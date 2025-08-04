https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/4-agustos-2025-izmir-su-kesintisi-listesi-izsu-hangi-mahallelerde-sulari-kesecek-1098347200.html

4 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi listesi: İZSU hangi mahallelerde suları kesecek?

4 Ağustos 2025 İzmir su kesintisi listesi: İZSU hangi mahallelerde suları kesecek?

Sputnik Türkiye

İzmir'de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü planlı su kesintileri olacak. İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bazı mahallelerde saatler süren su kesintileri yaşanacak. İşte kesinti saatleri ve etkilenen bölgeler.

2025-08-04T13:58+0300

2025-08-04T13:58+0300

2025-08-04T13:58+0300

i̇zmir

bornova

ödemiş

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

türki̇ye

narlıdere

su kesintisi

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İzmir’de 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü birçok ilçede planlı su kesintisi uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından yayımlanan günlük çalışma programına göre, su kesintileri çeşitli mahalle ve sokaklarda saatler sürecek. Kesintilerin nedeni ise ana boru arızaları, branşman sorunları ve elektrik arızaları olarak açıklandı.Bornova’da ana boru arızası nedeniyle kesintiBornova ilçesine bağlı Gazi Osman Paşa ve Tuna mahallelerinde, 04.08.2025 tarihinde saat 09:15 ile 11:15 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle su verilemeyecek. Kesintiye ana boru hattındaki arıza sebep oluyor.Narlıdere'de 1 saatlik su kesintisiNarlıdere ilçesi Narlı Mahallesi'nde, 04.08.2025 saat 09:15 - 10:15 arası 1 saatlik su kesintisi yapılacak. Kesintinin nedeni branşman arızası olarak belirtildi.Kızılcaavlu Mahallesi’nde 10 saatlik kesintiKızılcaavlu Mahallesi’nde, 03.08.2025 saat 23:56 ile 04.08.2025 saat 10:00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi yaşanacak. Bu uzun süreli kesinti, bölge sakinlerini önemli ölçüde etkileyebilir.Ödemiş'te geniş kapsamlı elektrik kaynaklı kesintiÖdemiş ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi’nde, 03.08.2025 saat 22:16’dan 04.08.2025 saat 11:00’e kadar 13 saatlik bir su kesintisi yapılacak.Ayrıca Bademli, Bozcayaka, Demircili, Karadoğan, Kemenler, Konaklı, Mescitli, Ovakent, Pirinççi, Yeniceköy ve Yolüstü mahallelerinde de 04.08.2025 saat 09:00 - 16:00 arasında yaklaşık 7 saatlik su kesintisi uygulanacak. Bu kesintinin nedeni elektrik arızası olarak bildirildi.Sular ne zaman gelecek?İZSU tarafından yapılan açıklamalara göre, belirtilen saat aralıklarında onarım ve bakım çalışmaları tamamlandığında, suyun kademeli olarak verilmesi bekleniyor. Ancak olası teknik sorunlara karşı saatlerde sapmalar yaşanabilir.Vatandaşların, kesinti saatleri boyunca tedbirli olmaları ve su kullanımı konusunda planlama yapmaları öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/lgs-yerlestirme-sonuclari-aciklandi--1098346750.html

i̇zmir

bornova

ödemiş

türki̇ye

narlıdere

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