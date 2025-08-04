https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/trump-duyurdu-witkoff-onumuzdeki-gunlerde-rusyaya-gidiyor-1098342376.html

Trump duyurdu: ‘Witkoff önümüzdeki günlerde Rusya’ya gidiyor’

Trump duyurdu: ‘Witkoff önümüzdeki günlerde Rusya’ya gidiyor’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, özel temsilcisi Witkoff’un önümüzdeki Çarşamba veya Perşembe günü Rusya’yı ziyaret edeceğini belirtti. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T08:11+0300

2025-08-04T08:11+0300

2025-08-04T08:15+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

steve witkoff

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093917895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a911d7f569211be9d71ebd758072042.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, “Sanırım önümüzdeki hafta Rusya’ya gidebilir, Çarşamba veya Perşembe olabilir” ifadesini kullandı.Trump, Witkoff’un halihazırda Gazze Şeridi’ne yardımın ulaştırılması konusu üzerinde çalıştığını söyledi.Witkoff daha önce üç kez Rusya’ya gelmişti. En son ziyaretini 11 Nisan’da gerçekleştiren özel temsilci, St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Taraflar, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması konusunu ele almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/eski-komorlar-basbakani-bolro-afrikanin-calinan-mirasini-degerlendirdi-bu-varliklar-asla-1098342080.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, steve witkoff, rusya