https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/fosil-yakitlara-donus-ingiliz-enerji-sirketi-son-25-yilin-en-buyuk-petrol-ve-gaz-rezervini-1098363955.html

Fosil yakıtlara dönüş: İngiliz enerji şirketi son 25 yılın en büyük petrol ve gaz rezervini bulduğunu duyurdu

Fosil yakıtlara dönüş: İngiliz enerji şirketi son 25 yılın en büyük petrol ve gaz rezervini bulduğunu duyurdu

Sputnik Türkiye

İngiltere merkezli petrol ve gaz şirketi BP, son 25 yılın en büyük petrol ve gaz rezervlerini bulduğunu duyurdu. Şirket rezervlerin Brezilya'nın doğu... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T12:24+0300

2025-08-05T12:24+0300

2025-08-05T12:32+0300

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BP'den dün (4 Ağustos) yapılan açıklamada 'bu yüzyıldaki en büyük petrol ve doğalgaz keşfini yaptığını' duyurdu. Enerji şirketi, Brezilya’nın doğu kıyısı açıklarındaki derin sularda bulunan sahada potansiyeli ortaya çıkarmak için analizler yürüttüğünü ifade ederken Şirket yöneticisi Gordon Birrell, keşfin "BP'nin son 25 yıldaki en büyük keşfi" olduğunu vurguladı.Üretim merkezi kurmayı değerlendiriyorlarBP, Şubat ayında yenilenebilir enerjiye yönelik planlanan yatırımlarını azaltmış ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla petrol ve doğalgaz operasyonlarına yılda ciddi miktarlarda yatırım yapacağını açıklamıştı. Şubat ayının sonunda BP tarafından yapılan açıklamada petrol ve doğalgaza yaptığı yatırımları yıllık yaklaşık yüzde 20 artırarak 10 milyar dolara çıkaracağını, yenilenebilir enerjiye yönelik daha önce planlanan finansmanı ise 5 milyar dolardan fazla azaltacağını açıklamıştı.Açıklamanın ardından BP hisseleri Londra borsasında yüzde 1’in biraz üzerinde değer kazandı.BP açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bumerangue, BP'nin 2025 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği onuncu keşif oldu. BP daha önce şu bölgelerde petrol ve doğalgaz arama keşiflerini duyurmuştu:

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bp, rio de janeiro, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, petrol arama, petrol havzası