https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/putin-israil-basbakani-netanyahu-ile-bir-haftada-ikinci-kez-gorustu-1098352459.html

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir haftada ikinci kez görüştü

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir haftada ikinci kez görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin'in, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T17:51+0300

2025-08-04T17:51+0300

2025-08-04T17:51+0300

dünya

rusya

kremlin

vladimir putin

i̇srail

benyamin netanyahu

telefon

dmitriy peskov

i̇ran

ortadoğu

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Söz konusu görüşme, liderlerin son bir haftada yaptıkları ikinci telefon görüşmesi oldu.Putin ve Netanyahu en son 28 Temmuz'da görüşmüş, görüşmede Ortadoğu'daki gerilimin çeşitli yönleri ele alınmıştı. Rus tarafı, bölgede mevcut sorunların ve çatışmaların yalnızca barışçıl yollarla çözülmesinden yana kararlı duruşunu bir kez daha teyit etmişti.Rus lider ayrıca Rusya'nın İran'ın nükleer programına müzakere yoluyla çözüm bulunmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu da vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/putin-israil-basbakani-netanyahu-ile-telefonda-gorustu-1098199906.html

rusya

i̇srail

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rusya, kremlin, vladimir putin, i̇srail, benyamin netanyahu, telefon, dmitriy peskov, i̇ran, ortadoğu