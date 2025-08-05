https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/bulent-ersoy-ekonomik-arabaya-biniyor-yorumlarina-kizdi-ekonomi-kelimesiyle-ben-bu-dunyada-asla-yan-1098363689.html
Bülent Ersoy 'ekonomik arabaya biniyor' yorumlarına kızdı: 'Ekonomi kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz'
Bülent Ersoy 'ekonomik arabaya biniyor' yorumlarına kızdı: 'Ekonomi kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz'
Sputnik Türkiye
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy kendisiyle ilgili 'ekonomik arabaya bindi' haberlerine kızdı. Ünlü isim yaptığı açıklamada 'ben hiç ekonomik yaşamadım' sözleriyle... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T11:21+0300
2025-08-05T11:21+0300
2025-08-05T11:21+0300
yaşam
bülent ersoy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0b/1053739659_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_cfb6100012c7d78a6971108fe4141f40.jpg
Geçtiğimiz günlerde bir araçta çekilen fotoğraflarına 'ekonomik arabaya biniyor' yorumları yapılmasına kızan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, "Ekonomi kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz. Kuzey ve Güney Kutbu kadar uzak kavramlar bunlar! Hakkımda yapılan bu yakıştırmalar tamamen gerçek dışı" açıklaması yaptı. Ersoy'un bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. 'Ekonomik' kelimesine çok kızdıDiva olarak tanınan Bülent Ersoy, geçen hafta sosyal medyasından '16 bin TL’lik borç alan ve ödemeyen bir kişiyle ilgili yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. Ünlü isim bu kez de kendisiyle ilgili 'Ekonomik araçla dolaşıyor' haberlerine kızdı. Ersoy sosyal medyasından yaptığı açıklamada 'Dünkü gazetelerde ve bazı sosyal medya platformlarında hakkımda çıkan haberlerle gerçekten beni gülmekten öldürdünüz vallahi!" diyerek şunları söyledi: Ben ve ekonomi bu dünyada asla yan yana gelemeyiz"Çünkü “ekonomi” kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz. Kuzey ve Güney Kutbu kadar uzak kavramlar bunlar! Hakkımda yapılan bu yakıştırmalar tamamen gerçek dışı. Çünkü hayatımın hiçbir döneminde ekonomik sıkıntı yaşamadım. Ayrıca yazılarınızda bahsettiğiniz o araç da bana ait değil. O araba, saç tasarımcım, makyözüm ve genel sahne koordinatörüm olan sevgili Paris Mehmet Yiğit’e aittir. Aslında beni iyi tanısaydınız, bunu zaten bilirdiniz. Umarım bu söyledikleriniz bana şaka yapmak amacıyla yazılmıştır…"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/sosyal-medyada-borc-krizi-bulent-ersoy-16-bin-tlyi-geri-istedi-1098211311.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0b/1053739659_84:0:647:422_1920x0_80_0_0_2ef5d1c1c0a82e16102156c9d9af2e3c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bülent ersoy
Bülent Ersoy 'ekonomik arabaya biniyor' yorumlarına kızdı: 'Ekonomi kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz'
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy kendisiyle ilgili 'ekonomik arabaya bindi' haberlerine kızdı. Ünlü isim yaptığı açıklamada 'ben hiç ekonomik yaşamadım' sözleriyle gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde bir araçta çekilen fotoğraflarına 'ekonomik arabaya biniyor' yorumları yapılmasına kızan ünlü sanatçı Bülent Ersoy, "Ekonomi kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz. Kuzey ve Güney Kutbu kadar uzak kavramlar bunlar! Hakkımda yapılan bu yakıştırmalar tamamen gerçek dışı" açıklaması yaptı. Ersoy'un bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.
'Ekonomik' kelimesine çok kızdı
Diva olarak tanınan Bülent Ersoy, geçen hafta sosyal medyasından '16 bin TL’lik borç alan ve ödemeyen bir kişiyle ilgili yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. Ünlü isim bu kez de kendisiyle ilgili 'Ekonomik araçla dolaşıyor' haberlerine kızdı. Ersoy sosyal medyasından yaptığı açıklamada 'Dünkü gazetelerde ve bazı sosyal medya platformlarında hakkımda çıkan haberlerle gerçekten beni gülmekten öldürdünüz vallahi!" diyerek şunları söyledi:
Ben ve ekonomi bu dünyada asla yan yana gelemeyiz
"Çünkü “ekonomi” kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz. Kuzey ve Güney Kutbu kadar uzak kavramlar bunlar! Hakkımda yapılan bu yakıştırmalar tamamen gerçek dışı. Çünkü hayatımın hiçbir döneminde ekonomik sıkıntı yaşamadım. Ayrıca yazılarınızda bahsettiğiniz o araç da bana ait değil. O araba, saç tasarımcım, makyözüm ve genel sahne koordinatörüm olan sevgili Paris Mehmet Yiğit’e aittir. Aslında beni iyi tanısaydınız, bunu zaten bilirdiniz. Umarım bu söyledikleriniz bana şaka yapmak amacıyla yazılmıştır…"