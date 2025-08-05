https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/bulent-ersoy-ekonomik-arabaya-biniyor-yorumlarina-kizdi-ekonomi-kelimesiyle-ben-bu-dunyada-asla-yan-1098363689.html

Bülent Ersoy 'ekonomik arabaya biniyor' yorumlarına kızdı: 'Ekonomi kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz'

Bülent Ersoy 'ekonomik arabaya biniyor' yorumlarına kızdı: 'Ekonomi kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz'

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy kendisiyle ilgili 'ekonomik arabaya bindi' haberlerine kızdı. Ünlü isim yaptığı açıklamada 'ben hiç ekonomik yaşamadım' sözleriyle... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T11:21+0300

2025-08-05T11:21+0300

2025-08-05T11:21+0300

yaşam

bülent ersoy

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Geçtiğimiz günlerde bir araçta çekilen fotoğraflarına 'ekonomik arabaya biniyor' yorumları yapılmasına kızan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, "Ekonomi kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz. Kuzey ve Güney Kutbu kadar uzak kavramlar bunlar! Hakkımda yapılan bu yakıştırmalar tamamen gerçek dışı" açıklaması yaptı. Ersoy'un bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. 'Ekonomik' kelimesine çok kızdıDiva olarak tanınan Bülent Ersoy, geçen hafta sosyal medyasından '16 bin TL’lik borç alan ve ödemeyen bir kişiyle ilgili yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. Ünlü isim bu kez de kendisiyle ilgili 'Ekonomik araçla dolaşıyor' haberlerine kızdı. Ersoy sosyal medyasından yaptığı açıklamada 'Dünkü gazetelerde ve bazı sosyal medya platformlarında hakkımda çıkan haberlerle gerçekten beni gülmekten öldürdünüz vallahi!" diyerek şunları söyledi: Ben ve ekonomi bu dünyada asla yan yana gelemeyiz"Çünkü “ekonomi” kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz. Kuzey ve Güney Kutbu kadar uzak kavramlar bunlar! Hakkımda yapılan bu yakıştırmalar tamamen gerçek dışı. Çünkü hayatımın hiçbir döneminde ekonomik sıkıntı yaşamadım. Ayrıca yazılarınızda bahsettiğiniz o araç da bana ait değil. O araba, saç tasarımcım, makyözüm ve genel sahne koordinatörüm olan sevgili Paris Mehmet Yiğit’e aittir. Aslında beni iyi tanısaydınız, bunu zaten bilirdiniz. Umarım bu söyledikleriniz bana şaka yapmak amacıyla yazılmıştır…"

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/sosyal-medyada-borc-krizi-bulent-ersoy-16-bin-tlyi-geri-istedi-1098211311.html

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bülent ersoy