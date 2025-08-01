https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/abdulkadir-selvi-chpnin-eski-genel-merkez-binasindaki-ataturk-posteri-yerine-imamoglunun-fotografi-1098294230.html

Abdulkadir Selvi: CHP'nin eski genel merkez binasındaki Atatürk posteri yerine İmamoğlu’nun fotoğrafı konulmuş

Abdulkadir Selvi: CHP'nin eski genel merkez binasındaki Atatürk posteri yerine İmamoğlu’nun fotoğrafı konulmuş

Sputnik Türkiye

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı ofisi açılışında Atatürk posterinin kaldırıldığını ve İmamoğlu posteri asıldığını söyledi... 01.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-01T10:02+0300

2025-08-01T10:02+0300

2025-08-01T10:02+0300

poli̇ti̇ka

abdulkadir selvi

ekrem i̇mamoğlu

chp

ak parti

atatürk

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylık ofisindeki Atatürk posteri yerine İmamoğlu posteri asılmasını eleştirdi.'AK Parti yapsa kıyamet kopar'Selvi CHP'lilerin sessiz kalmasına tepki gösterdi ve "Bunu AK Parti yapsa kıyamet koparırlardı. Ama CHP binasında Atatürk posterinin kaldırılıp Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının konulmasına sessiz kaldılar. Ekrem İmamoğlu konusunda muhalefetin bir kısmı gerçeklikten koptu. Ekrem İmamoğlu diye bir kült oluşturmaya başladılar. Kars’ın Damal ilçesinde her yıl Atatürk silüeti ortaya çıkar. Bir grup muhalif de bulutlar arasında oluşan bir silüeti Ekrem İmamoğlu’na benzetmiş. Atatürk silüeti yerine İmamoğlu’nun silüetini koymaya kalkışmış.Atatürk’le ilgili kelimeleri dikkatli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyorum. İmamoğlu işi abartılmaya başlandı. Atatürk’ü kaldırıp yerine Ekrem İmamoğlu’nu koymayı kimse aklının ucundan geçirmesin. Bu Atatürk’e hakaret olur. Türk milleti ise buna izin vermez." dedi.

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