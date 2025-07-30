https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/trump-hindistana-rusya-ile-olan-isbirligiden-dolayi-yuzde-25-gumruk-vergisi-uygulanacak-1098255044.html

Trump: Hindistan'a Rusya ile olan işbirliğiden dolayı yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak

Trump: Hindistan'a Rusya ile olan işbirliğiden dolayı yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Hindistan'a Rusya ile olan işbirliği ve ticaretinden dolayı 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T19:45+0300

2025-07-30T19:45+0300

2025-07-30T19:43+0300

dünya

donald trump

abd

hindistan

yeni delhi

rusya

çin

gümrük vergisi

truth social

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TRUTH Social üzerinden yaptığı açıklamada, Yeni Delhi'nin yüksek gümrük vergileri, ticaret engelleri ve ‘Rusya ile işbirliğini’ gerekçe göstererek 1 Ağustos'tan itibaren Hindistan'dan ithal edilen mallara yüzde 25 vergi uygulanacağını belirtti.Trump, "Hindistan silahlarının çoğunu her zaman Rusya'dan satın almıştır ve Çin ile birlikte Rus enerji kaynaklarının en büyük alıcısıdır" ifadelerine yer verdi.Trump, ABD'nin Hindistan ile genel olarak çok az iş yaptığını, bunun nedeninin ‘aşırı yüksek tarifeler’ ve 'tüm ülkeler arasında en ağır tarife dışı ticaret engelleri’ olduğunu da ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/jeffrey-sachs-abd-artik-diplomasi-yurutmuyor-sadece-tehdit-ediyor-1098253878.html

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donald trump, abd, hindistan, yeni delhi, rusya, çin, gümrük vergisi, truth social