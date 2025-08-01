https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kutahya-simavda-arka-arkaya-deprem-5-dakikada-buyuklugu-3-ile-38-arasinda-degisen-dort-sarsinti-1098291704.html
Kütahya, Simav'da arka arkaya deprem: 5 dakikada büyüklüğü 3 ile 3.8 arasında değişen dört sarsıntı oldu
Kütahya, Simav'da arka arkaya deprem: 5 dakikada büyüklüğü 3 ile 3.8 arasında değişen dört sarsıntı oldu
Sputnik Türkiye
Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün sabah 7.15'ten başlayarak 5 dakika içinde 4 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 3 ila 3.8 arasında değişti. 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T07:35+0300
2025-08-01T07:35+0300
2025-08-01T07:45+0300
son depremler
kütahya
deprem
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AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün sabah arka arkaya 4 deprem meydana geldi. 5 dakikalık bir süre zarfında meydana gelen depremlerin büyüklüklükleri şöyle:
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kütahya, deprem
Kütahya, Simav'da arka arkaya deprem: 5 dakikada büyüklüğü 3 ile 3.8 arasında değişen dört sarsıntı oldu
07:35 01.08.2025 (güncellendi: 07:45 01.08.2025)
Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün sabah 7.15'ten başlayarak 5 dakika içinde 4 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 3 ila 3.8 arasında değişti.
AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün sabah arka arkaya 4 deprem meydana geldi. 5 dakikalık bir süre zarfında meydana gelen depremlerin büyüklüklükleri şöyle:
07:15:26 - 3.4 büyüklüğünde - derinlik 10.02 km
07:15:56 - 3.8 büyüklüğünde - derinlik 11.19 km
07:17:16 - 3.8 büyüklüğünde - derinlik 8.4 km
07:20:31 - 3 büyüklüğünde - derinlik 11.89 km