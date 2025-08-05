https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/disisleri-bakanligi-kaynaklari-bakan-fidanin-universite-diplomasina-iliskin-iddialara-yanit-verdi-1098382308.html

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialara yanıt verdi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialara yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme gelen iddialar bakanlık kaynaklarınca yalanlandı. Daha önce Dezenformasyonla Mücadele... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T21:54+0300

2025-08-05T21:54+0300

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hakan fidan

dışişleri bakanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

yök

diploma

türki̇ye

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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanlayan bir açıklamada bulundu. "Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir" değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) iddialara belgelerle yanıt verdiği hatırlatıldı.Açıklamada söz konusu belgeler şöyle paylaşıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tbmm-baskani-kurtulmus-inaniyorum-ki-komisyonumuz-tarihi-misyonu-layikiyla-gerceklestirecek-1098382345.html

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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, yök, diploma