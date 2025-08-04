https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/rus-disisleri-bundan-boyle-kendimizi-inf-anlasmasi-cercevesindeki-kisitlamalara-bagli-gormuyoruz-1098355596.html

Rus Dışişleri: Bundan böyle kendimizi INF Anlaşması çerçevesindeki kısıtlamalara bağlı görmüyoruz

Rus Dışişleri: Bundan böyle kendimizi INF Anlaşması çerçevesindeki kısıtlamalara bağlı görmüyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) çerçevesinde orta ve kısa menzilli füzelerinin konuşlandırılmasına... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T23:40+0300

2025-08-04T23:40+0300

2025-08-04T23:40+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması (inf)

inf anlaşması

orta ve kısa menzilli füzeler anlaşması

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kara tabanlı orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryumun sürdürülmesi için gereken koşulların ortadan kalktığı vurgulandı.Açıklamada, “Bu konuda defalarca yaptığımız uyarıların dikkate alınmaması ve durumun Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesinde Amerikan yapımı kara tabanlı orta menzilli füzelerin fiilen konuşlandırılması yolunda gelişmesi nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı, benzer silahların konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryumun sürdürülmesi için gereken koşulların ortadan kalktığını saptamış bulunmakta ve Rusya Federasyonu'nun daha önce kabul ettiği öz kısıtlamalara bundan böyle bağlı sayılmadığını ilan etme yetkisine sahiptir” ifadelerine yer verildi.Kolektif Batı'nın eylemlerinin Rusya'ya komşu bölgelerde füze potansiyelinin artmasına yol açtığını vurgulayan Rus Dışişleri, bu durumun ülkenin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğunun altını çizdi.Açıklamada ayrıca Moskova'nın NATO'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında daha önce yasaklanmış olan silah sistemlerinin konuşlandırılmasına karşılıklı bir moratoryum ilan etmesi yönündeki çağrısı da karşılık bulmadığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rusya-disisleri-bakanligi-israil-egemenliginin-bati-seriaya-genislemesi-kararini-kinadi-1098123903.html

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