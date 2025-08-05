https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/fenerbahcenin-kerem-akturkoglunu-almak-icin-portekize-giden-ucak-havalanamadi-1098362513.html
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu'nu almak için Portekiz'e giden uçak havalanamadı
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu'nu almak için Portekiz'e giden uçak havalanamadı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Portekiz'e özel uçak gönderdi ancak Benfica yönetimi, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı nedeniyle... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T11:05+0300
2025-08-05T11:05+0300
2025-08-05T11:05+0300
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kerem aktürkoğlu
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ali koç
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spor
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Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmak üzere Portekiz'e özel uçak kaldırdı. Ancak kulüpler arası görüşmeler henüz sonuç vermedi.Kerem'le anlaşma tamam, Benfica direniyorFenerbahçe cephesi, 26 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon Euro karşılığında prensipte anlaşma sağladı. Ancak Benfica, sakat oyuncusu Bruma'nın yokluğu ve transferi gerçekleşmeyen Anis Hadj Moussa nedeniyle Kerem'i bırakmak istemiyor.Rui Costa: Elenirsek burada duramamBenfica Başkanı Rui Costa'nın, Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde karşılaşacakları Nice maçını gerekçe göstererek Kerem’in ayrılığına onay vermediği öğrenildi. Costa’nın yakın çevresine “Ön elemeden elenirsek burada duramam, Kerem’i şu an satamam” dediği iddia ediliyor.Özel uçak beklemede, Ali Koç’tan direktif varFenerbahçe Başkanı Ali Koç’un talimatıyla transfer görüşmelerini yürütmek üzere Portekiz'e giden yönetici Hakan Safi’nin, Kerem Aktürkoğlu için gönderilen özel uçağı hâlâ havalandıramadığı öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/fenerbahcenin-jeti-kerem-akturkoglu-icin-hazir-1098358736.html
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portekiz, kerem aktürkoğlu, rui costa, ali koç, fenerbahçe
portekiz, kerem aktürkoğlu, rui costa, ali koç, fenerbahçe
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu'nu almak için Portekiz'e giden uçak havalanamadı
Fenerbahçe, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Portekiz'e özel uçak gönderdi ancak Benfica yönetimi, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı nedeniyle oyuncuyu bırakmaya yanaşmadı. Kerem’le el sıkışan Fenerbahçe, kulüpler arası pürüzü aşmaya çalışıyor. Kerem'i almak için giden özel uçak henüz havalanamadı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmak üzere Portekiz'e özel uçak kaldırdı. Ancak kulüpler arası görüşmeler henüz sonuç vermedi.
Kerem'le anlaşma tamam, Benfica direniyor
Fenerbahçe cephesi, 26 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon Euro karşılığında prensipte anlaşma sağladı. Ancak Benfica, sakat oyuncusu Bruma'nın yokluğu ve transferi gerçekleşmeyen Anis Hadj Moussa nedeniyle Kerem'i bırakmak istemiyor.
Rui Costa: Elenirsek burada duramam
Benfica Başkanı Rui Costa'nın, Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde karşılaşacakları Nice maçını gerekçe göstererek Kerem’in ayrılığına onay vermediği öğrenildi. Costa’nın yakın çevresine “Ön elemeden elenirsek burada duramam, Kerem’i şu an satamam” dediği iddia ediliyor.
Özel uçak beklemede, Ali Koç’tan direktif var
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un talimatıyla transfer görüşmelerini yürütmek üzere Portekiz'e giden yönetici Hakan Safi’nin, Kerem Aktürkoğlu için gönderilen özel uçağı hâlâ havalandıramadığı öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.