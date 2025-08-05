https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/bmden-israile-uyari-felaket-sonuclari-olur-1098383201.html
BM'den İsrail'e uyarı: 'Felaket sonuçları olur'
BM'den İsrail'e uyarı: 'Felaket sonuçları olur'
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimalinin son derece endişe verici olduğunu belirterek, bu durumun... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T22:55+0300
2025-08-05T22:55+0300
2025-08-05T22:55+0300
dünya
ortadoğu
abd
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler hükümetlerarası i̇klim değişikliği paneli (ipcc)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi
birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef)
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098211637_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_f1cafb42c311d1abe7440ba892b7da50.jpg
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamına saldırı planlaması tartışıldı.Birleşmiş Milletler (BM), "İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimali son derece endişe vericidir ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur" uyarısında bulunduGazze'deki insani durumun 'dehşet verici ve katlanılamaz' olduğunu belirten BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, "Filistinliler her gün insanlık dışı koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Mayıs ayından bu yana yardım arayışı sırasında 1200'den fazla kişi öldü, 8 binden fazla kişi yaralandı" dedi.İsrail'in insani yardım geçişlerini ciddi şekilde kısıtlamaya devam ettiğini belirten Jenca, bölgede açlığın yaygınlaştığına dikkat çekti. BM yetkilisi, sivillerin gıda ve temel ihtiyaçlara erişiminin engellenmesinin uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğunu vurguladı.İsrail'in Gazze genelindeki askeri faaliyetlerinin sadece sivilleri değil, bölgede tutulan esirlerin hayatını da tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Jenca, “Gazze, gelecekteki Filistin Devleti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır” dedi.Uluslararası Adalet Divanı kararlarını hatırlatan Jenca, İsrail’in yerleşim faaliyetlerini durdurması ve işgal altındaki topraklardan çekilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasında kalıcı bir ateşkesin tek çözüm olduğunu vurgulayan Jenca, “Tüm esirler koşulsuz serbest bırakılmalı, insani yardım ise engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/israil-gazzenin-tamamen-isgaline-karar-verdi-1098354378.html
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ortadoğu, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler hükümetlerarası i̇klim değişikliği paneli (ipcc), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
ortadoğu, abd, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler hükümetlerarası i̇klim değişikliği paneli (ipcc), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler güvenlik konseyi, birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (unicef), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
BM'den İsrail'e uyarı: 'Felaket sonuçları olur'
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimalinin son derece endişe verici olduğunu belirterek, bu durumun milyonlarca Filistinli için felaket sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamına saldırı planlaması tartışıldı.
Birleşmiş Milletler (BM), "İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimali son derece endişe vericidir ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur" uyarısında bulundu
Gazze'deki insani durumun 'dehşet verici ve katlanılamaz' olduğunu belirten BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, "Filistinliler her gün insanlık dışı koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Mayıs ayından bu yana yardım arayışı sırasında 1200'den fazla kişi öldü, 8 binden fazla kişi yaralandı" dedi.
İsrail'in insani yardım geçişlerini ciddi şekilde kısıtlamaya devam ettiğini belirten Jenca, bölgede açlığın yaygınlaştığına dikkat çekti. BM yetkilisi, sivillerin gıda ve temel ihtiyaçlara erişiminin engellenmesinin uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğunu vurguladı.
İsrail'in Gazze genelindeki askeri faaliyetlerinin sadece sivilleri değil, bölgede tutulan esirlerin hayatını da tehlikeye atabileceğine dikkat çeken Jenca, “Gazze, gelecekteki Filistin Devleti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır” dedi.
Uluslararası Adalet Divanı kararlarını hatırlatan Jenca, İsrail’in yerleşim faaliyetlerini durdurması ve işgal altındaki topraklardan çekilmesi gerektiğini belirtti. Konuşmasında kalıcı bir ateşkesin tek çözüm olduğunu vurgulayan Jenca, “Tüm esirler koşulsuz serbest bırakılmalı, insani yardım ise engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.