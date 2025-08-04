https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/kirklarelinde-agaclik-alanda-yangin-avrupa-otoyolu-trafige-kapatildi-1098349892.html

Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı

Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı. Alevlere... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T15:30+0300

2025-08-04T15:30+0300

2025-08-04T15:31+0300

türki̇ye

yangın

kırklareli

orman i̇şletme müdürlüğü

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı.Kırklareli'nde yangınKaramesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.Avrupa Otoyolu kapatıldıYoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek bilgi aldı.Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıttı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/esenyurtta-otluk-alanda-yangin-d-100-kara-yolu-dumanla-kaplandi-1098323923.html

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Sputnik Türkiye

kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın: avrupa otoyolu trafiğe kapatıldı