Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/brezilya-lideri-lula-abdye-eskisi-kadar-bagimli-degiliz-ve-politikasini-dayatmasina-izin-1098347405.html
Brezilya lideri Lula: ABD'ye eskisi kadar bağımlı değiliz ve politikasını dayatmasına izin vermeyeceğiz
Brezilya lideri Lula: ABD'ye eskisi kadar bağımlı değiliz ve politikasını dayatmasına izin vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın tarife tehditlerini değerlendiren Brezilya lideri Lula da Silva, ülkesinin eskisi kadar ABD’ye bağımlı olmadığını ve ekonomi alanında... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T12:41+0300
2025-08-04T12:46+0300
dünya
brezilya
abd
luiz inacio lula da silva
donald trump
trump gümrük vergileri listesi
gümrük vergisi
tarife
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084873246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2978028157dbf69ac819154f6783b2b.jpg
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, parti üyelerine yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamakla tehdit ettiği tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Lula, “Brezilya bugün eskisi kadar ABD’ye bağımlı değil. Brezilya'nın dünya genelinde çok geniş ticari bağları var. Ekonomik açıdan çok daha güvendeyiz, ancak elbette ABD ile diplomatik ilişkilerin önemini anlamaktan vazgeçmeyeceğim” ifadesini kullandı.“Diğer ülkelerle ticaret yapabilmek için alternatif bir para birimi yaratmamız gerektiği fikrinden vazgeçmeyeceğim” diyen Brezilya lideri, “Dolara bağımlı olmak zorunda değiliz” diye vurguladı.Trump’ın, siyasi bir konuyu ekonomik vergilendirme için kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Lula, ABD'nin Brezilya mallarına gümrük vergisi getirmesi durumunda “değiştirilemeyecek şeylerden pişman olmayacağını”, bunun yerine ülkenin başka ticaret ortakları bulmaya odaklanacağını söyledi.Trump, 30 Temmuz'da, Brezilya ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkaran bir kararnameyi imzalamıştı. Öte yandan aralarında havacılık, enerji ve tarım gibi stratejik sektörlerde 700 kalemden oluşan bir istisna listesi de uygulamaya konmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/hindistan-ve-brezilya-trumpin-tehditlerine-aldirmiyor-rus-petrolunden-vazgecmeyecekler-1098343465.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0f/1084873246_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_8a9959acbe9129ba5c315e8a0fb361b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brezilya, abd, luiz inacio lula da silva, donald trump, trump gümrük vergileri listesi, gümrük vergisi, tarife
brezilya, abd, luiz inacio lula da silva, donald trump, trump gümrük vergileri listesi, gümrük vergisi, tarife

Brezilya lideri Lula: ABD'ye eskisi kadar bağımlı değiliz ve politikasını dayatmasına izin vermeyeceğiz

12:41 04.08.2025 (güncellendi: 12:46 04.08.2025)
© AP Photo / Eraldo PeresLuiz Inacio Lula da Silva
Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Abone ol
ABD Başkanı Trump’ın tarife tehditlerini değerlendiren Brezilya lideri Lula da Silva, ülkesinin eskisi kadar ABD’ye bağımlı olmadığını ve ekonomi alanında politikasını dayatmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, parti üyelerine yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamakla tehdit ettiği tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lula, “Brezilya bugün eskisi kadar ABD’ye bağımlı değil. Brezilya'nın dünya genelinde çok geniş ticari bağları var. Ekonomik açıdan çok daha güvendeyiz, ancak elbette ABD ile diplomatik ilişkilerin önemini anlamaktan vazgeçmeyeceğim” ifadesini kullandı.
“Diğer ülkelerle ticaret yapabilmek için alternatif bir para birimi yaratmamız gerektiği fikrinden vazgeçmeyeceğim” diyen Brezilya lideri, “Dolara bağımlı olmak zorunda değiliz” diye vurguladı.
Trump’ın, siyasi bir konuyu ekonomik vergilendirme için kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Lula, ABD'nin Brezilya mallarına gümrük vergisi getirmesi durumunda “değiştirilemeyecek şeylerden pişman olmayacağını”, bunun yerine ülkenin başka ticaret ortakları bulmaya odaklanacağını söyledi.
Trump, 30 Temmuz'da, Brezilya ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkaran bir kararnameyi imzalamıştı. Öte yandan aralarında havacılık, enerji ve tarım gibi stratejik sektörlerde 700 kalemden oluşan bir istisna listesi de uygulamaya konmuştu.
Rus deniz petrol platformu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
DÜNYA
Hindistan ve Brezilya Trump’ın tehditlerine aldırmıyor: Rus petrolünden vazgeçmeyecekler
09:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала