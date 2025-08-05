https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/istanbula-gok-gurultulu-saganak-geliyor-2-gun-surecek-yagis-icin-meteorolojiden-uyari-var-1098373476.html

İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor: 2 gün sürecek yağış i̇çin Meteoroloji'den uyarı var

İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor: 2 gün sürecek yağış i̇çin Meteoroloji'den uyarı var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, İstanbul için perşembe ve cuma günlerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Marmara’da rüzgarın saatte 50 km’ye çıkması beklenirken, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

2025-08-05T14:36+0300

2025-08-05T14:36+0300

2025-08-05T14:37+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre İstanbul, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağış altında olacak. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve kısa süreli yoğunluk göstermesi bekleniyor.Kuzey ve iç bölgelerde de sağanak uyarısı varSadece İstanbul değil; Karadeniz kıyıları, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bolu ve Ordu çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor. Türkiye’nin doğu ve güneydoğusu ise az bulutlu ve açık hava yaşayacak.Vatandaşlara ani hava değişimi uyarısıMeteoroloji yetkilileri, ani hava değişimleri ve kısa sürede bastıran sağanaklara karşı vatandaşların hazırlıklı olmalarını tavsiye etti. Yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Marmara’da kuvvetli poyraz bekleniyorMarmara Bölgesi’nde rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 30 ila 50 km hızla esmesi bekleniyor. Bu durum deniz ulaşımı ve açık alanlardaki etkinlikler açısından risk oluşturabilir.Sıcaklıklar iç kesimlerde yükseliyorHava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde 2 ila 4 derece arasında artacağı, batı bölgelerde ise yağışlar nedeniyle sabit kalacağı tahmin ediliyor.

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