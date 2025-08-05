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Binlerce kişi bekliyordu: Kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı
Binlerce kişi bekliyordu: Kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı
Sputnik Türkiye
TMO, 2025 yılı kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite için kilo başına 200 lira, levant kalite için kilo başına 195 lira olarak belirlendi. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
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2025-08-05T18:05+0300
ekonomi̇
toprak mahsulleri ofisi (tmo)
giresun
fındık
fındık üreticisi
fındık üretimi
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Binlerce fındık üreticisinin merakla beklediği kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025 yılı kabuklu fındık alım fiyatının Giresun kalite için 200,00 TL/Kg, Levant kalite için 195,00 TL/Kg olarak belirlendiğini açıkladı.Alımlar 25 Ağustos'ta başlıyorYapılan açıklamada, "Yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verilecektir" denilirken, kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi. Alımların randevulu yapılacağı belirtilirken 18 Ağustos'tan itibaren randevu alınabileceği vurgusu yapıldı.
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kabuklu fındık 2025 fiyatları, kabuklu fındık alımı ne zaman başlıyor, kabuklu fındık fiyatları
kabuklu fındık 2025 fiyatları, kabuklu fındık alımı ne zaman başlıyor, kabuklu fındık fiyatları

Binlerce kişi bekliyordu: Kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı

18:02 05.08.2025 (güncellendi: 18:05 05.08.2025)
© İHAFındık
Fındık - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© İHA
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TMO, 2025 yılı kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Giresun kalite için kilo başına 200 lira, levant kalite için kilo başına 195 lira olarak belirlendi.
Binlerce fındık üreticisinin merakla beklediği kabuklu fındık alım fiyatları açıklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2025 yılı kabuklu fındık alım fiyatının Giresun kalite için 200,00 TL/Kg, Levant kalite için 195,00 TL/Kg olarak belirlendiğini açıkladı.

Alımlar 25 Ağustos'ta başlıyor

Yapılan açıklamada, "Yüksek randımanlı fındığa (% 50 randıman üzerindeki) her + 1 randıman Giresun kalite için 4 TL/Kg, levant kalite için 3,90 TL/Kg ilave fiyat verilecektir" denilirken, kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacağı kaydedildi. Alımların randevulu yapılacağı belirtilirken 18 Ağustos'tan itibaren randevu alınabileceği vurgusu yapıldı.
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