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Ahmet Hakan: Ulukaya, İlber Hoca için öyle bir şey dememiş
Ahmet Hakan: Ulukaya, İlber Hoca için öyle bir şey dememiş
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Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Prof. Dr. İlber Ortaylı arasındaki 'yoğurt' polemiğini bugün köşesine taşıyan Ahmet Hakan "Hamdi Ulukaya, İlber... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T07:49+0300
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hamdi ulukaya
ahmet hakan
i̇lber ortaylı
chobani
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Ahmet Hakan bugünkü yazısında Ulukaya ile Ortaylı arasındaki polemiği tekrar köşesine taşıdı. Hakan dünkü (4 Ağustos) yazısında 'İlber Ortaylı ne iş yapar, duymadım' dediği iddia edilen Hamdi Ulukaya'ya seslenerek 'Sizi her durumda yoğurt gibi yer' demişti. Hakan bugünkü yazsında "Binlerce paylaşım gördüm. Düzinelerce habere rastladım. Yüz binlerce yorum okudum" ifadelerini kullandı. "Meğer milyonlarca insan, bal gibi de bir yalan üzerine ittifak yapabilirmiş" değerlendirmesini yapan Ahmet Hakan, Ulukaya'nın yakınlarının kendisine ulaştıklarını "Hamdi Ulukaya’nın böyle bir açıklaması yok. Bu yalan piyasaya sürüldü ve bir anda yayıldı. Baş edemedik” dediklerini yazdı. Hakan "Dün bu köşede çıkan yoğurtlu, cacıklı yazıyı yürürlükten kaldırıyorum. Adam dememiş öyle bir şey" ifadelerini kullandı. Ne olmuştu?Fenerbahçe Kulübü'nün stat ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğun konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve tarihçi profesör İlber Ortaylı arasında 'yoğurt' polemiği yaşandı.Ortaylı, Hamdi Ulukaya için "Kendi yaptığı yoğurdu Yunan yoğurdu diye tanıttı millete. Daha yoğurdun cinsine bile karar verememişken milletin cinsine Türkiyeli diyor” ifadelerini kullanmıştı.
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hamdi ulukaya, ahmet hakan, i̇lber ortaylı, chobani
hamdi ulukaya, ahmet hakan, i̇lber ortaylı, chobani

Ahmet Hakan: Ulukaya, İlber Hoca için öyle bir şey dememiş

07:49 05.08.2025
© AA / Elif Öztürk Prof. Dr. İlber Ortaylı
 Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© AA / Elif Öztürk
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Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya ile Prof. Dr. İlber Ortaylı arasındaki 'yoğurt' polemiğini bugün köşesine taşıyan Ahmet Hakan "Hamdi Ulukaya, İlber Hoca için öyle bir şey dememiş" dedi.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında Ulukaya ile Ortaylı arasındaki polemiği tekrar köşesine taşıdı. Hakan dünkü (4 Ağustos) yazısında 'İlber Ortaylı ne iş yapar, duymadım' dediği iddia edilen Hamdi Ulukaya'ya seslenerek 'Sizi her durumda yoğurt gibi yer' demişti.
Hakan bugünkü yazsında "Binlerce paylaşım gördüm. Düzinelerce habere rastladım. Yüz binlerce yorum okudum" ifadelerini kullandı.
© Ağıt Erdi UlukayaUlukaya
Ulukaya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
Ulukaya
© Ağıt Erdi Ulukaya
"Meğer milyonlarca insan, bal gibi de bir yalan üzerine ittifak yapabilirmiş" değerlendirmesini yapan Ahmet Hakan, Ulukaya'nın yakınlarının kendisine ulaştıklarını "Hamdi Ulukaya’nın böyle bir açıklaması yok. Bu yalan piyasaya sürüldü ve bir anda yayıldı. Baş edemedik” dediklerini yazdı.
Hakan "Dün bu köşede çıkan yoğurtlu, cacıklı yazıyı yürürlükten kaldırıyorum. Adam dememiş öyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Kulübü'nün stat ve Avrupa maçlarının forma sponsorluğun konusunda anlaşmaya vardığını duyurduğu Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve tarihçi profesör İlber Ortaylı arasında 'yoğurt' polemiği yaşandı.
Ortaylı, Hamdi Ulukaya için "Kendi yaptığı yoğurdu Yunan yoğurdu diye tanıttı millete. Daha yoğurdun cinsine bile karar verememişken milletin cinsine Türkiyeli diyor” ifadelerini kullanmıştı.
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