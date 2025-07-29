https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/sosyal-medyada-borc-krizi-bulent-ersoy-16-bin-tlyi-geri-istedi-1098211311.html

Sosyal medyada 'borç' krizi: Bülent Ersoy 16 bin TL’yi geri istedi

Sosyal medyada 'borç' krizi: Bülent Ersoy 16 bin TL’yi geri istedi

Sputnik Türkiye

Türk Sanat Müziği’nin divası Bülent Ersoy, bu kez sahnede değil, sosyal medyadan yaptığı borç paylaşımıyla gündem yarattı. Diva, 16 bin TL’lik borcunu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T10:38+0300

2025-07-29T10:38+0300

2025-07-29T10:38+0300

yaşam

bülent ersoy

borç

varlık

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Bülent Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşkına çevirdi. Ersoy, 16 bin TL’lik borcun geri ödenmediğini belirterek, bu durumu iki ayrı banka dekontu ile birlikte kamuoyuna duyurdu. Diva, sert bir dille borçlu kişiye çağrıda bulundu.Dekontları yayınladı, i̇smi açıkça paylaştıİlk olarak sosyal medya hesabından iki ayrı banka dekontunu paylaşan Ersoy, sonrasında ismini de açıkça yazdığı kişiden alacak talebinde bulundu. Paylaşımda, “Dekontlarıyla da sabit olduğu üzre talebiniz üzerine şahsınıza gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz” ifadeleri yer aldı.“İnsani Duygularımla Acıdım”Borcu duygusal bir sebeple verdiğini belirten Bülent Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:“Benden yalvar yakar istediğinizi, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek sadece insani duygularımla acıdığım için göndermiş olduğum bu 16 bin lira hesabıma yatacak.”Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.Mal varlığı açıklamasıyla da şaşırtmıştıDiva, geçtiğimiz aylarda da dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş, mal varlığıyla ilgili şu sözleri söylemişti:“Marmaris’te bir adam var. Apartmanlar bir şeyler… Artık nelerim var, onları da unuttum.”

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