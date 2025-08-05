https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/ceylan-ertemin-sahiplendigi-kopek-ahbap-dernegine-teslim-edildi-1098357646.html

Ceylan Ertem'in sahiplendiği köpek, Ahbap Derneği'ne teslim edildi

Ceylan Ertem'in sahiplendiği köpek, Ahbap Derneği'ne teslim edildi

Sputnik Türkiye

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vefat eden sahibi Muğdat Esener'in mezarı başından günlerce ayrılmayan ve sanatçı Ceylan Ertem tarafından sahiplenilen köpek... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T07:05+0300

2025-08-05T07:05+0300

2025-08-05T07:05+0300

yaşam

ceylan ertem

haluk levent

yüksekova

ahbap derneği

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Ünlü sanatçı Ceylan Ertem, kalp krizi sonucu vefat eden 21 Temmuz'da toprağa verilen sahibinin mezarından ayrılmayan ve başında bekleyen köpeği sahiplenmek için girişimde bulundu.Bunun üzerine ilçedeki barınakta bakımı yapılan köpek, işlemlerin tamamlanmasının ardından İzmir'e götürülmek üzere Ahbap Derneği gönüllüsü Recep Duman tarafından teslim alındı.Ceylan Ertem ise haberi "Geliyor kızım. Teşekkürler Haluk Levent" diyerek duyurdu. Duman, AA muhabirine, köpeğin yeni yuvasına götürülmesi için gerekli süreci başlattıklarını söyledi.Köpeği teslim almak için kent merkezinden Yüksekova'ya geldiklerini belirten Duman, "Ceylan Hanım ve derneğimizin kurucusu Haluk Levent'in girişimleriyle buradayız. Köpeği teslim aldık, kimliğini ve gerekli belgelerini çıkardık. Şimdi İzmir'e, yeni yuvasına doğru yola çıkıyoruz." dedi.Esener'in kardeşi Enes Esener ise "Ağabeyimin emanetine biz de sahip çıkabilirdik ancak şu an gideceği yerde daha iyi şartlarda bakılacak. Ahbap Derneği ekipleri geldi, köpeği teslim ettik. Şu an İzmir'e doğru yola çıktı. Emanet emin ellere teslim edildi." diye konuştu.Van'da kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 27 yaşındaki Muğdat Esener'in cenazesi 21 Temmuz'da Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyü mezarlığında toprağa verilmişti. Esener'in mezarının başından ayrılmayan köpeği görenleri hüzünlendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/olen-sahibinin-mezari-basindan-ayrilmayan-kopegi-unlu-sanatci-sahiplendi-sezen-aksu-ve-haluk-levent-1098327425.html

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ceylan ertem, haluk levent, yüksekova, ahbap derneği