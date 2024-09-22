https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/bogulma-tehlikesi-geciren-2-cocugunu-kurtaran--hayatini-kaybetti--1088312730.html
Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu kurtaran baba hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu kurtaran baba hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kütahya'da yaklaşık 2 metrelik suya giren iki çocuğunu kurtaran baba boğularak hayatını kaybetti. 22.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-22T23:17+0300
2024-09-22T23:17+0300
2024-09-22T23:19+0300
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baba
boğulma
kütahya
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Kütahya'da Cemal Güneş isimli adam çocuklarıyla birlikte piknik için Ilıca bölgesine gitti. Burada Güneş'in iki çocuğu yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine girdi. Kısa süre sonra çocuklarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Güneş, çocuklarını kurtarmayı başardı. Baba ise suyun içinde gözden kayboldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra Cemal Güneş'in cansız bedenine ulaşarak karaya çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240922/kayip-ihbarinda-bulundugu-babasini-oldurdugu-ortaya-cikti-cesedi-ormanda-yakarak-dere-kenarina-1088311421.html
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baba, boğulma, kütahya
Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğunu kurtaran baba hayatını kaybetti
23:17 22.09.2024 (güncellendi: 23:19 22.09.2024)
Kütahya'da yaklaşık 2 metrelik suya giren iki çocuğunu kurtaran baba boğularak hayatını kaybetti.
Kütahya'da Cemal Güneş isimli adam çocuklarıyla birlikte piknik için Ilıca bölgesine gitti. Burada Güneş'in iki çocuğu yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine girdi. Kısa süre sonra çocuklarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Güneş, çocuklarını kurtarmayı başardı.
Baba ise suyun içinde gözden kayboldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra Cemal Güneş'in cansız bedenine ulaşarak karaya çıkardı.