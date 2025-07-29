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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/arastirma-ortaya-koydu-demans-teshisi-ortalama-35-yil-gecikiyor-1098231911.html
Araştırma ortaya koydu: Demans teşhisi ortalama 3.5 yıl gecikiyor
Araştırma ortaya koydu: Demans teşhisi ortalama 3.5 yıl gecikiyor
Sputnik Türkiye
Araştırmaya göre demans tanısı, ilk belirtilerden sonra ortalama 3.5 yıl gecikiyor. Genç yaşta başlayan demansın tanı süresi çok daha fazla uzuyor. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T23:51+0300
2025-07-29T23:51+0300
sağlik
demans
demans
teşhis
erken teşhis
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Yeni bir araştırma, demansın ilk belirtilerinin görülmesinden sonra tanı konulmasının ortalama 3.5 yıl sürdüğünü ortaya koydu.Yapılan çalışmaya göre, özellikle erken başlangıçlı demans ya da frontotemporal demans hastalarında ise bu süre ortalama 4.1 yıla kadar çıkıyor.Araştırmada, tanı grupları arasında belirgin süre farkları olduğu, genç yaşta demans hastalarında ise tanı süresinin daha da uzadığı belirlendi. Ayrıca gecikmelerin, farklı ülkelerde de benzer şekilde gözlemlendiği kaydedildi.Çalışmanın başyazarı UCL Psikiyatri Bölümü Doçenti Dr. Vasiliki Orgeta, erken teşhisin tedaviye erişimi kolaylaştırabileceğini ve bazı hastaların semptomlar kötüleşmeden daha uzun süre hafif demansla yaşamalarına olanak sağlayabileceğini ifade etti.UCL’den kıdemli araştırma görevlisi Phuong Leung ise demans belirtilerinin çoğu zaman normal yaşlanmayla karıştırıldığını ve hastaların korku, damgalanma ya da düşük farkındalık nedeniyle tıbbi yardım aramaktan vazgeçebildiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/erkekler-icin-dogum-kontrol-hapi-uretildi-yct-529-ilk-testi-basariyla-gecti-1098227870.html
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demans, demans, teşhis, erken teşhis
demans, demans, teşhis, erken teşhis

Araştırma ortaya koydu: Demans teşhisi ortalama 3.5 yıl gecikiyor

23:51 29.07.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDemans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi
Demans hastalığına iyi gelen iki içecek keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Araştırmaya göre demans tanısı, ilk belirtilerden sonra ortalama 3.5 yıl gecikiyor. Genç yaşta başlayan demansın tanı süresi çok daha fazla uzuyor.
Yeni bir araştırma, demansın ilk belirtilerinin görülmesinden sonra tanı konulmasının ortalama 3.5 yıl sürdüğünü ortaya koydu.
Yapılan çalışmaya göre, özellikle erken başlangıçlı demans ya da frontotemporal demans hastalarında ise bu süre ortalama 4.1 yıla kadar çıkıyor.
Araştırmada, tanı grupları arasında belirgin süre farkları olduğu, genç yaşta demans hastalarında ise tanı süresinin daha da uzadığı belirlendi. Ayrıca gecikmelerin, farklı ülkelerde de benzer şekilde gözlemlendiği kaydedildi.
Çalışmanın başyazarı UCL Psikiyatri Bölümü Doçenti Dr. Vasiliki Orgeta, erken teşhisin tedaviye erişimi kolaylaştırabileceğini ve bazı hastaların semptomlar kötüleşmeden daha uzun süre hafif demansla yaşamalarına olanak sağlayabileceğini ifade etti.
UCL’den kıdemli araştırma görevlisi Phuong Leung ise demans belirtilerinin çoğu zaman normal yaşlanmayla karıştırıldığını ve hastaların korku, damgalanma ya da düşük farkındalık nedeniyle tıbbi yardım aramaktan vazgeçebildiğini kaydetti.
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