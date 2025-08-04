Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/yumurtaya-talep-azaldi-fiyatlar-inise-gecti-1098351647.html
Yumurtaya talep azaldı, fiyatlar inişe geçti
Yumurtaya talep azaldı, fiyatlar inişe geçti
Sputnik Türkiye
Yumurtaya talep azalınca fiyatlarda da düşüş yaşandı. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T16:57+0300
2025-08-04T16:57+0300
ekonomi̇
yumurta
yumurta fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097990655_0:448:1024:1024_1920x0_80_0_0_a5a727778a30f0084aa6fcb7fb3ba779.png
Son iki haftadır sabit duran yumurta fiyatlarında adet başına 20 ila 70 kuruş arasında gerileme dikkat çekti. Geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı bu hafta 3,65 TL’ye geriledi. Fiyatlardaki düşüşün nedeni ise talepteki azalma.Ekonomim'in haberine göre, Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri’de toptan yumurta fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Kayseri’de geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı 3,65 TL’ye, eski ana yumurtanın 3,75 TL’den 3,55 TL’ye, yeni ana yumurtanın 3,60 TL’den 3,20 TL’ye, yarka yumurtanın 3,20 TL’den 2,70 TL’ye ve piliç yumurtanın 2,55 TL’den 1,95 TL’ye geriledi.En sert düşüş ise 70 kuruş azalarak 1,45 TL’ye inen kılavuz yumurtada görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/ito-duyurdu-istanbulda-fiyati-en-fazla-artan-ve-dusen-urun-belli-oldu-1098339701.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/12/1097990655_0:256:1024:1024_1920x0_80_0_0_7a96ed5df1a2bb4a4e96972335cd27a9.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yumurta, yumurta fiyatları
yumurta, yumurta fiyatları

Yumurtaya talep azaldı, fiyatlar inişe geçti

16:57 04.08.2025
yumurta
yumurta - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
Abone ol
Yumurtaya talep azalınca fiyatlarda da düşüş yaşandı.
Son iki haftadır sabit duran yumurta fiyatlarında adet başına 20 ila 70 kuruş arasında gerileme dikkat çekti. Geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı bu hafta 3,65 TL’ye geriledi. Fiyatlardaki düşüşün nedeni ise talepteki azalma.
Ekonomim'in haberine göre, Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri’de toptan yumurta fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Kayseri’de geçen hafta 3,85 TL olan duble yumurtanın fiyatı 3,65 TL’ye, eski ana yumurtanın 3,75 TL’den 3,55 TL’ye, yeni ana yumurtanın 3,60 TL’den 3,20 TL’ye, yarka yumurtanın 3,20 TL’den 2,70 TL’ye ve piliç yumurtanın 2,55 TL’den 1,95 TL’ye geriledi.
En sert düşüş ise 70 kuruş azalarak 1,45 TL’ye inen kılavuz yumurtada görüldü.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
EKONOMİ
İTO duyurdu: İstanbul'da fiyatı en fazla artan ve düşen ürün belli oldu
Dün, 19:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала