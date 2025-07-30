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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/trump-hindistana-rusya-ile-olan-isbirligiden-dolayi-yuzde-25-gumruk-vergisi-uygulanacak-1098255044.html
Trump: Hindistan'a Rusya ile olan işbirliğiden dolayı yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak
Trump: Hindistan'a Rusya ile olan işbirliğiden dolayı yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Hindistan'a Rusya ile olan işbirliği ve ticaretinden dolayı 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T19:45+0300
2025-07-30T19:43+0300
dünya
donald trump
abd
hindistan
yeni delhi
rusya
çin
gümrük vergisi
truth social
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TRUTH Social üzerinden yaptığı açıklamada, Yeni Delhi'nin yüksek gümrük vergileri, ticaret engelleri ve ‘Rusya ile işbirliğini’ gerekçe göstererek 1 Ağustos'tan itibaren Hindistan'dan ithal edilen mallara yüzde 25 vergi uygulanacağını belirtti.Trump, "Hindistan silahlarının çoğunu her zaman Rusya'dan satın almıştır ve Çin ile birlikte Rus enerji kaynaklarının en büyük alıcısıdır" ifadelerine yer verdi.Trump, ABD'nin Hindistan ile genel olarak çok az iş yaptığını, bunun nedeninin ‘aşırı yüksek tarifeler’ ve 'tüm ülkeler arasında en ağır tarife dışı ticaret engelleri’ olduğunu da ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/jeffrey-sachs-abd-artik-diplomasi-yurutmuyor-sadece-tehdit-ediyor-1098253878.html
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donald trump, abd, hindistan, yeni delhi, rusya, çin, gümrük vergisi, truth social
donald trump, abd, hindistan, yeni delhi, rusya, çin, gümrük vergisi, truth social

Trump: Hindistan'a Rusya ile olan işbirliğiden dolayı yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak

19:45 30.07.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Trump, Hindistan'a Rusya ile olan işbirliği ve ticaretinden dolayı 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TRUTH Social üzerinden yaptığı açıklamada, Yeni Delhi'nin yüksek gümrük vergileri, ticaret engelleri ve ‘Rusya ile işbirliğini’ gerekçe göstererek 1 Ağustos'tan itibaren Hindistan'dan ithal edilen mallara yüzde 25 vergi uygulanacağını belirtti.
Trump, "Hindistan silahlarının çoğunu her zaman Rusya'dan satın almıştır ve Çin ile birlikte Rus enerji kaynaklarının en büyük alıcısıdır" ifadelerine yer verdi.
Trump, ABD'nin Hindistan ile genel olarak çok az iş yaptığını, bunun nedeninin ‘aşırı yüksek tarifeler’ ve 'tüm ülkeler arasında en ağır tarife dışı ticaret engelleri’ olduğunu da ekledi.
Jeffrey Sachs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2025
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