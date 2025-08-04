https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/brezilya-lideri-lula-abdye-eskisi-kadar-bagimli-degiliz-ve-politikasini-dayatmasina-izin-1098347405.html
Brezilya lideri Lula: ABD'ye eskisi kadar bağımlı değiliz ve politikasını dayatmasına izin vermeyeceğiz
Brezilya lideri Lula: ABD'ye eskisi kadar bağımlı değiliz ve politikasını dayatmasına izin vermeyeceğiz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın tarife tehditlerini değerlendiren Brezilya lideri Lula da Silva, ülkesinin eskisi kadar ABD’ye bağımlı olmadığını ve ekonomi alanında... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T12:41+0300
2025-08-04T12:41+0300
2025-08-04T12:46+0300
dünya
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, parti üyelerine yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamakla tehdit ettiği tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Lula, “Brezilya bugün eskisi kadar ABD’ye bağımlı değil. Brezilya'nın dünya genelinde çok geniş ticari bağları var. Ekonomik açıdan çok daha güvendeyiz, ancak elbette ABD ile diplomatik ilişkilerin önemini anlamaktan vazgeçmeyeceğim” ifadesini kullandı.“Diğer ülkelerle ticaret yapabilmek için alternatif bir para birimi yaratmamız gerektiği fikrinden vazgeçmeyeceğim” diyen Brezilya lideri, “Dolara bağımlı olmak zorunda değiliz” diye vurguladı.Trump’ın, siyasi bir konuyu ekonomik vergilendirme için kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Lula, ABD'nin Brezilya mallarına gümrük vergisi getirmesi durumunda “değiştirilemeyecek şeylerden pişman olmayacağını”, bunun yerine ülkenin başka ticaret ortakları bulmaya odaklanacağını söyledi.Trump, 30 Temmuz'da, Brezilya ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkaran bir kararnameyi imzalamıştı. Öte yandan aralarında havacılık, enerji ve tarım gibi stratejik sektörlerde 700 kalemden oluşan bir istisna listesi de uygulamaya konmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/hindistan-ve-brezilya-trumpin-tehditlerine-aldirmiyor-rus-petrolunden-vazgecmeyecekler-1098343465.html
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brezilya, abd, luiz inacio lula da silva, donald trump, trump gümrük vergileri listesi, gümrük vergisi, tarife
Brezilya lideri Lula: ABD'ye eskisi kadar bağımlı değiliz ve politikasını dayatmasına izin vermeyeceğiz
12:41 04.08.2025 (güncellendi: 12:46 04.08.2025)
ABD Başkanı Trump’ın tarife tehditlerini değerlendiren Brezilya lideri Lula da Silva, ülkesinin eskisi kadar ABD’ye bağımlı olmadığını ve ekonomi alanında politikasını dayatmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, parti üyelerine yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamakla tehdit ettiği tarifelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lula, “Brezilya bugün eskisi kadar ABD’ye bağımlı değil. Brezilya'nın dünya genelinde çok geniş ticari bağları var. Ekonomik açıdan çok daha güvendeyiz, ancak elbette ABD ile diplomatik ilişkilerin önemini anlamaktan vazgeçmeyeceğim” ifadesini kullandı.
“Diğer ülkelerle ticaret yapabilmek için alternatif bir para birimi yaratmamız gerektiği fikrinden vazgeçmeyeceğim” diyen Brezilya lideri, “Dolara bağımlı olmak zorunda değiliz” diye vurguladı.
Trump’ın, siyasi bir konuyu ekonomik vergilendirme için kullanma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Lula, ABD'nin Brezilya mallarına gümrük vergisi getirmesi durumunda “değiştirilemeyecek şeylerden pişman olmayacağını”, bunun yerine ülkenin başka ticaret ortakları bulmaya odaklanacağını söyledi.
Trump, 30 Temmuz'da, Brezilya ürünlerine uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkaran bir kararnameyi imzalamıştı. Öte yandan aralarında havacılık, enerji ve tarım gibi stratejik sektörlerde 700 kalemden oluşan bir istisna listesi de uygulamaya konmuştu.