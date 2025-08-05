Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını yorumladı: 'CHP kısmi bir gerileme içinde'

Bu aşamada bir de Ekrem İmamoğlu’nu üzecek bir sonuç paylaşacağım. GENAR’ın CHP Genel Başkanı kim olmalı sorusuna ankete katılanların yüzde 23.7’si Özgür Özel yanıtını verirken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı ise yüzde 17.5’le ikinci sırada geliyor. Ekrem İmamoğlu yüzde 16.8’le üçüncü sırada yer alıyor. Onu yüzde 13.1’le Kemal Kılıçdaroğlu takip ederken, kısa bir süre önce CHP’ye dönen Muharrem İnce ise yüzde 1.2’yle son sıradan kendine yer bulmuş durumda. Burada Ekrem İmamoğlu’nu üzecek veri nedir, diye sorabilirsiniz. CHP seçmeni Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı seçeneğini kabullenmeye başlamış durumda. Mahkûmiyet sürecinin uzun süreceğine kendilerini inandırmaya başlamışlar. O nedenle Ekrem İmamoğlu’nu şanslı görmüyorlar. Ama Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra yaptığı atakla yarışı açık ara önde götürüyor.