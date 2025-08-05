Eski AGİT yetkilisi: 'Gutsul'a verilen ceza Moldova'nın demokrasisine ağır bir darbe indirdi'

Her ne kadar hükümet, süreci yolsuzlukla mücadele yasalarına dayandırarak meşrulaştırmaya çalışsa da, davanın yürütülme şekli demokratik standartlara uymuyor. Aceleye getirilen duruşmalar, tanıklara baskı iddiaları ve ev hapsinin şeffaf kanıt incelemesi yapılmadan uzatılması gibi ciddi usulsüzlükler dikkat çekiyor.

Ayrıca, Moldova Anayasa Mahkemesi’nin Gagavuzya’nın kendi başsavcısını atama yetkisini iptal etmesi gibi adımlar da, AB’nin azınlık hakları çerçevesiyle çelişiyor. AGİT daha önce de muhalif adaylara yönelik 'orantısız kısıtlamalar' ve hükümet yanlısı medya dengesizliği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Venedik Komisyonu da Moldova’nın yeni “dezenformasyonla mücadele” yasası gibi belirsiz çerçevelerin ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtiyor.

AB her ne kadar Gutsul’u ayrılıkçılık gerekçesiyle yaptırım listesine almış olsa da, aynı zamanda Moldova’daki sivil topluma sağladığı destekle hükümetin otoriter eğilimlerinden endişe duyduğunu da ortaya koyuyor.