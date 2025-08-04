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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/trump-duyurdu-witkoff-onumuzdeki-gunlerde-rusyaya-gidiyor-1098342376.html
Trump duyurdu: ‘Witkoff önümüzdeki günlerde Rusya’ya gidiyor’
Trump duyurdu: ‘Witkoff önümüzdeki günlerde Rusya’ya gidiyor’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, özel temsilcisi Witkoff’un önümüzdeki Çarşamba veya Perşembe günü Rusya’yı ziyaret edeceğini belirtti. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T08:11+0300
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ukrayna kri̇zi̇
abd
donald trump
steve witkoff
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ABD Başkanı Donald Trump, “Sanırım önümüzdeki hafta Rusya’ya gidebilir, Çarşamba veya Perşembe olabilir” ifadesini kullandı.Trump, Witkoff’un halihazırda Gazze Şeridi’ne yardımın ulaştırılması konusu üzerinde çalıştığını söyledi.Witkoff daha önce üç kez Rusya’ya gelmişti. En son ziyaretini 11 Nisan’da gerçekleştiren özel temsilci, St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Taraflar, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması konusunu ele almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/eski-komorlar-basbakani-bolro-afrikanin-calinan-mirasini-degerlendirdi-bu-varliklar-asla-1098342080.html
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abd, donald trump, steve witkoff, rusya
abd, donald trump, steve witkoff, rusya

Trump duyurdu: ‘Witkoff önümüzdeki günlerde Rusya’ya gidiyor’

08:11 04.08.2025 (güncellendi: 08:15 04.08.2025)
© Fotoğraf : Evelyn HocksteinABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© Fotoğraf : Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Trump, özel temsilcisi Witkoff’un önümüzdeki Çarşamba veya Perşembe günü Rusya’yı ziyaret edeceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, “Sanırım önümüzdeki hafta Rusya’ya gidebilir, Çarşamba veya Perşembe olabilir” ifadesini kullandı.
Trump, Witkoff’un halihazırda Gazze Şeridi’ne yardımın ulaştırılması konusu üzerinde çalıştığını söyledi.
Witkoff daha önce üç kez Rusya’ya gelmişti. En son ziyaretini 11 Nisan’da gerçekleştiren özel temsilci, St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Taraflar, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması konusunu ele almıştı.
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