https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/yumurtaya-talep-azaldi-fiyatlar-inise-gecti-1098351647.html
Yumurtaya talep azaldı, fiyatlar inişe geçti
Yumurtaya talep azaldı, fiyatlar inişe geçti
Sputnik Türkiye
Yumurtaya talep azalınca fiyatlarda da düşüş yaşandı. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T16:57+0300
2025-08-04T16:57+0300
2025-08-04T16:57+0300
ekonomi̇
yumurta
yumurta fiyatları
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Son iki haftadır sabit duran yumurta fiyatlarında adet başına 20 ila 70 kuruş arasında gerileme dikkat çekti. Geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı bu hafta 3,65 TL’ye geriledi. Fiyatlardaki düşüşün nedeni ise talepteki azalma.Ekonomim'in haberine göre, Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri’de toptan yumurta fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Kayseri’de geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı 3,65 TL’ye, eski ana yumurtanın 3,75 TL’den 3,55 TL’ye, yeni ana yumurtanın 3,60 TL’den 3,20 TL’ye, yarka yumurtanın 3,20 TL’den 2,70 TL’ye ve piliç yumurtanın 2,55 TL’den 1,95 TL’ye geriledi.En sert düşüş ise 70 kuruş azalarak 1,45 TL’ye inen kılavuz yumurtada görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/ito-duyurdu-istanbulda-fiyati-en-fazla-artan-ve-dusen-urun-belli-oldu-1098339701.html
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yumurta, yumurta fiyatları
yumurta, yumurta fiyatları
Yumurtaya talep azaldı, fiyatlar inişe geçti
Yumurtaya talep azalınca fiyatlarda da düşüş yaşandı.
Son iki haftadır sabit duran yumurta fiyatlarında adet başına 20 ila 70 kuruş arasında gerileme dikkat çekti. Geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı bu hafta 3,65 TL’ye geriledi. Fiyatlardaki düşüşün nedeni ise talepteki azalma.
Ekonomim'in haberine göre, Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri’de toptan yumurta fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Kayseri’de geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı 3,65 TL’ye, eski ana yumurtanın 3,75 TL’den 3,55 TL’ye, yeni ana yumurtanın 3,60 TL’den 3,20 TL’ye, yarka yumurtanın 3,20 TL’den 2,70 TL’ye ve piliç yumurtanın 2,55 TL’den 1,95 TL’ye geriledi.
En sert düşüş ise 70 kuruş azalarak 1,45 TL’ye inen kılavuz yumurtada görüldü.