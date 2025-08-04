https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/yumurtaya-talep-azaldi-fiyatlar-inise-gecti-1098351647.html

Yumurtaya talep azaldı, fiyatlar inişe geçti

Yumurtaya talep azaldı, fiyatlar inişe geçti

Sputnik Türkiye

Yumurtaya talep azalınca fiyatlarda da düşüş yaşandı. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T16:57+0300

2025-08-04T16:57+0300

2025-08-04T16:57+0300

ekonomi̇

yumurta

yumurta fiyatları

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Son iki haftadır sabit duran yumurta fiyatlarında adet başına 20 ila 70 kuruş arasında gerileme dikkat çekti. Geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı bu hafta 3,65 TL’ye geriledi. Fiyatlardaki düşüşün nedeni ise talepteki azalma.Ekonomim'in haberine göre, Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri’de toptan yumurta fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Kayseri’de geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı 3,65 TL’ye, eski ana yumurtanın 3,75 TL’den 3,55 TL’ye, yeni ana yumurtanın 3,60 TL’den 3,20 TL’ye, yarka yumurtanın 3,20 TL’den 2,70 TL’ye ve piliç yumurtanın 2,55 TL’den 1,95 TL’ye geriledi.En sert düşüş ise 70 kuruş azalarak 1,45 TL’ye inen kılavuz yumurtada görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/ito-duyurdu-istanbulda-fiyati-en-fazla-artan-ve-dusen-urun-belli-oldu-1098339701.html

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yumurta, yumurta fiyatları