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Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir haftada ikinci kez görüştü
Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir haftada ikinci kez görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin'in, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T17:51+0300
2025-08-04T17:51+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
i̇srail
benyamin netanyahu
telefon
dmitriy peskov
i̇ran
ortadoğu
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Söz konusu görüşme, liderlerin son bir haftada yaptıkları ikinci telefon görüşmesi oldu.Putin ve Netanyahu en son 28 Temmuz'da görüşmüş, görüşmede Ortadoğu'daki gerilimin çeşitli yönleri ele alınmıştı. Rus tarafı, bölgede mevcut sorunların ve çatışmaların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesinden yana kararlı duruşunu bir kez daha teyit etmişti.Rus lider ayrıca Rusya'nın İran'ın nükleer programına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu da vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/putin-israil-basbakani-netanyahu-ile-telefonda-gorustu-1098199906.html
rusya
i̇srail
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rusya, kremlin, vladimir putin, i̇srail, benyamin netanyahu, telefon, dmitriy peskov, i̇ran, ortadoğu
rusya, kremlin, vladimir putin, i̇srail, benyamin netanyahu, telefon, dmitriy peskov, i̇ran, ortadoğu

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir haftada ikinci kez görüştü

17:51 04.08.2025
Putin telefon görüşmesi
Putin telefon görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
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Rusya lideri Putin'in, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Söz konusu görüşme, liderlerin son bir haftada yaptıkları ikinci telefon görüşmesi oldu.
Putin ve Netanyahu en son 28 Temmuz'da görüşmüş, görüşmede Ortadoğu'daki gerilimin çeşitli yönleri ele alınmıştı. Rus tarafı, bölgede mevcut sorunların ve çatışmaların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesinden yana kararlı duruşunu bir kez daha teyit etmişti.
Rus lider ayrıca Rusya'nın İran'ın nükleer programına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu da vurgulamıştı.
Putin telefon görüşmesi yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
DÜNYA
Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü
28 Temmuz, 19:01
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