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Rus Dışişleri: Bundan böyle kendimizi INF Anlaşması çerçevesindeki kısıtlamalara bağlı görmüyoruz
Rus Dışişleri: Bundan böyle kendimizi INF Anlaşması çerçevesindeki kısıtlamalara bağlı görmüyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) çerçevesinde orta ve kısa menzilli füzelerinin konuşlandırılmasına... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T23:40+0300
2025-08-04T23:40+0300
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rusya
rusya dışişleri bakanlığı
orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)
inf anlaşması
orta ve kısa menzilli füzeler anlaşması
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kara tabanlı orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryumun sürdürülmesi için gereken koşulların ortadan kalktığı vurgulandı.Açıklamada, “Bu konuda defalarca yaptığımız uyarıların dikkate alınmaması ve durumun Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde Amerikan yapımı kara tabanlı orta menzilli füzelerin fiilen konuşlandırılması yolunda gelişmesi nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı, benzer silahların konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryumun sürdürülmesi için gereken koşulların ortadan kalktığını saptamış bulunmakta ve Rusya Federasyonu'nun daha önce kabul ettiği öz kısıtlamalara bundan böyle bağlı sayılmadığını ilan etme yetkisine sahiptir” ifadelerine yer verildi.Kolektif Batı'nın eylemlerinin Rusya'ya komşu bölgelerde füze potansiyelinin artmasına yol açtığını vurgulayan Rus Dışişleri, bu durumun ülkenin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunun altını çizdi.Açıklamada ayrıca Moskova'nın NATO'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında daha önce yasaklanmış olan silah sistemlerinin konuşlandırılmasına karşılıklı bir moratoryum ilan etmesi yönündeki çağrısı da karşılık bulmadığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rusya-disisleri-bakanligi-israil-egemenliginin-bati-seriaya-genislemesi-kararini-kinadi-1098123903.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), inf anlaşması, orta ve kısa menzilli füzeler anlaşması, nato, rusya federasyonu, moskova, avrupa, asya-pasifik
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf), inf anlaşması, orta ve kısa menzilli füzeler anlaşması, nato, rusya federasyonu, moskova, avrupa, asya-pasifik

Rus Dışişleri: Bundan böyle kendimizi INF Anlaşması çerçevesindeki kısıtlamalara bağlı görmüyoruz

23:40 04.08.2025
Rusya Dışişleri
Rusya Dışişleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) çerçevesinde orta ve kısa menzilli füzelerinin konuşlandırılmasına ilişkin kendi koyduğu kısıtlamaları bundan böyle bağlayıcı olarak görmediğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kara tabanlı orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryumun sürdürülmesi için gereken koşulların ortadan kalktığı vurgulandı.
Açıklamada, “Bu konuda defalarca yaptığımız uyarıların dikkate alınmaması ve durumun Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde Amerikan yapımı kara tabanlı orta menzilli füzelerin fiilen konuşlandırılması yolunda gelişmesi nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı, benzer silahların konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryumun sürdürülmesi için gereken koşulların ortadan kalktığını saptamış bulunmakta ve Rusya Federasyonu'nun daha önce kabul ettiği öz kısıtlamalara bundan böyle bağlı sayılmadığını ilan etme yetkisine sahiptir” ifadelerine yer verildi.
Kolektif Batı'nın eylemlerinin Rusya'ya komşu bölgelerde füze potansiyelinin artmasına yol açtığını vurgulayan Rus Dışişleri, bu durumun ülkenin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunun altını çizdi.
Açıklamada ayrıca Moskova'nın NATO'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında daha önce yasaklanmış olan silah sistemlerinin konuşlandırılmasına karşılıklı bir moratoryum ilan etmesi yönündeki çağrısı da karşılık bulmadığı ifade edildi.
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