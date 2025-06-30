https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/bugun-son-gun-arac-sahiplerini-ilgilendiriyor-kaciran-140-bin-tl-ceza-odeyebilir-1097445159.html

Bugün son gün: Araç sahiplerini ilgilendiriyor, kaçıran 140 bin TL ceza ödeyebilir

Bugün son gün: Araç sahiplerini ilgilendiriyor, kaçıran 140 bin TL ceza ödeyebilir

Sputnik Türkiye

Ticari araç sahiplerinin Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamındaki montaj yükümlülüğü için bugün son gün. 30 Haziran’a kadar montaj işlemini... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T09:12+0300

2025-06-30T09:12+0300

2025-06-30T09:12+0300

ekonomi̇

utts

ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)

akaryakıt

gelir i̇daresi başkanlığı

vergi usul kanunu

taşıt tanıma birimi (ttb)

tl

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Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt alımlarında kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için son uyarıyı yaptı. Ticari araç sahiplerinin, araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajını bugün (30 Haziran) mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor.Elle plaka girişine sonUTTS ile birlikte, yakıt alımı sırasında araçların plaka bilgileri artık otomatik olarak ödeme kaydedici cihazlara aktarılacak. Bu sayede elle plaka girme zorunluluğu ortadan kalktı, kayıt dışılık büyük ölçüde engellenmiş olacak.Cezalar 140 bin TL'ye kadar çıkıyorMontaj yaptırmayan araç sahipleri, 1 Temmuz itibarıyla UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri gider olarak beyan edemeyecek. Ayrıca, yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için 7 bin TL ile 140 bin TL arasında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.28 bin TL'ye kadar ceza riskiTTB montajını yapmayanlara, 7 bin TL ile 28 bin TL arasında özel para cezası kesilebilecek. Gelir İdaresi, tüm taşıt sahiplerine, www.utts.gov.tr üzerinden işlemlerini tamamlayarak cezai yaptırımlardan kaçınmaları çağrısında bulundu.Gider gösterme hakkı kaybedilecekUTTS’ye uygun şekilde düzenlenmeyen akaryakıt fişleri, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hiç düzenlenmemiş sayılacak. Bu da ticari araç sahiplerinin akaryakıt harcamalarını gider olarak gösterememesi anlamına geliyor.Yeni sistem sayesinde, tüm ticari araçlar için şeffaf akaryakıt tüketimi sağlanacak. Böylece piyasada rekabet eşitliği desteklenecek, vergi kayıplarının önüne geçilecek.Araç sahipleri, UTTS kapsamındaki montaj işlemlerini UTTS resmi internet sitesi üzerinden hızlıca tamamlayabiliyor. Sistemde yaşanacak yoğunluk nedeniyle son gün işlemleri öncesinde başvuru yapılması öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/arac-sahipleri-dikkat-140-bin-liraya-kadar-cezasi-var-son-2-gun--1097429514.html

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utts, ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , akaryakıt, gelir i̇daresi başkanlığı, vergi usul kanunu, taşıt tanıma birimi (ttb), tl