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Hindistan ve Brezilya Trump’ın tehditlerine aldırmıyor: Rus petrolünden vazgeçmeyecekler
Hindistan ve Brezilya Trump’ın tehditlerine aldırmıyor: Rus petrolünden vazgeçmeyecekler
Sputnik Türkiye
Hindistan ve Brezilya’nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehditlerine rağmen Rus petrolünü satın almaktan vazgeçmeyeceği belirtildi. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T09:56+0300
2025-08-04T10:00+0300
dünya
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petrol
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yaptırım
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Çin gazetesi Global Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım tehditlerini duymazdan gelen Hindistan ve Brezilya’nın Rus petrol ithalatına devam edeceğini yazdı.Gazetenin yazısında, “Hint kaynakları, ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen Rusya'dan petrol alımında ‘hemen bir değişiklik olmayacağını’ söylüyor” ifadesine yer verildi.Brezilya’nın da Rus enerji kaynakları satın almaya devam etme kararı aldığı ifade edilen yazıda, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı Celso Amorim'in, ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanmadığı sürece yaptırımlara direnmeyeceğini söylediği aktarıldı.Daha önce, Hint şirketlerinin Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına ve Beyaz Saray'ın tehditlerine rağmen Rus petrolü almaya devam ettiği bildirilmişti. Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva da Donald Trump'ın Brezilya'ya siyasi baskı uygulama isteğinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/trump-duyurdu-witkoff-onumuzdeki-gunlerde-rusyaya-gidiyor-1098342376.html
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hindistan, brezilya, rusya, petrol, abd, donald trump, yaptırım, global times
hindistan, brezilya, rusya, petrol, abd, donald trump, yaptırım, global times

Hindistan ve Brezilya Trump’ın tehditlerine aldırmıyor: Rus petrolünden vazgeçmeyecekler

09:56 04.08.2025 (güncellendi: 10:00 04.08.2025)
© Sputnik / Alexey DanichevRus deniz petrol platformu
Rus deniz petrol platformu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© Sputnik / Alexey Danichev
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Hindistan ve Brezilya’nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım tehditlerine rağmen Rus petrolünü satın almaktan vazgeçmeyeceği belirtildi.
Çin gazetesi Global Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım tehditlerini duymazdan gelen Hindistan ve Brezilya’nın Rus petrol ithalatına devam edeceğini yazdı.
Gazetenin yazısında, “Hint kaynakları, ABD'nin yaptırım tehdidine rağmen Rusya'dan petrol alımında ‘hemen bir değişiklik olmayacağını’ söylüyor” ifadesine yer verildi.
Brezilya’nın da Rus enerji kaynakları satın almaya devam etme kararı aldığı ifade edilen yazıda, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın uluslararası ilişkilerden sorumlu yardımcısı Celso Amorim'in, ülkenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanmadığı sürece yaptırımlara direnmeyeceğini söylediği aktarıldı.
Daha önce, Hint şirketlerinin Avrupa Birliği’nin yaptırımlarına ve Beyaz Saray'ın tehditlerine rağmen Rus petrolü almaya devam ettiği bildirilmişti. Brezilya Devlet Başkanı Lula de Silva da Donald Trump'ın Brezilya'ya siyasi baskı uygulama isteğinin kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.
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