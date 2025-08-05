https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/bataklikta-facia-11-yasindaki-iki-cocuk-boguldu-1098356435.html
Bataklıkta facia: 11 yaşındaki iki çocuk boğuldu
Bataklıkta facia: 11 yaşındaki iki çocuk boğuldu
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk bataklıkta boğularak hayatını kaybetti... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T00:56+0300
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Serinlemek için gölete giren iki çocuk, bataklık alanda boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk, sıcak havadan bunalarak Yaylabağı beldesinde bulunan ve bir kısmı bataklık olan gölete girdi. Kısa süre sonra çocuklar gözden kaybolunca çevredekiler durumu fark edip hemen yardım çağırdı.İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından çocukların cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.Yaylabağı beldesindeki mezarlıkta düzenlenen cenaze töreniyle, Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/bogulma-tehlikesi-geciren-2-cocugunu-kurtaran--hayatini-kaybetti--1088312730.html
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afyonkarahisar, afyonkarahisar belediyesi, afyonkarahisar devlet hastanesi, afyonkarahisar valiliği, polis, polis memuru
Bataklıkta facia: 11 yaşındaki iki çocuk boğuldu
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk bataklıkta boğularak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edilerek Yaylabağı beldesinde toprağa verildi.
Serinlemek için gölete giren iki çocuk, bataklık alanda boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk, sıcak havadan bunalarak Yaylabağı beldesinde bulunan ve bir kısmı bataklık olan gölete girdi. Kısa süre sonra çocuklar gözden kaybolunca çevredekiler durumu fark edip hemen yardım çağırdı.
İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından çocukların cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.
Yaylabağı beldesindeki mezarlıkta düzenlenen cenaze töreniyle, Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk toprağa verildi.