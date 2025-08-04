Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/eski-komorlar-basbakani-bolro-afrikanin-calinan-mirasini-degerlendirdi-bu-varliklar-asla-1098342080.html
Eski Komorlar Başbakanı Boléro, Afrika’nın çalınan mirasını değerlendirdi: Bu varlıklar asla ülkelerinden çıkmamalıydı
Eski Komorlar Başbakanı Boléro, Afrika’nın çalınan mirasını değerlendirdi: Bu varlıklar asla ülkelerinden çıkmamalıydı
Sputnik Türkiye
Eski Komorlar Başbakanı Hamada Madi Boléro, Sputnik’e açıklamasında, sömürgecilik döneminde Afrika’nın çalınan kültürel mirasının Avrupa’ya çıkarılmasını... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T07:44+0300
2025-08-04T08:32+0300
dünya
afrika
avrupa
sömürgecilik
kültür
kültürel miras
komorlar
british museum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/04/1098342500_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23cf9042f31aa59b79a1cd29a29a2b6a.jpg
Boléro, “Bir Afrikalı olarak, 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa'nın sömürgeciliği sırasında kıtanın sanat eserlerinin yağmalanıp dağıtılmasını elbette kınıyorum” ifadesini kullandı.Bu varlıkların bir sanat eseri olmanın ötesinde, onları oluşturan insanların ruhunu, maneviyatını, tarihini ve kimliğini taşıdığını kaydeden politiacı, “Bu varlıkların şiddet veya gasp yoluyla çıkarılması yasadışı olmaya devam ediyor ve Batı müzelerinde bulunması sömürgeci mantığını ölümsüzleştiriyor” dedi.British Museum'un bu eserleri uluslararası izleyici kitlesi için Londra'da tutmayı haklı çıkarmak için ortaya attığı 'evrensel müze' fikrini eleştiren Boléro, “Biz Afrikalılar için, bu sözde cömert düşüncenin neo-sömürgeciliği oldukça rahatsız edici” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna mirasının İngiltere'de sergilenmesini de “siyasi bir operasyon” olarak nitelendiren Boléro, “2022'de özel harekatın başlamasından bu yana, İngiliz kültür kurumları kültür cephesinde Ukrayna'nın yanında savaşıyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/suveydada-ateskes-bozuldu-durzi-ve-suriye-gucleri-catisiyor-1098339020.html
komorlar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/04/1098342500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a8cc3122f54eaaa5525f0acd4791efa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afrika, avrupa, sömürgecilik, kültür, kültürel miras, komorlar, british museum
afrika, avrupa, sömürgecilik, kültür, kültürel miras, komorlar, british museum

Eski Komorlar Başbakanı Boléro, Afrika’nın çalınan mirasını değerlendirdi: Bu varlıklar asla ülkelerinden çıkmamalıydı

07:44 04.08.2025 (güncellendi: 08:32 04.08.2025)
© Fotoğraf : flickr/Jean-Pierre DalbéraMadagaskar cenaze direkleri, Quai Branly Müzesi, Paris
Madagaskar cenaze direkleri, Quai Branly Müzesi, Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© Fotoğraf : flickr/Jean-Pierre Dalbéra
Abone ol
Eski Komorlar Başbakanı Hamada Madi Boléro, Sputnik’e açıklamasında, sömürgecilik döneminde Afrika’nın çalınan kültürel mirasının Avrupa’ya çıkarılmasını değerlendirdi.
Boléro, “Bir Afrikalı olarak, 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa'nın sömürgeciliği sırasında kıtanın sanat eserlerinin yağmalanıp dağıtılmasını elbette kınıyorum” ifadesini kullandı.
Bu varlıkların bir sanat eseri olmanın ötesinde, onları oluşturan insanların ruhunu, maneviyatını, tarihini ve kimliğini taşıdığını kaydeden politiacı, “Bu varlıkların şiddet veya gasp yoluyla çıkarılması yasadışı olmaya devam ediyor ve Batı müzelerinde bulunması sömürgeci mantığını ölümsüzleştiriyor” dedi.
British Museum'un bu eserleri uluslararası izleyici kitlesi için Londra'da tutmayı haklı çıkarmak için ortaya attığı 'evrensel müze' fikrini eleştiren Boléro, “Biz Afrikalılar için, bu sözde cömert düşüncenin neo-sömürgeciliği oldukça rahatsız edici” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Afrika kendi hazinelerini kucaklamaya, onları korumaya ve sergilemeye hazır olmalı. Bu varlıklar asla ülkelerinden çıkmamalıydı zaten. Dakar'daki Siyah Medeniyetler Müzesi gibi modern müzeler, Afrika'nın mirasını geri kabul etmeye hazır olduğunu kanıtlıyor.
Ukrayna mirasının İngiltere'de sergilenmesini de “siyasi bir operasyon” olarak nitelendiren Boléro, “2022'de özel harekatın başlamasından bu yana, İngiliz kültür kurumları kültür cephesinde Ukrayna'nın yanında savaşıyor” diye ekledi.
Süveyda - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
DÜNYA
Süveyda'da ateşkes bozuldu: Dürzi ve Suriye güçleri çatışıyor
Dün, 17:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала