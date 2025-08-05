https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/iranin-guneyinde-54-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1098359179.html
İran'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinin Zehkelut kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T08:53+0300
2025-08-05T08:53+0300
2025-08-05T09:08+0300
son depremler
i̇ran
kirman
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:60:2650:1551_1920x0_80_0_0_7e05024a67cb253f3c74d23ff4069a75.png
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zehkelut kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.36'da kaydedildi.Deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kutahya-simavda-arka-arkaya-deprem-5-dakikada-buyuklugu-3-ile-38-arasinda-degisen-dort-sarsinti-1098291704.html
i̇ran
kirman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671783_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_e85ee81b268627b8b1a4ee185377bfd8.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, kirman, deprem
İran'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
08:53 05.08.2025 (güncellendi: 09:08 05.08.2025)
İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinin Zehkelut kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zehkelut kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.36'da kaydedildi.
Deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.