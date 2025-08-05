Abdulkadir Selvi anket sonuçlarını yorumladı: 'CHP kısmi bir gerileme içinde'
10:20 05.08.2025 (güncellendi: 10:53 05.08.2025)
© CHPCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit Yerleşkesi'nde bulunan partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin açılışına katıldı.
© CHP
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Abdulkadir Selvi son anket sonuçlarını paylaştı ve CHP'nin kısmi bir gerilemede olduğunu açıkladı. Selvi ayrıca 'CHP seçmeni İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı seçeneğini kabullenmeye başlamış durumda' dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi siyasi partilere ilişkin yapılan anket sonuçlarını değerlendirdi:
"Kamuoyu araştırmalarını dikkatli bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Güvenilir anketleri de paylaşmaya özen gösteriyorum. Anketlerde sadece partilerin oy oranlarına odaklanılıyor. Oysa ben aynı zamanda satır aralarını da okumaya çalışıyorum. Ünlü kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR, kapsamlı bir Türkiye raporuyla birlikte bir de anket yayınlıyor. GENAR’ın temmuz ayı anketinde birinci parti kim sorusuna yanıt olacak veriler yer alıyor." ifadelerini kullanan Selvi anket sonuçlarını paylaştı:
AK Parti yüzde 35.2
CHP yüzde 32
DEM Parti yüzde 9.8
MHP yüzde 9
İYİ Parti yüzde 3.9
Zafer Partisi yüzde 3.2
Yeniden Refah Partisi yüzde 3.1
TİP yüzde 1.3
Anahtar Parti yüzde 1.3
Diğer yüzde 1.2
'CHP'nin politikası yok'
AK Parti yüzde 35 düzeydeki desteğini korurken CHP kısmi bir gerileme içinde. Ama yüzde 30’un üzerinde kalmayı başarıyor. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte CHP yüzde 35.6’ya tırmanmıştı. Kitleleri heyecana getirecek politikalarla tırmanışını sürdürebilirdi. Ancak sadece İmamoğlu’na endeksli politikalarla gerileme sürecine girdi. Yeni bir dünya kuruluyor. İsrail-İran savaşı yaşandı; ABD, İran’ı vurdu. PKK silah bırakma kararı aldı. Ekonomik sıkıntılar ise sürüyor. Ama CHP’nin bunlara ilişkin olarak ürettiği politikaları yok. Varsa da Ekrem İmamoğlu yoksa da Ekrem İmamoğlu. CHP’nin parti okulundaki Atatürk posterini bile kaldırıp yerine Ekrem İmamoğlu’nun resmini astılar.
'İmamoğlu'na kötü haber'
Bu aşamada bir de Ekrem İmamoğlu’nu üzecek bir sonuç paylaşacağım. GENAR’ın CHP Genel Başkanı kim olmalı sorusuna ankete katılanların yüzde 23.7’si Özgür Özel yanıtını verirken, Mansur Yavaş diyenlerin oranı ise yüzde 17.5’le ikinci sırada geliyor. Ekrem İmamoğlu yüzde 16.8’le üçüncü sırada yer alıyor. Onu yüzde 13.1’le Kemal Kılıçdaroğlu takip ederken, kısa bir süre önce CHP’ye dönen Muharrem İnce ise yüzde 1.2’yle son sıradan kendine yer bulmuş durumda. Burada Ekrem İmamoğlu’nu üzecek veri nedir, diye sorabilirsiniz. CHP seçmeni Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı seçeneğini kabullenmeye başlamış durumda. Mahkûmiyet sürecinin uzun süreceğine kendilerini inandırmaya başlamışlar. O nedenle Ekrem İmamoğlu’nu şanslı görmüyorlar. Ama Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra yaptığı atakla yarışı açık ara önde götürüyor.