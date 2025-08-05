https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/bilim-insanlari-uyardi-bugun-en-kisa-gunlerden-biri-olabilir-1098373763.html
Bugün, kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabilir: Dünya daha hızlı dönecek
Bugün, kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabilir: Dünya daha hızlı dönecek
Sputnik Türkiye
Bilim insanlarının hesaplarına göre, bugün kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabilir. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T14:34+0300
2025-08-05T14:34+0300
2025-08-05T14:40+0300
yaşam
dünya
dünya
en kısa gün
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098373594_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_2221fe31aa2302da7141a916270b70f8.jpg
Bilim insanları 5 Ağustos'un yani bugünün kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabileceğini açıkladı. Bugün, normal bir günden "1.25 milisaniye' daha kısa olabileceği belirtilirken, Dünya'nın dönüş hızındaki artışın devam etmesi halinde 2029 ve sonrasında bu farkın '1 saniye ve üstüne çıkabileceği' uyarısı da geldi. Gün kısaldı ama nedeni bilinmiyorYapılan bir araştırmada bilim insanları 5 Ağustos'un güneş ile ölçülen 86 bin 400 saniyelik bir günden 1,25 milisaniye daha kısa olacağını hesapladı. Bilim insanları bu saniye farkının nedenini henüz ortaya çıkaramazken, bugünün yani 5 Ağustos Salı gününün, hem 2025 yılında hem de 1973'ten bu yana kaydedilen en kısa günlerden biri olması öngörülüyor.Bu yıl 1,23 milisaniye ile 9 Temmuz, 1,36 milisaniye ile de 22 Temmuz ortalamadan daha kısa olarak kayıtlara geçmişti.2029 sonrasında dikkat Her ne kadar bugün yaşanan bu fark hissedilmeyecek seviyede olsa da Dünya'nın dönüş hızındaki artışın devam etmesi halinde bu sürenin 2029 ve sonrasında 1 saniye ve üstüne çıkabileceği belirtiliyor. Şimdiye kadarki en kısa gün rekoru ise normal bir günden 1,66 milisaniye daha kısa olan 5 Temmuz 2024 Cuma günü kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/arastirma-ortaya-koydu-demans-teshisi-ortalama-35-yil-gecikiyor-1098231911.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/05/1098373594_206:0:1165:719_1920x0_80_0_0_02074871f9e710db9c1fdb3c372b91c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya, dünya, en kısa gün
dünya, dünya, en kısa gün
Bugün, kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabilir: Dünya daha hızlı dönecek
14:34 05.08.2025 (güncellendi: 14:40 05.08.2025)
Bilim insanlarının hesaplarına göre, bugün kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabilir.
Bilim insanları 5 Ağustos'un yani bugünün kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabileceğini açıkladı. Bugün, normal bir günden "1.25 milisaniye' daha kısa olabileceği belirtilirken, Dünya'nın dönüş hızındaki artışın devam etmesi halinde 2029 ve sonrasında bu farkın '1 saniye ve üstüne çıkabileceği' uyarısı da geldi.
Gün kısaldı ama nedeni bilinmiyor
Yapılan bir araştırmada bilim insanları 5 Ağustos'un güneş ile ölçülen 86 bin 400 saniyelik bir günden 1,25 milisaniye daha kısa olacağını hesapladı. Bilim insanları bu saniye farkının nedenini henüz ortaya çıkaramazken, bugünün yani 5 Ağustos Salı gününün, hem 2025 yılında hem de 1973'ten bu yana kaydedilen en kısa günlerden biri olması öngörülüyor.
Bu yıl 1,23 milisaniye ile 9 Temmuz, 1,36 milisaniye ile de 22 Temmuz ortalamadan daha kısa olarak kayıtlara geçmişti.
Her ne kadar bugün yaşanan bu fark hissedilmeyecek seviyede olsa da Dünya'nın dönüş hızındaki artışın devam etmesi halinde bu sürenin 2029 ve sonrasında 1 saniye ve üstüne çıkabileceği belirtiliyor. Şimdiye kadarki en kısa gün rekoru ise normal bir günden 1,66 milisaniye daha kısa olan 5 Temmuz 2024 Cuma günü kayıtlara geçti.