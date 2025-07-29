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Sosyal medyada 'borç' krizi: Bülent Ersoy 16 bin TL’yi geri istedi
Sosyal medyada 'borç' krizi: Bülent Ersoy 16 bin TL’yi geri istedi
Sputnik Türkiye
Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, bu kez sahnede değil, sosyal medyadan yaptığı borç paylaşımıyla gündem yarattı. Diva, 16 bin TL’lik borcunu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T10:38+0300
2025-07-29T10:38+0300
yaşam
bülent ersoy
borç
varlık
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Bülent Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşkına çevirdi. Ersoy, 16 bin TL’lik borcun geri ödenmediğini belirterek, bu durumu iki ayrı banka dekontu ile birlikte kamuoyuna duyurdu. Diva, sert bir dille borçlu kişiye çağrıda bulundu.Dekontları yayınladı, i̇smi açıkça paylaştıİlk olarak sosyal medya hesabından iki ayrı banka dekontunu paylaşan Ersoy, sonrasında ismini de açıkça yazdığı kişiden alacak talebinde bulundu. Paylaşımda, “Dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz” ifadeleri yer aldı.“İnsani Duygularımla Acıdım”Borcu duygusal bir sebeple verdiğini belirten Bülent Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Benden yalvar yakar istediğinizi, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek sadece insani duygularımla acıdığım için göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak.”Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Mal varlığı açıklamasıyla da şaşırtmıştıDiva, geçtiğimiz aylarda da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, mal varlığıyla ilgili şu sözleri söylemişti:“Marmaris’te bir adam var. Apartmanlar bir şeyler… Artık nelerim var, onları da unuttum.”
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bülent ersoy, bülent ersoy borç olayı, bülent ersoy instagram paylaşımı, diva borç açıklaması, bülent ersoy 16 bin tl, bülent ersoy dekont
bülent ersoy, bülent ersoy borç olayı, bülent ersoy instagram paylaşımı, diva borç açıklaması, bülent ersoy 16 bin tl, bülent ersoy dekont

Sosyal medyada 'borç' krizi: Bülent Ersoy 16 bin TL’yi geri istedi

10:38 29.07.2025
© Hürriyet/Behlül AydınBülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© Hürriyet/Behlül Aydın
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Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, bu kez sahnede değil, sosyal medyadan yaptığı borç paylaşımıyla gündem yarattı. Diva, 16 bin TL’lik borcunu dekontlarıyla birlikte ifşa ederek iadesini talep etti. Ersoy'un “İnsani duygularımla verdim, bu gece hesabıma yatacak” sözleri dikkat çekti.
Bülent Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşkına çevirdi. Ersoy, 16 bin TL’lik borcun geri ödenmediğini belirterek, bu durumu iki ayrı banka dekontu ile birlikte kamuoyuna duyurdu. Diva, sert bir dille borçlu kişiye çağrıda bulundu.

Dekontları yayınladı, i̇smi açıkça paylaştı

İlk olarak sosyal medya hesabından iki ayrı banka dekontunu paylaşan Ersoy, sonrasında ismini de açıkça yazdığı kişiden alacak talebinde bulundu. Paylaşımda, “Dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz” ifadeleri yer aldı.

“İnsani Duygularımla Acıdım”

Borcu duygusal bir sebeple verdiğini belirten Bülent Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Benden yalvar yakar istediğinizi, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek sadece insani duygularımla acıdığım için göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak.

Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Mal varlığı açıklamasıyla da şaşırtmıştı

Diva, geçtiğimiz aylarda da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, mal varlığıyla ilgili şu sözleri söylemişti:

Marmaris’te bir adam var. Apartmanlar bir şeyler… Artık nelerim var, onları da unuttum.
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