https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/eski-moldova-lideri-dodon-gutsula-verilen-ceza-sandunun-intikami-1098371640.html

Eski Moldova lideri Dodon: Gutsul’a verilen ceza Sandu’nun intikamı

Eski Moldova lideri Dodon: Gutsul’a verilen ceza Sandu’nun intikamı

Sputnik Türkiye

Moldova’nın eski Cumhurbaşkanı Dodon, Gagavuzya lideri Gutsul’a verilen cezayı mevcut Cumhurbaşkanı Sandu’nun kişisel intikamı olduğunu belirterek ülkenin... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T14:01+0300

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Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Telegram paylaşımında, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul’a verilen 7 yıl hapis cezasını değerlendirdi.Dodon, “Maia Sandu'nun ‘reform edilmiş’ adalet sisteminin başarabildiği tek şey, halk tarafından seçilmiş bir kadını, bir anneyi, yerel yönetim liderini yedi yıl hapse mahkûm etmek oldu. Özünde, kendisine ait olmayan her türlü başarıyı veya kazanımı kıskanan Sandu'nun derin kişisel kin ve nefretinin intikamını almak” diye yazdı.“Vatandaşlara ve halka karşı empati ve ilgiden yoksun kişiler tarafından yönetilen otokratik bir devlette yaşıyoruz” diyen Dodon, “28 Eylül'de ülkeyi onlardan kurtaracağız” sözünü verdi.Rusya Dışişleri: ‘Rezaletin ötesinde, bir felaket’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Gagavuzya lideri Yevgeniya Gutsul’a verilen hapis cezasını şu sözlerle değerlendirdi:

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moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, maia sandu, igor dodon, mariya zaharova