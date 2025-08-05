https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/e-imza-ile-belgede-sahtecilik--197-supheli-hakkinda-islem-yapildi-1098372384.html
E-imza ile belgede sahtecilik: 197 şüpheli hakkında işlem yapıldı
E-imza ile belgede sahtecilik: 197 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Sputnik Türkiye
Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma düzenleyenlere yönelik başlatılan soruşturmada ayrıntılar ortaya çıktı 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T14:19+0300
2025-08-05T14:19+0300
2025-08-05T14:19+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
haberler
türkiye
ali yerlikaya
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radyo
radyo
sahte diploma
i̇çişleri bakanlığı
diploma
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Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında “sahte diploma” skandallarına ilişkin son gelişmeleri aktardı.Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
haberler, türkiye, ali yerlikaya, radyo sputnik, radyo, radyo, sahte diploma, i̇çişleri bakanlığı, diploma
haberler, türkiye, ali yerlikaya, radyo sputnik, radyo, radyo, sahte diploma, i̇çişleri bakanlığı, diploma
E-imza ile belgede sahtecilik: 197 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Üst düzey kamu görevlilerinin e-imzalarını kopyalayarak sahte diploma düzenleyenlere yönelik başlatılan soruşturmada ayrıntılar ortaya çıktı
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında “sahte diploma” skandallarına ilişkin son gelişmeleri aktardı.
Aslan, konuya ilişkin şunları söyledi:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 7 Ocak ve 23 Mayıs 2025 tarihlerinde iki ayrı dalga hâlinde yapılan operasyonlarda toplam 197 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı, 37’si tutuklandı, 150’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi ele geçirildi. Bu belgeler, üst düzey kamu görevlilerinin e-imzaları kopyalanarak oluşturulmuş. Sahte diplomayla başkomiser olan, daha önce halı yıkamacılığı yapan kişilerin olduğu; sosyal medya fenomenlerinin psikoloji diploması varmış gibi davrandığı; sağlık, eğitim, yargı ve sınav sistemlerinde organize yapılar kurulduğu tespit edildi. Bu durum, yalnızca bireysel değil, kurumsal bir çürümenin göstergesidir. Sınavda barajı geçemeyen kişiler sahte diplomayla baraj inşa edecek konuma geliyor. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum, çok üzgünüm, çok sinirliyim. Bu sistemin içinde kim varsa yargılanmalı, binlerce öğrencinin emeğini çalanlardan hesap sorulmalı.