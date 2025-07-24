https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rusya-disisleri-bakanligi-israil-egemenliginin-bati-seriaya-genislemesi-kararini-kinadi-1098123903.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail egemenliğinin Batı Şeria'ya genişlemesi kararını kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail egemenliğinin Batı Şeria'ya genişlemesi kararını kınadı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın İsrail Parlamentosu (Knesset) tarafından Batı Şeria'nın ilhakını öngören tasarının kabul... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T20:03+0300
2025-07-24T20:03+0300
2025-07-24T20:01+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
i̇srail
batı şeria
filistin
i̇srail parlamentosu (knesset)
ortadoğu
ürdün
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Açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail müzakerelerinden yana olduğu ve bu müzakerelerin hedefinin bir Filistin devletinin kurulması olması gerektiği belirtildi.İsrail egemenliğinin Batı Şeria topraklarına genişletilmesine ilişkin deklarasyonun uygulanmasının Filistin-İsrail çatışma bölgesinde gerilimin tırmanmasına yol açacağı vurgulandı.Knesset, 23 Temmuz’da Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’nde İsrail egemenliğinin uygulanmasını destekleyen deklaratif bir kararı kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/29-ulke-gazze-icin-israili-kinadi-abd-buyukelcisi-aciklamayi-igrenc-olarak-degerlendirdi-1098053227.html
i̇srail
batı şeria
filistin
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rusya dışişleri bakanlığı, i̇srail, batı şeria, filistin, i̇srail parlamentosu (knesset), ortadoğu, ürdün
rusya dışişleri bakanlığı, i̇srail, batı şeria, filistin, i̇srail parlamentosu (knesset), ortadoğu, ürdün
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail egemenliğinin Batı Şeria'ya genişlemesi kararını kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın İsrail Parlamentosu (Knesset) tarafından Batı Şeria'nın ilhakını öngören tasarının kabul edilmesi kararına olumsuz baktığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail müzakerelerinden yana olduğu ve bu müzakerelerin hedefinin bir Filistin devletinin kurulması olması gerektiği belirtildi.
İsrail egemenliğinin Batı Şeria topraklarına genişletilmesine ilişkin deklarasyonun uygulanmasının Filistin-İsrail çatışma bölgesinde gerilimin tırmanmasına yol açacağı vurgulandı.
Knesset, 23 Temmuz’da Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’nde İsrail egemenliğinin uygulanmasını destekleyen deklaratif bir kararı kabul etmişti.