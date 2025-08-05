https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/iranin-guneyinde-54-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1098359179.html

İran'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran'ın güneyinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinin Zehkelut kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

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2025-08-05T08:53+0300

2025-08-05T09:08+0300

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i̇ran

kirman

deprem

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Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Zehkelut kenti olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 08.36'da kaydedildi.Deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kutahya-simavda-arka-arkaya-deprem-5-dakikada-buyuklugu-3-ile-38-arasinda-degisen-dort-sarsinti-1098291704.html

i̇ran

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