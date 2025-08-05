https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/bilim-insanlari-uyardi-bugun-en-kisa-gunlerden-biri-olabilir-1098373763.html

Bugün, kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabilir: Dünya daha hızlı dönecek

Bugün, kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabilir: Dünya daha hızlı dönecek

Sputnik Türkiye

Bilim insanlarının hesaplarına göre, bugün kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabilir. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T14:34+0300

2025-08-05T14:34+0300

2025-08-05T14:40+0300

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Bilim insanları 5 Ağustos'un yani bugünün kaydedilmiş en kısa günlerden biri olabileceğini açıkladı. Bugün, normal bir günden "1.25 milisaniye' daha kısa olabileceği belirtilirken, Dünya'nın dönüş hızındaki artışın devam etmesi halinde 2029 ve sonrasında bu farkın '1 saniye ve üstüne çıkabileceği' uyarısı da geldi. Gün kısaldı ama nedeni bilinmiyorYapılan bir araştırmada bilim insanları 5 Ağustos'un güneş ile ölçülen 86 bin 400 saniyelik bir günden 1,25 milisaniye daha kısa olacağını hesapladı. Bilim insanları bu saniye farkının nedenini henüz ortaya çıkaramazken, bugünün yani 5 Ağustos Salı gününün, hem 2025 yılında hem de 1973'ten bu yana kaydedilen en kısa günlerden biri olması öngörülüyor.Bu yıl 1,23 milisaniye ile 9 Temmuz, 1,36 milisaniye ile de 22 Temmuz ortalamadan daha kısa olarak kayıtlara geçmişti.2029 sonrasında dikkat Her ne kadar bugün yaşanan bu fark hissedilmeyecek seviyede olsa da Dünya'nın dönüş hızındaki artışın devam etmesi halinde bu sürenin 2029 ve sonrasında 1 saniye ve üstüne çıkabileceği belirtiliyor. Şimdiye kadarki en kısa gün rekoru ise normal bir günden 1,66 milisaniye daha kısa olan 5 Temmuz 2024 Cuma günü kayıtlara geçti.

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