yapılan açıklamada, barajlardaki rezervlerin kritik seviyelere düştüğü, yer altı su kaynaklarında ise su seviyesindeki azalma nedeniyle üretim ve kapasitede ciddi kayıplar yaşandığı ifade edildi. Açıklamada, “Yeni kuyu açılması, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma çalışmaları ve su tasarrufu çağrılarına rağmen, mevcut koşullar çerçevesinde su tüketiminin kısıtlanması zorunluluk haline gelmiştir” denildi.Kesintilerin, 23.00 ila 05.00 saatleri arasında uygulanacağı ve her bölgenin belirli tarihlerde su kesintisinden etkileneceği belirtildi. Su kesintilerinin teknik nedenlerle bazı mahallelerin tamamını değil, sadece bir kısmını kapsayabileceği, diğer bölgeler için de ihtiyaç halinde ayrıca duyuru yapılacağı bildirildi.İzmir’de su kesintisi tarihleri ne zaman?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/4-agustos-2025-izmir-su-kesintisi-listesi-izsu-hangi-mahallelerde-sulari-kesecek-1098347200.html

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