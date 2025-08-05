https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/gutsul-mahkeme-kararinin-adaletle-hicbir-ilgisi-yok-1098373339.html

Gutsul: Mahkeme kararının adaletle hiçbir ilgisi yok

Gutsul: Mahkeme kararının adaletle hiçbir ilgisi yok

Sputnik Türkiye

Moldova’da, Şor partisinin finansmanıyla ilgili görülen davada 7 yıl hapis cezası alan Gagavuzya lideri Gutsul, mahkeme kararını, yukarıdan gelen emirlerle... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T14:30+0300

2025-08-05T14:30+0300

2025-08-05T14:30+0300

dünya

moldova

gagavuzya

yevgeniya gutsul

hapis cezası

maia sandu

şor partisi

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Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul, Telegram paylaşımında, mahkemenin onun hakkında verdiği hapis kararını değerlendirdi.Gutsul, "Buiucani İlçe Mahkemesi, Gagavuzya'nın yasal olarak seçilmiş Başkanı olan beni, genel rejim kolonisinde 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu kararın adaletle hiçbir ilgisi yok. Bu, yukarıdan gelen emirlerle planlanmış ve uygulanmış siyasi bir misilleme" diye yazdı."Bugün ben hapisteyim, yarın hükümeti eleştirmeye cesaret eden herkes hapse atılabilir" diye kaydeden Gutsul, sözlerini şöyle sürdürdü:PAS ve Maia Sandu rejiminin, muhalefetle mücadele etmek için baskıyı bir araç olarak kullandığını vurgulayan Gagavuzya lideri, şunu yazdı: "Bu saçmalığı kabul etmiyorum ve adım, onurum ve hakikat için savaşacağım. Yıkılmayacağım. Kesinlikle halkıma, çocuklarıma, aileme döneceğim!" diye vurgulayan Gutsul, "Bu karara karşı mutlaka üst mercilere başvuracağız ve adaletin tecellisini sağlayacağız" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/eski-moldova-lideri-dodon-gutsula-verilen-ceza-sandunun-intikami-1098371640.html

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moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, hapis cezası, maia sandu, şor partisi