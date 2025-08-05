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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde süre uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde süre uzatıldı
Sputnik Türkiye
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için TTB montajında sürenin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı duyuruldu. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T18:18+0300
2025-08-05T18:21+0300
ekonomi̇
gelir i̇daresi başkanlığı
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)
taşıt tanıma birimi (ttb)
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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresine ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) sürenin uzatıldığı belirtildi. Kullanıcıların 31 Aralık 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi montajlarını yaptırabilecekleri kaydedildi. Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldıYapılan açıklamada, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için kullanıcılar 31 Aralık 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajlarını yaptırabilecekleri belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bugun-son-gun-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-kaciran-140-bin-tl-ceza-odeyebilir-1097445159.html
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ulusal taşıt tanıma sistemi, utts süresi, utts süresi uzatıldı mı, utts süresi ne zaman bitiyor
ulusal taşıt tanıma sistemi, utts süresi, utts süresi uzatıldı mı, utts süresi ne zaman bitiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde süre uzatıldı

18:18 05.08.2025 (güncellendi: 18:21 05.08.2025)
© REUTERSAkaryakıt - Pompa - Benzin
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© REUTERS
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için TTB montajında sürenin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) süresine ilişkin yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) sürenin uzatıldığı belirtildi. Kullanıcıların 31 Aralık 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi montajlarını yaptırabilecekleri kaydedildi.

Süre 31 Aralık'a kadar uzatıldı

Yapılan açıklamada, vergi mükelleflerinin kiralama yoluyla edindikleri veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtları için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için kullanıcılar 31 Aralık 2025 tarihine kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajlarını yaptırabilecekleri belirtildi.
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