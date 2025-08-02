https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/asiri-hava-olaylari-sonrasi-beklenmedik-saglik-riski-kalp-hastaliklarinda-artis-gozlemlendi-1098320543.html
Aşırı hava olayları sonrası sağlık riski: Kalp hastalıklarında artış gözlemlendi
Aşırı hava olayları sonrası sağlık riski: Kalp hastalıklarında artış gözlemlendi
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastane başvurularında anlamlı artış yaşandığını ortaya koydu. 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T15:39+0300
2025-08-02T15:39+0300
2025-08-02T15:44+0300
sağlik
science advances
sağlıklı yaşam
sıcaklık
tropik fırtına
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Yeni yapılan bir araştırmada, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısında ciddi artış yaşandığı tespit edildi. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.Avustralya’daki Monash Üniversitesi ile Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 2000-2019 yılları arasında Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’da kaydedilen 124 tropikal fırtına ile hastane verileri incelendi.Kalp damar hastalıklarında artış Bilim insanları, kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığı gibi kardiyovasküler rahatsızlıklarla ilgili hastane başvurularının, fırtınalardan yaklaşık 2 ay sonra zirveye ulaştığını belirledi. Bu artışın, bazı bölgelerde 6 aya kadar sürdüğü saptandı. Araştırma, özellikle 20 ila 59 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerde bu etkinin daha belirgin olduğunu gösterdi.Otago Üniversitesi’nden epidemiyolog Simon Hales, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:Hales, bu durumun büyük ölçüde altyapı zararları, geçim kaynaklarının sekteye uğraması ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklardan kaynaklandığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/arastirma-ortaya-koydu-demans-teshisi-ortalama-35-yil-gecikiyor-1098231911.html
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science advances, sağlıklı yaşam, sıcaklık, tropik fırtına
science advances, sağlıklı yaşam, sıcaklık, tropik fırtına
Aşırı hava olayları sonrası sağlık riski: Kalp hastalıklarında artış gözlemlendi
15:39 02.08.2025 (güncellendi: 15:44 02.08.2025)
Yeni bir araştırma, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastane başvurularında anlamlı artış yaşandığını ortaya koydu.
Yeni yapılan bir araştırmada, tropikal fırtınaların ardından kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısında ciddi artış yaşandığı tespit edildi. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.
Avustralya’daki Monash Üniversitesi ile Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmada, 2000-2019 yılları arasında Kanada, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’da kaydedilen 124 tropikal fırtına ile hastane verileri incelendi.
Kalp damar hastalıklarında artış
Bilim insanları, kalp krizi, inme ve damar tıkanıklığı gibi kardiyovasküler rahatsızlıklarla ilgili hastane başvurularının, fırtınalardan yaklaşık 2 ay sonra zirveye ulaştığını belirledi. Bu artışın, bazı bölgelerde 6 aya kadar sürdüğü saptandı. Araştırma, özellikle 20 ila 59 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerde bu etkinin daha belirgin olduğunu gösterdi.
Otago Üniversitesi’nden epidemiyolog Simon Hales, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Çalışma, iklim kaynaklı felaketlerin yalnızca anlık yaralanmalara değil, aynı zamanda uzun vadeli ve dolaylı sağlık sorunlarına da neden olduğunu gösteriyor.
Hales, bu durumun büyük ölçüde altyapı zararları, geçim kaynaklarının sekteye uğraması ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklardan kaynaklandığını vurguladı.