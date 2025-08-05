Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/gutsul-yedi-yil-hapis-cezasina-carptirildi-1098370658.html
Gutsul yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı
Gutsul yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı
Sputnik Türkiye
Gagavuzya lideri Gutsul'un, mahkeme kararıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T12:51+0300
2025-08-05T13:23+0300
dünya
moldova
gagavuzya
yevgeniya gutsul
hapis cezası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095606668_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_983b917cf86322ea51e844aed1476e01.jpg
Kişinev İlçe Mahkemesi’nin, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul'u, Şor Partisi'ni finanse ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.Gutsul’un avukatı Natalya Bayram, Sputnik’e açıklamasında, “Gutsul, derhal infaz edilmek üzere yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı” dedi.Gagavuzya liderinin mahkeme salonundan doğrudan cezaevine götürüldüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/kremlin-rusya-orta-ve-kisa-menzilli-fuzeleri-konuslandirma-hakkina-sahip-1098369900.html
moldova
gagavuzya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095606668_80:0:800:540_1920x0_80_0_0_ddb8aade9adf2af5df947182911640b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, hapis cezası
moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, hapis cezası

Gutsul yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı

12:51 05.08.2025 (güncellendi: 13:23 05.08.2025)
© FotoğrafGagavuzya Başkanı Gutsul mahkeme salonunda
Gagavuzya Başkanı Gutsul mahkeme salonunda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Gagavuzya lideri Gutsul'un, mahkeme kararıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı belirtildi.
Kişinev İlçe Mahkemesi’nin, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul'u, Şor Partisi'ni finanse ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.
Gutsul’un avukatı Natalya Bayram, Sputnik’e açıklamasında, “Gutsul, derhal infaz edilmek üzere yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı” dedi.
Gagavuzya liderinin mahkeme salonundan doğrudan cezaevine götürüldüğü ifade edildi.
Moskova manzarası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
DÜNYA
Kremlin: Rusya, orta ve kısa menzilli füzeleri konuşlandırma hakkına sahip
13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала