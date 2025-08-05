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Dışişleri Bakanlığı kaynakları Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialara yanıt verdi
Dışişleri Bakanlığı kaynakları Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialara yanıt verdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme gelen iddialar bakanlık kaynaklarınca yalanlandı. Daha önce Dezenformasyonla Mücadele... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T21:54+0300
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hakan fidan
dışişleri bakanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
yök
diploma
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanlayan bir açıklamada bulundu. "Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir" değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) iddialara belgelerle yanıt verdiği hatırlatıldı.Açıklamada söz konusu belgeler şöyle paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tbmm-baskani-kurtulmus-inaniyorum-ki-komisyonumuz-tarihi-misyonu-layikiyla-gerceklestirecek-1098382345.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, yök, diploma
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, yök, diploma

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Bakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddialara yanıt verdi

21:54 05.08.2025 (güncellendi: 22:08 05.08.2025)
© AA / Murat Gök17. BRICS Liderler Zirvesi
17. BRICS Liderler Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin gündeme gelen iddialar bakanlık kaynaklarınca yalanlandı. Daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin ve YÖK'ün sunduğu belgelerle yapılan değerlendirmede söz konusu iddiaların FETÖ ve türevlerince geçmişte yürütülen karalama kampanyalarının tekrarı olduğu vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanlayan bir açıklamada bulundu.
"Sayın Bakanımıza yönelik olarak son yıllarda FETÖ ve türevleri tarafından sistematik biçimde yapılan çok yönlü yıpratma kampanyalarında gündeme getirilen asılsız bazı iddiaların yeniden dillendirildiği görülmektedir" değerlendirmesinin yer aldığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) iddialara belgelerle yanıt verdiği hatırlatıldı.
Açıklamada söz konusu belgeler şöyle paylaşıldı:
"Sayın Bakanımızın lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile denklik belgesi, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından 15 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyumuzun dikkatine getirilmişti. (https://x.com/dmmiletisim/status/1922169955086434570?s=46)
Ayrıca, konuyla ilgili olarak TBMM’de verilen bir soru önergesi de 12 Haziran 2025 tarihinde, Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından cevaplanmıştı. (https://tinyurl.com/5sstcf92)"
"Söz konusu iddiaların son günlerde tekrar gündeme getirilmesi, kamuoyumuzu kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi amaçlamaktadır." açıklamasında bulunan kaynaklar, iddialarla ilgili olarak yasal yollara başvurulduğunu belirtti.
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