https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/bogulma-tehlikesi-geciren-2-cocugunu-kurtaran--hayatini-kaybetti--1088312730.html

Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu kurtaran baba hayatını kaybetti

Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu kurtaran baba hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kütahya'da yaklaşık 2 metrelik suya giren iki çocuğunu kurtaran baba boğularak hayatını kaybetti. 22.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-22T23:17+0300

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türkiye

baba

boğulma

kütahya

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Kütahya'da Cemal Güneş isimli adam çocuklarıyla birlikte piknik için Ilıca bölgesine gitti. Burada Güneş'in iki çocuğu yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine girdi. Kısa süre sonra çocuklarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Güneş, çocuklarını kurtarmayı başardı. Baba ise suyun içinde gözden kayboldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra Cemal Güneş'in cansız bedenine ulaşarak karaya çıkardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/kayip-ihbarinda-bulundugu-babasini-oldurdugu-ortaya-cikti-cesedi-ormanda-yakarak-dere-kenarina-1088311421.html

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baba, boğulma, kütahya