https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/gumrukte-labubu-operasyonu-ticaret-bakanligi-659-bin-lira-132-pelus-oyuncak-ele-gecirildi-1098167064.html

Gümrükte 'labubu' operasyonu: Ticaret Bakanlığı 659 bin lira değerinde 132 peluş oyuncak ele geçirdi

Gümrükte 'labubu' operasyonu: Ticaret Bakanlığı 659 bin lira değerinde 132 peluş oyuncak ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı ekiplerince İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 659 bin lira... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T09:41+0300

2025-07-27T09:41+0300

2025-07-27T09:45+0300

türki̇ye

ticaret bakanlığı

gümrük

labubu

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Gümrükte labubu bebek operasyonu gerçekleştirildi.Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Habur Gümrük Kapısı'nda iki ayrı operasyon düzenledi.Yaklaşık 700 bin liralık labubu bebek bulunduBu kapsamda İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analiz çalışmaları sonucunda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen iki yolcunun takibe alındığı belirtilen açıklamada, yolcuların "gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattı kullanarak çıkış yapması üzerine yapılan detaylı aramada valizlerinde 132 peluş oyuncak bulunduğu aktarıldı.Açıklamada, oyuncakların, "Labubu" adıyla bilinen peluş ürünler olduğuna dikkati çekilerek, "Satışa uygunluğu incelenen ve piyasa değeri yaklaşık 659 bin lira olan oyuncaklara el konuldu." ifadeleri kullanıldı.122,2 milyon liralık kaçak telefon ele geçirildiDiğer operasyonda da Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan transit taşıma rejimi kapsamında Türkiye'ye giriş yapan bir tırın, transit refakat belgesi ile Habur Gümrük Kapısı'na yönlendirildiğine işaret edilen açıklamada, ekiplerce aracın, başlangıç noktasından itibaren takip altına alındığı belirtildi.Açıklamada, Habur'da gerçekleştirilen detaylı arama sonucu beyan edilen 20 bin akıllı telefon yerine 19 bin 919 tuşlu telefon taşındığının tespit edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/insan-boyutundaki-labubu-rekor-fiyata-satildi-1096965864.html

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