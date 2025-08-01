https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/abdulkadir-selvi-chpnin-eski-genel-merkez-binasindaki-ataturk-posteri-yerine-imamoglunun-fotografi-1098294230.html
Abdulkadir Selvi: CHP'nin eski genel merkez binasındaki Atatürk posteri yerine İmamoğlu’nun fotoğrafı konulmuş
Abdulkadir Selvi: CHP'nin eski genel merkez binasındaki Atatürk posteri yerine İmamoğlu’nun fotoğrafı konulmuş
Sputnik Türkiye
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ofisi açılışında Atatürk posterinin kaldırıldığını ve İmamoğlu posteri asıldığını söyledi... 01.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-01T10:02+0300
2025-08-01T10:02+0300
2025-08-01T10:02+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
ekrem i̇mamoğlu
chp
ak parti
atatürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098293953_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_52ff0db4d0ee99d98a0ef89b238b5ec5.jpg
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylık ofisindeki Atatürk posteri yerine İmamoğlu posteri asılmasını eleştirdi.'AK Parti yapsa kıyamet kopar'Selvi CHP'lilerin sessiz kalmasına tepki gösterdi ve "Bunu AK Parti yapsa kıyamet koparırlardı. Ama CHP binasında Atatürk posterinin kaldırılıp Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının konulmasına sessiz kaldılar. Ekrem İmamoğlu konusunda muhalefetin bir kısmı gerçeklikten koptu. Ekrem İmamoğlu diye bir kült oluşturmaya başladılar. Kars’ın Damal ilçesinde her yıl Atatürk silüeti ortaya çıkar. Bir grup muhalif de bulutlar arasında oluşan bir silüeti Ekrem İmamoğlu’na benzetmiş. Atatürk silüeti yerine İmamoğlu’nun silüetini koymaya kalkışmış.Atatürk’le ilgili kelimeleri dikkatli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyorum. İmamoğlu işi abartılmaya başlandı. Atatürk’ü kaldırıp yerine Ekrem İmamoğlu’nu koymayı kimse aklının ucundan geçirmesin. Bu Atatürk’e hakaret olur. Türk milleti ise buna izin vermez." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ozgur-ozel-cumhurbaskani-adayi-olmayacagim-1098272180.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098293953_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dce4674c71755860db8a2da1b4b80a6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abdulkadir selvi abdulkadir selvi bugünkü yazısı, abdulkadir selvi atatürk
abdulkadir selvi abdulkadir selvi bugünkü yazısı, abdulkadir selvi atatürk
Abdulkadir Selvi: CHP'nin eski genel merkez binasındaki Atatürk posteri yerine İmamoğlu’nun fotoğrafı konulmuş
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ofisi açılışında Atatürk posterinin kaldırıldığını ve İmamoğlu posteri asıldığını söyledi. Selvi, "Bunu AK Parti yapsa kıyamet koparırlardı." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylık ofisindeki Atatürk posteri yerine İmamoğlu posteri asılmasını eleştirdi
.
"Çevre Sokak’taki eski genel merkez binası Bülent Ecevit parti okulu olarak kullanılıyordu. Toplantı salonunda büyük bir Atatürk posteri vardı. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ofisine dönüştürülünce Atatürk posteri kaldırılıp yerine Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı konulmuş."
'AK Parti yapsa kıyamet kopar'
Selvi CHP'lilerin sessiz kalmasına tepki gösterdi ve "Bunu AK Parti yapsa kıyamet koparırlardı. Ama CHP binasında Atatürk posterinin kaldırılıp Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının konulmasına sessiz kaldılar. Ekrem İmamoğlu konusunda muhalefetin bir kısmı gerçeklikten koptu. Ekrem İmamoğlu diye bir kült oluşturmaya başladılar. Kars’ın Damal ilçesinde her yıl Atatürk silüeti ortaya çıkar. Bir grup muhalif de bulutlar arasında oluşan bir silüeti Ekrem İmamoğlu’na benzetmiş. Atatürk silüeti yerine İmamoğlu’nun silüetini koymaya kalkışmış.Atatürk’le ilgili kelimeleri dikkatli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyorum. İmamoğlu işi abartılmaya başlandı. Atatürk’ü kaldırıp yerine Ekrem İmamoğlu’nu koymayı kimse aklının ucundan geçirmesin. Bu Atatürk’e hakaret olur. Türk milleti ise buna izin vermez." dedi.