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Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu'nu almak için Portekiz'e giden uçak havalanamadı
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu'nu almak için Portekiz'e giden uçak havalanamadı
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Fenerbahçe, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Portekiz'e özel uçak gönderdi ancak Benfica yönetimi, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı nedeniyle... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T11:05+0300
2025-08-05T11:05+0300
portekiz
kerem aktürkoğlu
rui costa
ali koç
fenerbahçe
spor
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Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmak üzere Portekiz'e özel uçak kaldırdı. Ancak kulüpler arası görüşmeler henüz sonuç vermedi.Kerem'le anlaşma tamam, Benfica direniyorFenerbahçe cephesi, 26 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon Euro karşılığında prensipte anlaşma sağladı. Ancak Benfica, sakat oyuncusu Bruma'nın yokluğu ve transferi gerçekleşmeyen Anis Hadj Moussa nedeniyle Kerem'i bırakmak istemiyor.Rui Costa: Elenirsek burada duramamBenfica Başkanı Rui Costa'nın, Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde karşılaşacakları Nice maçını gerekçe göstererek Kerem’in ayrılığına onay vermediği öğrenildi. Costa’nın yakın çevresine “Ön elemeden elenirsek burada duramam, Kerem’i şu an satamam” dediği iddia ediliyor.Özel uçak beklemede, Ali Koç’tan direktif varFenerbahçe Başkanı Ali Koç’un talimatıyla transfer görüşmelerini yürütmek üzere Portekiz'e giden yönetici Hakan Safi’nin, Kerem Aktürkoğlu için gönderilen özel uçağı hâlâ havalandıramadığı öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.
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portekiz, kerem aktürkoğlu, rui costa, ali koç, fenerbahçe
portekiz, kerem aktürkoğlu, rui costa, ali koç, fenerbahçe

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu'nu almak için Portekiz'e giden uçak havalanamadı

11:05 05.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Fenerbahçe, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Portekiz'e özel uçak gönderdi ancak Benfica yönetimi, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı nedeniyle oyuncuyu bırakmaya yanaşmadı. Kerem’le el sıkışan Fenerbahçe, kulüpler arası pürüzü aşmaya çalışıyor. Kerem'i almak için giden özel uçak henüz havalanamadı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun kulübü Benfica ile anlaşmak üzere Portekiz'e özel uçak kaldırdı. Ancak kulüpler arası görüşmeler henüz sonuç vermedi.

Kerem'le anlaşma tamam, Benfica direniyor

Fenerbahçe cephesi, 26 yaşındaki milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile yıllık 4,5 milyon Euro karşılığında prensipte anlaşma sağladı. Ancak Benfica, sakat oyuncusu Bruma'nın yokluğu ve transferi gerçekleşmeyen Anis Hadj Moussa nedeniyle Kerem'i bırakmak istemiyor.

Rui Costa: Elenirsek burada duramam

Benfica Başkanı Rui Costa'nın, Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde karşılaşacakları Nice maçını gerekçe göstererek Kerem’in ayrılığına onay vermediği öğrenildi. Costa’nın yakın çevresine “Ön elemeden elenirsek burada duramam, Kerem’i şu an satamam” dediği iddia ediliyor.

Özel uçak beklemede, Ali Koç’tan direktif var

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un talimatıyla transfer görüşmelerini yürütmek üzere Portekiz'e giden yönetici Hakan Safi’nin, Kerem Aktürkoğlu için gönderilen özel uçağı hâlâ havalandıramadığı öğrenildi. Taraflar arasındaki pazarlık sürüyor.
Kerem Aktürk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
SPOR
Fenerbahçe'nin jeti Kerem Aktürkoğlu için hazır
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