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Fosil yakıtlara dönüş: İngiliz enerji şirketi son 25 yılın en büyük petrol ve gaz rezervini bulduğunu duyurdu
Fosil yakıtlara dönüş: İngiliz enerji şirketi son 25 yılın en büyük petrol ve gaz rezervini bulduğunu duyurdu
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İngiltere merkezli petrol ve gaz şirketi BP, son 25 yılın en büyük petrol ve gaz rezervlerini bulduğunu duyurdu. Şirket rezervlerin Brezilya'nın doğu... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T12:24+0300
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BP'den dün (4 Ağustos) yapılan açıklamada 'bu yüzyıldaki en büyük petrol ve doğalgaz keşfini yaptığını' duyurdu. Enerji şirketi, Brezilya’nın doğu kıyısı açıklarındaki derin sularda bulunan sahada potansiyeli ortaya çıkarmak için analizler yürüttüğünü ifade ederken Şirket yöneticisi Gordon Birrell, keşfin "BP'nin son 25 yıldaki en büyük keşfi" olduğunu vurguladı.Üretim merkezi kurmayı değerlendiriyorlarBP, Şubat ayında yenilenebilir enerjiye yönelik planlanan yatırımlarını azaltmış ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla petrol ve doğalgaz operasyonlarına yılda ciddi miktarlarda yatırım yapacağını açıklamıştı. Şubat ayının sonunda BP tarafından yapılan açıklamada petrol ve doğalgaza yaptığı yatırımları yıllık yaklaşık yüzde 20 artırarak 10 milyar dolara çıkaracağını, yenilenebilir enerjiye yönelik daha önce planlanan finansmanı ise 5 milyar dolardan fazla azaltacağını açıklamıştı.Açıklamanın ardından BP hisseleri Londra borsasında yüzde 1’in biraz üzerinde değer kazandı.BP açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Bumerangue, BP'nin 2025 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği onuncu keşif oldu. BP daha önce şu bölgelerde petrol ve doğalgaz arama keşiflerini duyurmuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/hindistan-ve-brezilya-trumpin-tehditlerine-aldirmiyor-rus-petrolunden-vazgecmeyecekler-1098343465.html
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bp, rio de janeiro, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, petrol arama, petrol havzası
bp, rio de janeiro, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, petrol arama, petrol havzası
Fosil yakıtlara dönüş: İngiliz enerji şirketi son 25 yılın en büyük petrol ve gaz rezervini bulduğunu duyurdu
12:24 05.08.2025 (güncellendi: 12:32 05.08.2025)
İngiltere merkezli petrol ve gaz şirketi BP, son 25 yılın en büyük petrol ve gaz rezervlerini bulduğunu duyurdu. Şirket rezervlerin Brezilya'nın doğu kıyısından 400 km açıkta bulunan Santos havzasındaki Bumerangue bloğunda bulduklarını ifade etti.
BP'den dün (4 Ağustos) yapılan açıklamada 'bu yüzyıldaki en büyük petrol ve doğalgaz keşfini yaptığını' duyurdu. Enerji şirketi, Brezilya’nın doğu kıyısı açıklarındaki derin sularda bulunan sahada potansiyeli ortaya çıkarmak için analizler yürüttüğünü ifade ederken Şirket yöneticisi Gordon Birrell, keşfin "BP'nin son 25 yıldaki en büyük keşfi" olduğunu vurguladı.
Üretim merkezi kurmayı değerlendiriyorlar
BP, Şubat ayında yenilenebilir enerjiye yönelik planlanan yatırımlarını azaltmış ve yatırımcı güvenini artırmak amacıyla petrol ve doğalgaz operasyonlarına yılda ciddi miktarlarda yatırım yapacağını açıklamıştı.
Şubat ayının sonunda BP tarafından yapılan açıklamada petrol ve doğalgaza yaptığı yatırımları yıllık yaklaşık yüzde 20 artırarak 10 milyar dolara çıkaracağını, yenilenebilir enerjiye yönelik daha önce planlanan finansmanı ise 5 milyar dolardan fazla azaltacağını açıklamıştı.
Açıklamanın ardından BP hisseleri Londra borsasında yüzde 1’in biraz üzerinde değer kazandı.
BP açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"BP, Rio de Janeiro'nun 404 kilometre (218 deniz mili) açığında, Santos Havzası'nda yer alan Bumerangue bloğunda 1-BP-13-SPS numaralı arama kuyusunu açtı. Kuyu, 2 bin 372 metre su derinliğinde ve toplam 5 bin 855 metre derinliğe kadar sondajlandı. Kuyu, yapının tepe noktasından yaklaşık 500 metre aşağıda rezervuarla kesişti ve 300 kilometrekareden daha geniş bir alana yayılan, yüksek kaliteli pre-salt karbonat rezervuarında yaklaşık 500 metrelik brüt hidrokarbon kolonunu deldi.
Sondaj sahasında yapılan ön analiz sonuçları, yüksek seviyelerde karbondioksit bulunduğunu gösteriyor."
Bumerangue, BP'nin 2025 yılı itibarıyla gerçekleştirdiği onuncu keşif oldu. BP daha önce şu bölgelerde petrol ve doğalgaz arama keşiflerini duyurmuştu:
Trinidad'da Beryl ve Frangipani,
Mısır'da Fayoum 5 ve El King,
Meksika Körfezi'nde Far South,
Brezilya'da Alto de Cabo Frio Central,
Eni ile yüzde 50-50 ortak girişimi olan Azule Energy aracılığıyla Namibya ve Angola’daki keşifler yapıldı.