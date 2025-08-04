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Kerem Aktürkoğlu transferi tamam: Anlaşma detayları belli oldu
Kerem Aktürkoğlu transferi tamam: Anlaşma detayları belli oldu
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Fenerbahçe, eski Galatasaraylı yıldız Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Benfica forması giyen milli oyuncunun yıllık kazancı 5 milyon Euro’nun... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T07:36+0300
2025-08-04T07:36+0300
spor
kerem aktürkoğlu
fenerbahçe
galatasaray
jose mourinho
benfica futbol takımı
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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir transfer hamlesine imza attı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Benfica’da oynayan Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.26 yaşındaki milli futbolcu, transferin tamamlanması halinde 5 milyon Euro’yu aşan bir maaş ve bonuslar içeren sözleşmeye imza atacak.Kerem ile el sıkışan Fenerbahçe, şimdi Benfica ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.Teknik direktör Jose Mourinho’nun da bu transferi özellikle istediği belirtiliyor.Kerem Aktürkoğlu, 2024-25 sezonunda Benfica formasıyla çıktığı 54 maçta 16 gol ve 13 asistle toplam 29 gole doğrudan katkı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/trabzonspor-2025-2026-sezonunun-mattia-ahmet-minguzzi-sezonu-olarak-adlandirilmasi-icin-basvuru-1098340602.html
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kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, galatasaray, jose mourinho, benfica futbol takımı
kerem aktürkoğlu, fenerbahçe, galatasaray, jose mourinho, benfica futbol takımı

Kerem Aktürkoğlu transferi tamam: Anlaşma detayları belli oldu

07:36 04.08.2025
© AA / Serhat ÇağdaşKerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© AA / Serhat Çağdaş
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Fenerbahçe, eski Galatasaraylı yıldız Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Benfica forması giyen milli oyuncunun yıllık kazancı 5 milyon Euro’nun üzerinde olacak.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir transfer hamlesine imza attı. Sarı-lacivertliler, bir dönem Galatasaray forması giyen ve şu anda Benfica’da oynayan Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.
26 yaşındaki milli futbolcu, transferin tamamlanması halinde 5 milyon Euro’yu aşan bir maaş ve bonuslar içeren sözleşmeye imza atacak.
Kerem ile el sıkışan Fenerbahçe, şimdi Benfica ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Tarafların kısa süre içinde anlaşması bekleniyor.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun da bu transferi özellikle istediği belirtiliyor.
Kerem Aktürkoğlu, 2024-25 sezonunda Benfica formasıyla çıktığı 54 maçta 16 gol ve 13 asistle toplam 29 gole doğrudan katkı sağladı.
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