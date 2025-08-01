https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/kutahya-simavda-arka-arkaya-deprem-5-dakikada-buyuklugu-3-ile-38-arasinda-degisen-dort-sarsinti-1098291704.html

Kütahya, Simav'da arka arkaya deprem: 5 dakikada büyüklüğü 3 ile 3.8 arasında değişen dört sarsıntı oldu

Kütahya, Simav'da arka arkaya deprem: 5 dakikada büyüklüğü 3 ile 3.8 arasında değişen dört sarsıntı oldu

Sputnik Türkiye

Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün sabah 7.15'ten başlayarak 5 dakika içinde 4 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 3 ila 3.8 arasında değişti. 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T07:35+0300

2025-08-01T07:35+0300

2025-08-01T07:45+0300

son depremler

kütahya

deprem

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AFAD verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesinde bugün sabah arka arkaya 4 deprem meydana geldi. 5 dakikalık bir süre zarfında meydana gelen depremlerin büyüklüklükleri şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/prof-dr-naci-gorur-bizde-olsa-tasavvur-edemeyecegimiz-kadar-kayip-verebilecekken-neden-oralarda-1098255207.html

kütahya

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kütahya, deprem