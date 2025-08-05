https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/fenerbahcenin-kerem-akturkoglunu-almak-icin-portekize-giden-ucak-havalanamadi-1098362513.html

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu'nu almak için Portekiz'e giden uçak havalanamadı

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu'nu almak için Portekiz'e giden uçak havalanamadı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Portekiz'e özel uçak gönderdi ancak Benfica yönetimi, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı nedeniyle... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

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portekiz

kerem aktürkoğlu

rui costa

ali koç

fenerbahçe

spor

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Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmak üzere Portekiz'e özel uçak kaldırdı. Ancak kulüpler arası görüşmeler henüz sonuç vermedi.Kerem'le anlaşma tamam, Benfica direniyorFenerbahçe cephesi, 26 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon Euro karşılığında prensipte anlaşma sağladı. Ancak Benfica, sakat oyuncusu Bruma'nın yokluğu ve transferi gerçekleşmeyen Anis Hadj Moussa nedeniyle Kerem'i bırakmak istemiyor.Rui Costa: Elenirsek burada duramamBenfica Başkanı Rui Costa'nın, Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde karşılaşacakları Nice maçını gerekçe göstererek Kerem’in ayrılığına onay vermediği öğrenildi. Costa’nın yakın çevresine “Ön elemeden elenirsek burada duramam, Kerem’i şu an satamam” dediği iddia ediliyor.Özel uçak beklemede, Ali Koç’tan direktif varFenerbahçe Başkanı Ali Koç’un talimatıyla transfer görüşmelerini yürütmek üzere Portekiz'e giden yönetici Hakan Safi’nin, Kerem Aktürkoğlu için gönderilen özel uçağı hâlâ havalandıramadığı öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.

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