https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/asiri-hava-olaylari-sonrasi-beklenmedik-saglik-riski-kalp-hastaliklarinda-artis-gozlemlendi-1098320543.html

Aşırı hava olayları sonrası sağlık riski: Kalp hastalıklarında artış gözlemlendi

Aşırı hava olayları sonrası sağlık riski: Kalp hastalıklarında artış gözlemlendi

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastane başvurularında anlamlı artış yaşandığını ortaya koydu. 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T15:39+0300

2025-08-02T15:39+0300

2025-08-02T15:44+0300

sağlik

science advances

sağlıklı yaşam

sıcaklık

tropik fırtına

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Yeni yapılan bir araştırmada, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısında ciddi artış yaşandığı tespit edildi. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.Avustralya’daki Monash Üniversitesi ile Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 2000-2019 yılları arasında Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’da kaydedilen 124 tropikal fırtına ile hastane verileri incelendi.Kalp damar hastalıklarında artış Bilim insanları, kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığı gibi kardiyovasküler rahatsızlıklarla ilgili hastane başvurularının, fırtınalardan yaklaşık 2 ay sonra zirveye ulaştığını belirledi. Bu artışın, bazı bölgelerde 6 aya kadar sürdüğü saptandı. Araştırma, özellikle 20 ila 59 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerde bu etkinin daha belirgin olduğunu gösterdi.Otago Üniversitesi’nden epidemiyolog Simon Hales, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Hales, bu durumun büyük ölçüde altyapı zararları, geçim kaynaklarının sekteye uğraması ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklardan kaynaklandığını vurguladı.

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science advances, sağlıklı yaşam, sıcaklık, tropik fırtına