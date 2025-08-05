https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/binlerce-kisi-bekliyordu-kabuklu-findik-alim-fiyatlari-aciklandi-1098381116.html

Binlerce kişi bekliyordu: Kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı

Binlerce kişi bekliyordu: Kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı

Sputnik Türkiye

TMO, 2025 yılı kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite için kilo başına 200 lira, levant kalite için kilo başına 195 lira olarak belirlendi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

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2025-08-05T18:05+0300

ekonomi̇

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

giresun

fındık

fındık üreticisi

fındık üretimi

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Binlerce fındık üreticisinin merakla beklediği kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025 yılı kabuklu fındık alım fiyatının Giresun kalite için 200,00 TL/Kg, Levant kalite için 195,00 TL/Kg olarak belirlendiğini açıkladı.Alımlar 25 Ağustos'ta başlıyorYapılan açıklamada, "Yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verilecektir" denilirken, kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi. Alımların randevulu yapılacağı belirtilirken 18 Ağustos'tan itibaren randevu alınabileceği vurgusu yapıldı.

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