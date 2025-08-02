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Aşırı hava olayları sonrası sağlık riski: Kalp hastalıklarında artış gözlemlendi
Aşırı hava olayları sonrası sağlık riski: Kalp hastalıklarında artış gözlemlendi
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Yeni bir araştırma, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastane başvurularında anlamlı artış yaşandığını ortaya koydu. 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T15:39+0300
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Yeni yapılan bir araştırmada, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısında ciddi artış yaşandığı tespit edildi. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.Avustralya’daki Monash Üniversitesi ile Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 2000-2019 yılları arasında Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’da kaydedilen 124 tropikal fırtına ile hastane verileri incelendi.Kalp damar hastalıklarında artış Bilim insanları, kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığı gibi kardiyovasküler rahatsızlıklarla ilgili hastane başvurularının, fırtınalardan yaklaşık 2 ay sonra zirveye ulaştığını belirledi. Bu artışın, bazı bölgelerde 6 aya kadar sürdüğü saptandı. Araştırma, özellikle 20 ila 59 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerde bu etkinin daha belirgin olduğunu gösterdi.Otago Üniversitesi’nden epidemiyolog Simon Hales, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Hales, bu durumun büyük ölçüde altyapı zararları, geçim kaynaklarının sekteye uğraması ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklardan kaynaklandığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/arastirma-ortaya-koydu-demans-teshisi-ortalama-35-yil-gecikiyor-1098231911.html
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science advances, sağlıklı yaşam, sıcaklık, tropik fırtına
science advances, sağlıklı yaşam, sıcaklık, tropik fırtına

Aşırı hava olayları sonrası sağlık riski: Kalp hastalıklarında artış gözlemlendi

15:39 02.08.2025 (güncellendi: 15:44 02.08.2025)
© Santiago Borja Aşırı hava olayları sonrası sağlık riski: Kalp hastalıklarında artış gözlemlendi
Aşırı hava olayları sonrası sağlık riski: Kalp hastalıklarında artış gözlemlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
© Santiago Borja
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Yeni bir araştırma, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastane başvurularında anlamlı artış yaşandığını ortaya koydu.
Yeni yapılan bir araştırmada, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısında ciddi artış yaşandığı tespit edildi. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.
Avustralya’daki Monash Üniversitesi ile Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 2000-2019 yılları arasında Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’da kaydedilen 124 tropikal fırtına ile hastane verileri incelendi.

Kalp damar hastalıklarında artış

Bilim insanları, kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığı gibi kardiyovasküler rahatsızlıklarla ilgili hastane başvurularının, fırtınalardan yaklaşık 2 ay sonra zirveye ulaştığını belirledi. Bu artışın, bazı bölgelerde 6 aya kadar sürdüğü saptandı. Araştırma, özellikle 20 ila 59 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerde bu etkinin daha belirgin olduğunu gösterdi.
Otago Üniversitesi’nden epidemiyolog Simon Hales, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Çalışma, iklim kaynaklı felaketlerin yalnızca anlık yaralanmalara değil, aynı zamanda uzun vadeli ve dolaylı sağlık sorunlarına da neden olduğunu gösteriyor.

Hales, bu durumun büyük ölçüde altyapı zararları, geçim kaynaklarının sekteye uğraması ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklardan kaynaklandığını vurguladı.
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