https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/trump-duyurdu-witkoff-onumuzdeki-gunlerde-rusyaya-gidiyor-1098342376.html
Trump duyurdu: ‘Witkoff önümüzdeki günlerde Rusya’ya gidiyor’
Trump duyurdu: ‘Witkoff önümüzdeki günlerde Rusya’ya gidiyor’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, özel temsilcisi Witkoff’un önümüzdeki Çarşamba veya Perşembe günü Rusya’yı ziyaret edeceğini belirtti. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T08:11+0300
2025-08-04T08:11+0300
2025-08-04T08:15+0300
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steve witkoff
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ABD Başkanı Donald Trump, “Sanırım önümüzdeki hafta Rusya’ya gidebilir, Çarşamba veya Perşembe olabilir” ifadesini kullandı.Trump, Witkoff’un halihazırda Gazze Şeridi’ne yardımın ulaştırılması konusu üzerinde çalıştığını söyledi.Witkoff daha önce üç kez Rusya’ya gelmişti. En son ziyaretini 11 Nisan’da gerçekleştiren özel temsilci, St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Taraflar, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması konusunu ele almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/eski-komorlar-basbakani-bolro-afrikanin-calinan-mirasini-degerlendirdi-bu-varliklar-asla-1098342080.html
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abd, donald trump, steve witkoff, rusya
abd, donald trump, steve witkoff, rusya
Trump duyurdu: ‘Witkoff önümüzdeki günlerde Rusya’ya gidiyor’
08:11 04.08.2025 (güncellendi: 08:15 04.08.2025)
ABD Başkanı Trump, özel temsilcisi Witkoff’un önümüzdeki Çarşamba veya Perşembe günü Rusya’yı ziyaret edeceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, “Sanırım önümüzdeki hafta Rusya’ya gidebilir, Çarşamba veya Perşembe olabilir” ifadesini kullandı.
Trump, Witkoff’un halihazırda Gazze Şeridi’ne yardımın ulaştırılması konusu üzerinde çalıştığını söyledi.
Witkoff daha önce üç kez Rusya’ya gelmişti. En son ziyaretini 11 Nisan’da gerçekleştiren özel temsilci, St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmüştü. Taraflar, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulması konusunu ele almıştı.