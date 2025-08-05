Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/iranin-guneyinde-54-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1098359179.html
İran'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinin Zehkelut kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T08:53+0300
2025-08-05T09:08+0300
son depremler
i̇ran
kirman
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:60:2650:1551_1920x0_80_0_0_7e05024a67cb253f3c74d23ff4069a75.png
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zehkelut kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.36'da kaydedildi.Deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kutahya-simavda-arka-arkaya-deprem-5-dakikada-buyuklugu-3-ile-38-arasinda-degisen-dort-sarsinti-1098291704.html
i̇ran
kirman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_e85ee81b268627b8b1a4ee185377bfd8.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, kirman, deprem
i̇ran, kirman, deprem

İran'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

08:53 05.08.2025 (güncellendi: 09:08 05.08.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinin Zehkelut kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zehkelut kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.36'da kaydedildi.
Deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2025
SON DEPREMLER
Kütahya, Simav'da arka arkaya deprem: 5 dakikada büyüklüğü 3 ile 3.8 arasında değişen dört sarsıntı oldu
1 Ağustos, 07:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала