https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/eski-komorlar-basbakani-bolro-afrikanin-calinan-mirasini-degerlendirdi-bu-varliklar-asla-1098342080.html

Eski Komorlar Başbakanı Boléro, Afrika’nın çalınan mirasını değerlendirdi: Bu varlıklar asla ülkelerinden çıkmamalıydı

Eski Komorlar Başbakanı Boléro, Afrika’nın çalınan mirasını değerlendirdi: Bu varlıklar asla ülkelerinden çıkmamalıydı

Sputnik Türkiye

Eski Komorlar Başbakanı Hamada Madi Boléro, Sputnik’e açıklamasında, sömürgecilik döneminde Afrika’nın çalınan kültürel mirasının Avrupa’ya çıkarılmasını... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T07:44+0300

2025-08-04T07:44+0300

2025-08-04T08:32+0300

dünya

afrika

avrupa

sömürgecilik

kültür

kültürel miras

komorlar

british museum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/04/1098342500_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23cf9042f31aa59b79a1cd29a29a2b6a.jpg

Boléro, “Bir Afrikalı olarak, 19. ve 20. yüzyıllarda Avrupa'nın sömürgeciliği sırasında kıtanın sanat eserlerinin yağmalanıp dağıtılmasını elbette kınıyorum” ifadesini kullandı.Bu varlıkların bir sanat eseri olmanın ötesinde, onları oluşturan insanların ruhunu, maneviyatını, tarihini ve kimliğini taşıdığını kaydeden politiacı, “Bu varlıkların şiddet veya gasp yoluyla çıkarılması yasadışı olmaya devam ediyor ve Batı müzelerinde bulunması sömürgeci mantığını ölümsüzleştiriyor” dedi.British Museum'un bu eserleri uluslararası izleyici kitlesi için Londra'da tutmayı haklı çıkarmak için ortaya attığı 'evrensel müze' fikrini eleştiren Boléro, “Biz Afrikalılar için, bu sözde cömert düşüncenin neo-sömürgeciliği oldukça rahatsız edici” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna mirasının İngiltere'de sergilenmesini de “siyasi bir operasyon” olarak nitelendiren Boléro, “2022'de özel harekatın başlamasından bu yana, İngiliz kültür kurumları kültür cephesinde Ukrayna'nın yanında savaşıyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/suveydada-ateskes-bozuldu-durzi-ve-suriye-gucleri-catisiyor-1098339020.html

komorlar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, avrupa, sömürgecilik, kültür, kültürel miras, komorlar, british museum