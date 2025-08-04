https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-hava-usleri-kinjal-fuzesiyle-vuruldu-1098347762.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki hava üsleri Kinjal füzesiyle vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki hava üsleri Kinjal füzesiyle vuruldu
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat kapsamında Donbass'taki Ukraynalı birlikleri ve düşman hedeflerini yerle bir eden Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki tehdit... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T13:00+0300
2025-08-04T13:00+0300
2025-08-04T13:05+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
kinjal
himars
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füzeler ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da askeri hava üslerinin altyapısına saldırı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.Bakanlık, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerleyişini sürdüren Rus güçler daha elverişli mevzileri ele geçirdi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1160 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu insansız hücumbotlarının üretildiği bir atölye ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 120 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/brezilya-lideri-lula-abdye-eskisi-kadar-bagimli-degiliz-ve-politikasini-dayatmasina-izin-1098347405.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, kinjal, himars, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki hava üsleri Kinjal füzesiyle vuruldu
13:00 04.08.2025 (güncellendi: 13:05 04.08.2025)
Özel askeri harekat kapsamında Donbass'taki Ukraynalı birlikleri ve düşman hedeflerini yerle bir eden Rus ordusu, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerindeki tehdit unsurlarını ortadan kaldırmaya da devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin dün gece Kinjal hipersonik füzeler ve insansız hava araçları ile Ukrayna’da askeri hava üslerinin altyapısına saldırı düzenlediği bildirildi. Tüm hedeflerin imha edildiği kaydedildi.
Bakanlık, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerleyişini sürdüren Rus güçler daha elverişli mevzileri ele geçirdi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1160 asker ve 10 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu insansız hücumbotlarının üretildiği bir atölye ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 120 uçak tipi İHA’sını imha etti.