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ABD, Japonya'ya yönelik nükleer saldırılarda kullanılan hava üssünü yeniden inşa ediyor
ABD, Japonya'ya yönelik nükleer saldırılarda kullanılan hava üssünü yeniden inşa ediyor
Sputnik Türkiye
ABD'nin, Kuzey Mariana Adaları'ndaki küçük ve stratejik bir Pasifik adası olan Tinian'da, 80 yıl önce Japonya'ya yönelik nükleer saldırılarında kullanılan hava... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T14:56+0300
2025-08-05T14:57+0300
dünya
abd
pasifik
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Japon medyasının aktardığına göre ABD, Pasifik Okyanusu’ndaki Tinian Adası’nda yer alan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma North Field hava üssünü yeniden inşa ediyor.ABD Donanması'ndan üst düzey bir yetkili, Çin'in bölgedeki artan nüfuzuna ilişkin endişeler bağlamında, North Field’in, inşaatı tamamlandıktan sonra, ABD savaş gemilerine Pasifik'te manevra yapma konusunda daha fazla esneklik sağlayacağını söyledi.Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki inşaat projesi 2024'te başladı ve dört pistten ikisinin onarımının 2027'de tamamlanması planlanıyor.Daha önce ABD’li Tümamiral Gregory Huffman, Mikronezya Birleşik Görev Gücü Komutanlığı yaptığı dönemde Japon medyasına verdiği demeçte, “Oraya kuvvet gönderebilir, orada eğitim gerçekleştirebilir, becerilerimizi geliştirebilir ve müttefiklerle birlikte çalışabiliriz” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/gutsul-mahkeme-kararinin-adaletle-hicbir-ilgisi-yok-1098373339.html
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abd, pasifik, hava üssü
abd, pasifik, hava üssü

ABD, Japonya'ya yönelik nükleer saldırılarda kullanılan hava üssünü yeniden inşa ediyor

14:56 05.08.2025 (güncellendi: 14:57 05.08.2025)
© Fotoğraf : VikipediNorth Field hava üssü
North Field hava üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Fotoğraf : Vikipedi
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ABD'nin, Kuzey Mariana Adaları'ndaki küçük ve stratejik bir Pasifik adası olan Tinian'da, 80 yıl önce Japonya'ya yönelik nükleer saldırılarında kullanılan hava üssünü yeniden inşa ettiği belirtildi.
Japon medyasının aktardığına göre ABD, Pasifik Okyanusu’ndaki Tinian Adası’nda yer alan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma North Field hava üssünü yeniden inşa ediyor.
ABD Donanması'ndan üst düzey bir yetkili, Çin'in bölgedeki artan nüfuzuna ilişkin endişeler bağlamında, North Field’in, inşaatı tamamlandıktan sonra, ABD savaş gemilerine Pasifik'te manevra yapma konusunda daha fazla esneklik sağlayacağını söyledi.
Yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki inşaat projesi 2024'te başladı ve dört pistten ikisinin onarımının 2027'de tamamlanması planlanıyor.
Daha önce ABD’li Tümamiral Gregory Huffman, Mikronezya Birleşik Görev Gücü Komutanlığı yaptığı dönemde Japon medyasına verdiği demeçte, “Oraya kuvvet gönderebilir, orada eğitim gerçekleştirebilir, becerilerimizi geliştirebilir ve müttefiklerle birlikte çalışabiliriz” demişti.
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