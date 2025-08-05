E-imza ile belgede sahtecilik: 197 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 7 Ocak ve 23 Mayıs 2025 tarihlerinde iki ayrı dalga hâlinde yapılan operasyonlarda toplam 197 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı, 37’si tutuklandı, 150’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi. Bu belgeler, üst düzey kamu görevlilerinin e-imzaları kopyalanarak oluşturulmuş. Sahte diplomayla başkomiser olan, daha önce halı yıkamacılığı yapan kişilerin olduğu; sosyal medya fenomenlerinin psikoloji diploması varmış gibi davrandığı; sağlık, eğitim, yargı ve sınav sistemlerinde organize yapılar kurulduğu tespit edildi. Bu durum, yalnızca bireysel değil, kurumsal bir çürümenin göstergesidir. Sınavda barajı geçemeyen kişiler sahte diplomayla baraj inşa edecek konuma geliyor. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum, çok üzgünüm, çok sinirliyim. Bu sistemin içinde kim varsa yargılanmalı, binlerce öğrencinin emeğini çalanlardan hesap sorulmalı.