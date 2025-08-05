https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/gutsul-yedi-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1098370658.html
Gutsul yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı
Gutsul yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Gagavuzya lideri Gutsul'un, mahkeme kararıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T12:51+0300
2025-08-05T12:51+0300
2025-08-05T13:23+0300
dünya
moldova
gagavuzya
yevgeniya gutsul
hapis cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095606668_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_983b917cf86322ea51e844aed1476e01.jpg
Kişinev İlçe Mahkemesi’nin, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul'u, Şor Partisi'ni finanse ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.Gutsul’un avukatı Natalya Bayram, Sputnik’e açıklamasında, “Gutsul, derhal infaz edilmek üzere yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı” dedi.Gagavuzya liderinin mahkeme salonundan doğrudan cezaevine götürüldüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/kremlin-rusya-orta-ve-kisa-menzilli-fuzeleri-konuslandirma-hakkina-sahip-1098369900.html
moldova
gagavuzya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095606668_80:0:800:540_1920x0_80_0_0_ddb8aade9adf2af5df947182911640b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, hapis cezası
moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, hapis cezası
Gutsul yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı
12:51 05.08.2025 (güncellendi: 13:23 05.08.2025)
Gagavuzya lideri Gutsul'un, mahkeme kararıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.
Kişinev İlçe Mahkemesi’nin, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul'u, Şor Partisi'ni finanse ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.
Gutsul’un avukatı Natalya Bayram, Sputnik’e açıklamasında, “Gutsul, derhal infaz edilmek üzere yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı” dedi.
Gagavuzya liderinin mahkeme salonundan doğrudan cezaevine götürüldüğü ifade edildi.