https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/rusya-disisleri-bakanligi-israil-egemenliginin-bati-seriaya-genislemesi-kararini-kinadi-1098123903.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail egemenliğinin Batı Şeria'ya genişlemesi kararını kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail egemenliğinin Batı Şeria'ya genişlemesi kararını kınadı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın İsrail Parlamentosu (Knesset) tarafından Batı Şeria'nın ilhakını öngören tasarının kabul... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T20:03+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

i̇srail

batı şeria

filistin

i̇srail parlamentosu (knesset)

ortadoğu

ürdün

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Açıklamada, Rusya'nın Filistin-İsrail müzakerelerinden yana olduğu ve bu müzakerelerin hedefinin bir Filistin devletinin kurulması olması gerektiği belirtildi.İsrail egemenliğinin Batı Şeria topraklarına genişletilmesine ilişkin deklarasyonun uygulanmasının Filistin-İsrail çatışma bölgesinde gerilimin tırmanmasına yol açacağı vurgulandı.Knesset, 23 Temmuz’da Batı Şeria ve Ürdün Vadisi’nde İsrail egemenliğinin uygulanmasını destekleyen deklaratif bir kararı kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/29-ulke-gazze-icin-israili-kinadi-abd-buyukelcisi-aciklamayi-igrenc-olarak-degerlendirdi-1098053227.html

i̇srail

batı şeria

filistin

ürdün

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rusya dışişleri bakanlığı, i̇srail, batı şeria, filistin, i̇srail parlamentosu (knesset), ortadoğu, ürdün