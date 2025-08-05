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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/gutsul-mahkeme-kararinin-adaletle-hicbir-ilgisi-yok-1098373339.html
Gutsul: Mahkeme kararının adaletle hiçbir ilgisi yok
Gutsul: Mahkeme kararının adaletle hiçbir ilgisi yok
Sputnik Türkiye
Moldova’da, Şor partisinin finansmanıyla ilgili görülen davada 7 yıl hapis cezası alan Gagavuzya lideri Gutsul, mahkeme kararını, yukarıdan gelen emirlerle... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T14:30+0300
2025-08-05T14:30+0300
dünya
moldova
gagavuzya
yevgeniya gutsul
hapis cezası
maia sandu
şor partisi
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Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul, Telegram paylaşımında, mahkemenin onun hakkında verdiği hapis kararını değerlendirdi.Gutsul, "Buiucani İlçe Mahkemesi, Gagavuzya'nın yasal olarak seçilmiş Başkanı olan beni, genel rejim kolonisinde 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu kararın adaletle hiçbir ilgisi yok. Bu, yukarıdan gelen emirlerle planlanmış ve uygulanmış siyasi bir misilleme" diye yazdı."Bugün ben hapisteyim, yarın hükümeti eleştirmeye cesaret eden herkes hapse atılabilir" diye kaydeden Gutsul, sözlerini şöyle sürdürdü:PAS ve Maia Sandu rejiminin, muhalefetle mücadele etmek için baskıyı bir araç olarak kullandığını vurgulayan Gagavuzya lideri, şunu yazdı: "Bu saçmalığı kabul etmiyorum ve adım, onurum ve hakikat için savaşacağım. Yıkılmayacağım. Kesinlikle halkıma, çocuklarıma, aileme döneceğim!" diye vurgulayan Gutsul, "Bu karara karşı mutlaka üst mercilere başvuracağız ve adaletin tecellisini sağlayacağız" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/eski-moldova-lideri-dodon-gutsula-verilen-ceza-sandunun-intikami-1098371640.html
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moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, hapis cezası, maia sandu, şor partisi
moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, hapis cezası, maia sandu, şor partisi

Gutsul: Mahkeme kararının adaletle hiçbir ilgisi yok

14:30 05.08.2025
© Fotoğraf : Telegram/Yevgeniya GutsulGagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Fotoğraf : Telegram/Yevgeniya Gutsul
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Moldova’da, Şor partisinin finansmanıyla ilgili görülen davada 7 yıl hapis cezası alan Gagavuzya lideri Gutsul, mahkeme kararını, yukarıdan gelen emirlerle planlanmış ve uygulanmış siyasi bir misilleme olarak nitelendirdi.
Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul, Telegram paylaşımında, mahkemenin onun hakkında verdiği hapis kararını değerlendirdi.
Gutsul, "Buiucani İlçe Mahkemesi, Gagavuzya'nın yasal olarak seçilmiş Başkanı olan beni, genel rejim kolonisinde 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu kararın adaletle hiçbir ilgisi yok. Bu, yukarıdan gelen emirlerle planlanmış ve uygulanmış siyasi bir misilleme" diye yazdı.
"Bugün ben hapisteyim, yarın hükümeti eleştirmeye cesaret eden herkes hapse atılabilir" diye kaydeden Gutsul, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu benim için alınan bir karar değil, Moldova'nın tüm demokratik sistemine verilen ceza. Bu, iktidar partisinin istediğinden farklı şekilde oy kullanma cesaretine sahip Gagavuzya halkını sindirme girişimi. Bu, muhalefetin tamamına bir uyarı: ‘Rejime karşı gelirseniz, hapis cezası, mal varlığınıza el konulması ve mahvolmuş bir hayatla karşı karşıya kalırsınız.’
PAS ve Maia Sandu rejiminin, muhalefetle mücadele etmek için baskıyı bir araç olarak kullandığını vurgulayan Gagavuzya lideri, şunu yazdı:
Parlamento seçimleri öncesinde, dava uydurma, hakimlere baskı yapma ve siyasi saikli cezalar verme gibi yöntemlere başvurmaktan çekinmiyorlar. Tüm bunların tek bir amacı var, her ne pahasına olursa olsun iktidarı korumak.
"Bu saçmalığı kabul etmiyorum ve adım, onurum ve hakikat için savaşacağım. Yıkılmayacağım. Kesinlikle halkıma, çocuklarıma, aileme döneceğim!" diye vurgulayan Gutsul, "Bu karara karşı mutlaka üst mercilere başvuracağız ve adaletin tecellisini sağlayacağız" diye ekledi.
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
DÜNYA
Eski Moldova lideri Dodon: Gutsul’a verilen ceza Sandu’nun intikamı
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