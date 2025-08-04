https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/eski-komorlar-basbakani-bolro-afrikanin-calinan-mirasini-degerlendirdi-bu-varliklar-asla-1098342080.html
Eski Komorlar Başbakanı Boléro, Afrika’nın çalınan mirasını değerlendirdi: Bu varlıklar asla ülkelerinden çıkmamalıydı
Eski Komorlar Başbakanı Boléro, Afrika’nın çalınan mirasını değerlendirdi: Bu varlıklar asla ülkelerinden çıkmamalıydı
Sputnik Türkiye
Eski Komorlar Başbakanı Hamada Madi Boléro, Sputnik’e açıklamasında, sömürgecilik döneminde Afrika’nın çalınan kültürel mirasının Avrupa’ya çıkarılmasını... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T07:44+0300
2025-08-04T07:44+0300
2025-08-04T08:32+0300
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Boléro, “Bir Afrikalı olarak, 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa'nın sömürgeciliği sırasında kıtanın sanat eserlerinin yağmalanıp dağıtılmasını elbette kınıyorum” ifadesini kullandı.Bu varlıkların bir sanat eseri olmanın ötesinde, onları oluşturan insanların ruhunu, maneviyatını, tarihini ve kimliğini taşıdığını kaydeden politiacı, “Bu varlıkların şiddet veya gasp yoluyla çıkarılması yasadışı olmaya devam ediyor ve Batı müzelerinde bulunması sömürgeci mantığını ölümsüzleştiriyor” dedi.British Museum'un bu eserleri uluslararası izleyici kitlesi için Londra'da tutmayı haklı çıkarmak için ortaya attığı 'evrensel müze' fikrini eleştiren Boléro, “Biz Afrikalılar için, bu sözde cömert düşüncenin neo-sömürgeciliği oldukça rahatsız edici” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna mirasının İngiltere'de sergilenmesini de “siyasi bir operasyon” olarak nitelendiren Boléro, “2022'de özel harekatın başlamasından bu yana, İngiliz kültür kurumları kültür cephesinde Ukrayna'nın yanında savaşıyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/suveydada-ateskes-bozuldu-durzi-ve-suriye-gucleri-catisiyor-1098339020.html
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afrika, avrupa, sömürgecilik, kültür, kültürel miras, komorlar, british museum
afrika, avrupa, sömürgecilik, kültür, kültürel miras, komorlar, british museum
Eski Komorlar Başbakanı Boléro, Afrika’nın çalınan mirasını değerlendirdi: Bu varlıklar asla ülkelerinden çıkmamalıydı
07:44 04.08.2025 (güncellendi: 08:32 04.08.2025)
Eski Komorlar Başbakanı Hamada Madi Boléro, Sputnik’e açıklamasında, sömürgecilik döneminde Afrika’nın çalınan kültürel mirasının Avrupa’ya çıkarılmasını değerlendirdi.
Boléro, “Bir Afrikalı olarak, 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa'nın sömürgeciliği sırasında kıtanın sanat eserlerinin yağmalanıp dağıtılmasını elbette kınıyorum” ifadesini kullandı.
Bu varlıkların bir sanat eseri olmanın ötesinde, onları oluşturan insanların ruhunu, maneviyatını, tarihini ve kimliğini taşıdığını kaydeden politiacı, “Bu varlıkların şiddet veya gasp yoluyla çıkarılması yasadışı olmaya devam ediyor ve Batı müzelerinde bulunması sömürgeci mantığını ölümsüzleştiriyor” dedi.
British Museum'un bu eserleri uluslararası izleyici kitlesi için Londra'da tutmayı haklı çıkarmak için ortaya attığı 'evrensel müze' fikrini eleştiren Boléro, “Biz Afrikalılar için, bu sözde cömert düşüncenin neo-sömürgeciliği oldukça rahatsız edici” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Afrika kendi hazinelerini kucaklamaya, onları korumaya ve sergilemeye hazır olmalı. Bu varlıklar asla ülkelerinden çıkmamalıydı zaten. Dakar'daki Siyah Medeniyetler Müzesi gibi modern müzeler, Afrika'nın mirasını geri kabul etmeye hazır olduğunu kanıtlıyor.
Ukrayna mirasının İngiltere'de sergilenmesini de “siyasi bir operasyon” olarak nitelendiren Boléro, “2022'de özel harekatın başlamasından bu yana, İngiliz kültür kurumları kültür cephesinde Ukrayna'nın yanında savaşıyor” diye ekledi.