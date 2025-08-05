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Bataklıkta facia: 11 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Bataklıkta facia: 11 yaşındaki iki çocuk boğuldu

Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için gölete giren 11 yaşındaki Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk bataklıkta boğularak hayatını kaybetti... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

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Serinlemek için gölete giren iki çocuk, bataklık alanda boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk, sıcak havadan bunalarak Yaylabağı beldesinde bulunan ve bir kısmı bataklık olan gölete girdi. Kısa süre sonra çocuklar gözden kaybolunca çevredekiler durumu fark edip hemen yardım çağırdı.İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından çocukların cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.Yaylabağı beldesindeki mezarlıkta düzenlenen cenaze töreniyle, Ali Ayaz Kaya ve Muhammed Emin Öztürk toprağa verildi.

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